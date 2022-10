The Classia - Khẳng định đẳng cấp của chủ nhân

Thứ Tư, 05/10/2022 11:05

The Classia sở hữu không gian sống riêng tư với ưu thế về vị trí kết nối, gần gũi với thiên nhiên và hệ tiện ích phong phú. Không chỉ mang đến những trải nghiệm trọn vẹn, The Classia còn là tài sản khẳng định đẳng cấp của chủ nhân.

Xu hướng lựa chọn không gian sống riêng tư



Người có thu nhập cao sẵn sàng bỏ ra chi phí lớn cho những ngôi nhà đảm bảo được sự riêng tư và an ninh cho gia đình, là nơi an tâm trở về sau những bộn bề công việc và tận hưởng cuộc sống riêng hoàn hảo. Theo đó, họ thường tìm kiếm nơi an cư trong khu dân cư biệt lập, đáp ứng các chuẩn mực khắt khe trong quy hoạch và kiến trúc sang trọng để khẳng định vị thế của mình.

Những doanh nhân, tri thức, chuyên gia và người có thu nhập cao trên thế giới thường ưa chuộng không gian sống riêng tư. Theo báo cáo State Of Luxury Real Estate (SOLRE) 2021 của Luxury Portfolio International – đơn vị phân phối bất động sản xa xỉ cho các tập đoàn hàng đầu thế giới, có 41% người được khảo sát quan tâm tới sự riêng tư khi mua nhà. Đặc biệt, nhu cầu này còn cao hơn ở giới thượng lưu tại khu vực Đông Nam Á với 56% người cho rằng họ cần thêm nhiều không gian riêng tư hơn trong khu vực sống.



Đi kèm với sự riêng tư là không gian sống đẳng cấp trên mọi góc độ, phục vụ nhu cầu thư giãn, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và tái tạo năng lượng cho các thành viên trong gia đình. Do đó, hệ tiện ích đủ đầy cho chất lượng sống bền vững và tính tương đồng trong đẳng cấp của cư dân cũng phải được đặt lên hàng đầu.



Thấu hiểu điều này, Tập đoàn Khang Điền ("Tập đoàn") đã cho ra mắt The Classia - dự án 176 căn nhà có sân vườn 1 trệt 3 lầu mang phong cách Tân cổ điển tại TP Thủ Đức. The Classia là dự án tiếp nối dòng sản phẩm thuộc "phiên bản giới hạn", đáp ứng mọi nhu cầu sống mà giới thượng lưu đang kiếm tìm.



Mỗi ngôi nhà tại The Classia đều được bao bọc bởi hàng rào xanh, tách biệt khỏi ồn ào, náo nhiệt (Ảnh thực tế: Khang Điền).

Không gian sống đề cao sự riêng tư tại The Classia



Tại The Classia, Tập đoàn đã kiến tạo không gian sống đề cao sự riêng tư toàn diện - nơi mà mỗi căn nhà đều tách biệt với nhau, còn mỗi người sẽ tìm được chốn riêng trong chính mái ấm của mình mà vẫn có thêm không gian bên ngoài để kết nối với thiên nhiên trong lành.

Các căn nhà có sân vườn 1 trệt 3 lầu tại The Classia có diện tích đa dạng cho các thành viên thoải mái tận hưởng không gian riêng tư. Đồng thời, mỗi ngôi nhà còn được bao bọc bởi hàng rào xanh, giúp gia chủ tách biệt khỏi ồn ào, náo nhiệt bên ngoài.



The Classia là mảnh ghép hoàn hảo trong khu dân cư cao cấp hiện hữu được quy hoạch đồng bộ do Khang Điền phát triển (Ảnh thực tế: Khang Điền).

Đặc biệt, Tập đoàn còn trang bị hệ tiện ích phong phú phục vụ nhu cầu của những cư dân thành đạt như hồ bơi lớn mang phong cách nghỉ dưỡng, sân tennis, phòng gym, khu thể thao ngoài trời và những cung đường rợp bóng cây xanh là nơi rèn luyện sức khỏe mỗi ngày; khu BBQ mang đến những phút giây thư giãn, gắn kết các thành viên trong gia đình; chòi nghỉ tĩnh lặng, vườn thư giãn,… giúp nuôi dưỡng tâm hồn, là nơi tái tạo năng lượng để tận hưởng cuộc sống bình yên.



Thanh toán 30%, nhận ngay nhà có sân vườn The Classia



Tập đoàn Khang Điền đưa ra các chính sách hỗ trợ linh hoạt cùng những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng với nhiều lựa chọn về phương thức thanh toán, giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền và tối ưu hiệu quả tài chính.

Theo đó, khách hàng có thể thanh toán theo tiến độ trong vòng 6 tháng hoặc lựa chọn tham gia chương trình "thanh toán vượt tiến độ" để nhận mức ưu đãi 18%/năm dành cho các khoản tiền thanh toán trước hạn và quà tặng chiết khấu đặc biệt 5% khi thanh toán đủ 70% (*) cho cư dân mua nhà.

The Classia bắt đầu bàn giao từ tháng 10.2022 (Ảnh thực tế: Khang Điền).

Bên cạnh đó, The Classia áp dụng chương trình trả hộ lãi suất tối đa 8%/năm và các phương thức thanh toán hoặc ân hạn nợ gốc linh hoạt từ 18 tới 24 tháng với sự hợp tác từ các ngân hàng VietinBank và Vietcombank (*). Với gói hỗ trợ này, khách hàng có thể nhận nhà ngay và tiến hành làm nội thất vào ở, đồng thời dễ dàng cân đối kế hoạch tài chính dài hạn hoặc dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào các lĩnh vực khác.