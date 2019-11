Số dự án nhà ở giảm kỷ lục

Thứ Năm, 07/11/2019 14:18

Không có dự án nào được công nhận chủ đầu tư suốt 9 tháng qua, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2017.

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa công bố báo cáo về xu thế sụt giảm của thị trường bất động sản, trong đó dẫn nguồn dữ liệu của Sở Xây dựng thành phố về đà lao dốc của nguồn cung dự án nhà ở giai đoạn 2017-2019.

Thống kê của Sở Xây dựng TP HCM cho biết trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố chỉ có một dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích đất khoảng 5.122 m2, giảm 87,5% so với năm 2018. Đáng chú ý, không có dự án nhà ở nào được công nhận chủ đầu tư suốt 9 tháng qua, mức giảm mạnh nhất so với năm 2017-2018.

Số dự án được chấp thuận đầu tư kể từ đầu năm đến 30/9 chỉ dừng ở con số 12, giảm 80% so với năm 2018 và giảm 86% so với năm 2017. Trong số 12 dự án này tổng diện tích đất khoảng 495.032 m2, số lượng nhà ở 12.360 căn, gồm 11.830 căn hộ chung cư và 530 nhà ở thấp tầng. Sở Xây dựng cũng chỉ cấp phép xây dựng 24 dự án nhà chung cư, dự án nhà ở thấp tầng, giảm 50% so với năm 2018. Dữ liệu này cũng ghi nhận 9 tháng qua, thành phố không có dự án căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, officetel nào lộ diện.

Thị trường bất động sản phía Đông TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Chủ tịch HoREA, Lê Hoàng Châu đánh giá trong hai năm gần đây, thị trường bất động sản (phân khúc nhà ở) trên địa bàn bị sụt giảm nguồn cung kỷ lục. Có nhiều dự án nhà ở bị "đứng hình" do không thực hiện được các thủ tục đầu tư xây dựng, hoặc bị dừng triển khai.

Nguyên nhân của tình trạng khan hiếm dự án nhà ở này, theo ông Châu là vướng mắc, xung đột của một số quy phạm pháp luật và do cả công tác thực thi pháp luật. Nếu không có biện pháp xử lý hiệu quả, tình trạng sụt giảm quy mô thị trường sẽ còn tiếp tục. Hệ quả trực tiếp là một số doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn, thậm chí nguy cơ phá sản.

Tình trạng thiếu sản phẩm nhà ở, nhất là căn hộ nhà ở thương mại bình dân có giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội, dẫn đến giá nhà đất tăng (do "tổng cầu" quá lớn nhưng nguồn cung ít). Điều này làm cho số đông người tiêu dùng có thu nhập trung bình và người có thu nhập thấp ở đô thị khó tạo lập nhà ở hơn.

Trong 9 tháng qua, các doanh nghiệp xây dựng cũng bị sụt giảm khoảng 30-50% số lượng hợp đồng nhận thầu xây lắp. Nhiều nhà cung cấp thiết bị, vật tư bị sụt giảm doanh thu bán hàng. Các doanh nghiệp sản xuất thiết bị, vật liệu xây dựng gặp khó khăn trong khâu sản xuất và tiêu thụ khiến người lao động trong ngành này thiếu việc làm, giảm thu nhập.

"Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, các ngân hàng thương mại có thể gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ; đồng thời nguồn thu ngân sách nhà nước từ tiền sử dụng đất và thị trường bất động sản sẽ còn bị sụt giảm mạnh hơn nữa", ông Châu dự báo.