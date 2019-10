Thế mạnh nhà liên kế và biệt thự giúp Khang Điền thành công ở khu Đông

Thứ Ba, 29/10/2019 08:03

Các dự án nhà liên kế và biệt thự của Khang Điền luôn là lựa chọn ưu tiên của giới thành đạt khi tìm kiếm không gian sống lý tưởng, môi trường sống xanh mát, hài hòa, đa dạng tiện ích.

Đó chính là thành công lớn của Khang Điền sau gần 2 thập kỷ với tôn chỉ "nơi đặt niềm tin, nơi xây tổ ấm" cho khách hàng.

18 năm kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh

Suốt 18 năm theo đuổi phương châm nói thật - làm thật - tạo giá trị thật, Khang Điền có được niềm tin vững bền từ khách hàng và sự đồng hành lâu dài của các cổ đông – đối tác trong việc kiến tạo những không gian sống hoàn hảo, xây dựng cộng đồng văn minh tại khu Đông. Các khu nhà liên kế & biệt thự do Khang Điền phát triển ở TP HCM là dòng sản phẩm có số lượng hạn chế, tọa lạc tại vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng, hiện đại dành cho giới thành đạt, am tường phong cách sống.

Khang Điền luôn đảm bảo những giá trị cốt lõi như thông tin minh bạch, chất lượng đúng cam kết, dịch vụ tận tâm.

Với phân khúc nhà liên kế và biệt thự, Khang Điền theo đuổi chiến lược phát triển sản phẩm khác biệt: đầu tư đồng bộ nhà, hạ tầng tiện ích và tuân thủ chặt chẽ thủ tục pháp lý. Nhờ đó, khách hàng luôn hài lòng khi có thể đến dự án để tận mắt nhìn và chạm tay vào ngôi nhà tương lai trước khi đưa ra quyết định sở hữu.



Những dự án do Khang Điền phát triển trước đây tại quận 9 như The Venica, Lucasta, Melosa Garden, Merita… đều được xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích và có sổ đỏ toàn khu trước khi bán, sổ hồng từng căn sau khi bàn giao, giúp chủ sở hữu an tâm và hài lòng trọn vẹn. Các khu nhà liên kế và biệt thự sang trọng nói trên đều có nhiều gia đình về sinh sống, hình thành nên những khu dân cư sầm uất văn minh.

Verosa Park - phong cách sống tinh hoa

Tiếp nối thành công của những sản phẩm trước đây, Khang Điền tiếp tục chọn quận 9 (kế cận quận 2) phát triển Verosa Park với chỉ 296 nhà liên kế và biệt thự sang trọng. Bởi quận 9 có môi trường sinh thái thoáng đãng, nhiều cây xanh và sông rạch, đồng thời là khu trung tâm mới đầy tiềm năng với định hướng trở thành đô thị sáng tạo trong tương lai gần. Điều này thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và tâm huyết của chủ đầu tư trong việc mang đến không gian sống lý tưởng, đảm bảo giá trị vững bền cho mỗi ngôi nhà mà khách hàng sở hữu.

Verosa Park tọa lạc gần vòng xoay Liên Phường - Võ Chí Công, quận 9 (kế quận 2), khoảng 10 – 15 phút về khu đô thị mới Thủ Thiêm và trung tâm quận 1 theo Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Kế thừa nét kiến trúc đặc sắc từ The Venica – khu biệt thự được Khang Điền phát triển trước đây, Verosa Park nổi bật với phong cách thiết kế nhà Tân cổ điển, hài hòa giữa mảng xanh 1,6ha trên quy mô 8,1ha. Điểm nhấn của hệ sinh thái xanh – sạch tại Verosa Park là 2 công viên và khu thể dục thể thao 10.000m2 cùng hồ cảnh quan Oceania – phiên bản thu nhỏ của "biển hồ nhân tạo".

Verosa Park đủ đầy tiện ích cảnh quan đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và luyện tập thể thao cho cư dân

Tại đây còn có chuỗi tiện ích cao cấp cho tất cả các thành viên trong gia đình. Đó là hồ bơi, đồi thiền, khu tập yoga, sân thể thao đa năng với các trang thiết bị chất lượng, khu BBQ, khu chơi cờ, đường chạy dành riêng cho xe đạp… nơi cha mẹ có thể nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà. Riêng con trẻ thoải mái vui đùa với cả khoảng trời tuổi thơ rộng mở trong lành và hai khu trò chơi hiện đại.

Dự kiến mở bán vào tháng 11 năm nay, Verosa Park hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của những khách hàng thành đạt.