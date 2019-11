Seaholdings sắp tung 250 căn nhà phố ven sông Vàm Cỏ

Thứ Sáu, 15/11/2019 18:07

250 căn nhà phố vị trí đắc địa ven sông Vàm Cỏ thuộc dự án The Pearl Riverside với giá từ 2,4 tỉ đồng/căn sắp được tung ra thị trường.

Đó là thông tin được ông Trần Hiền Phương, Tổng Giám đốc SeaHoldings, đưa ra trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, sụt giảm mạnh kể từ đầu năm đến nay, nhất là các sản phẩm thật đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư. Do đó, dự án The Pearl Riverside được kỳ vọng sẽ giải cơn khát cho thị trường.

Theo ông Phương, 250 sản phẩm nhà phố nói trên được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore. Từ đây, sẽ hình thành một khu dân cư chất lượng sống cao, an ninh 24/7, biệt lập, đầy đủ tiện ích nội khu như hệ thống thương mại dịch vụ - văn phòng, công viên bờ sông, khu vui chơi dành cho trẻ em, trường học, quảng trường ánh sáng, khu vui chơi thể dục thể thao, đường chạy bộ ven sông, BBQ ngoài trời, Club house, cầu vọng cảnh, photoshooting…

"Với việc dành nhiều nguồn lực tài chính và tâm huyết đầu tư cho The Pearl Riverside, tôi mong muốn đây là khu nhà ở kiểu mẫu nằm trong hệ sinh thái đô thị của Long An, TP HCM" - ông Phương chia sẻ.

The Pearl Riverside toạ lạc tại (268 Nguyễn Văn Tuôi, Bến Lức, Long An), dễ dàng di chuyển về trung tâm TP HCM, đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ qua các tuyến đường Quốc lộ 1A, cao tốc TP HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường sắt Sài Gòn - Cần Thơ trong thời gian tới.

Phối cảnh dự án

Cùng với thế mạnh phát triển hạ tầng, Long An hiện được nhắc đến là địa phương có môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 Long An xếp thứ 3/63 tỉnh, thành, chỉ đứng sau 2 tỉnh Quảng Ninh và Đồng Tháp. Những lợi thế này đang là bệ phóng thúc đẩy thị trường bất động sản Long An, thu hút sự quan tâm đầu tư của nhiều ông lớn như Vingroup, Nam Long, Vạn Thịnh Phát hay Him Lam…Đặc biệt, quy mô và chất lượng dòng vốn ngoại chảy vào Long An đang ngày được cải thiện. Tính đến đầu năm 2019, Long An đang có 941 dự án FDI với tổng số vốn gần 6 tỉ USD, trong đó có 576 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn thực hiện khoảng 3,6 tỉ USD.



Theo Đề án quy hoạch vùng TP HCM, ba huyện Bến Lức, Cần Giuộc, Đức Hòa (Long An) sẽ là đô thị vệ tinh của TP HCM. Để đẩy nhanh sự hình thành các đô thị vệ tinh này, Trung ương và chính quyền TP HCM, Long An và các tỉnh lân cận đang tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông xuyên tâm, liên tỉnh, liên vùng.

Trong đó, phải kể đến những dự án tạo động lực như tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương, đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 22, cao tốc Bến Lức - Long Thành; dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, đường Lê Văn Lương, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 22, tỉnh lộ 830, tỉnh lộ 824, tỉnh lộ 9...