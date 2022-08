“Vết dầu loang” - Hiệu ứng tích cực của thị trường bất động sản An Giang

Chủ Nhật, 15/05/2022 06:46

Hiệu ứng “vết dầu loang” đang thể hiện rõ tại thị trường bất động sản An Giang, khi lan từ Long Xuyên qua Châu Đốc.

Sự thay đổi về loại hình bất động sản

Sở hữu địa hình thuận lợi và sự hoàn thiện về hệ thống giao thông kết nối giữa An Giang - TP.HCM cùng các tinh miền Đông, miền Tây Nam Bộ đã tạo dòng chảy cho các nhà đầu tư vào thị trường bất động sản An Giang, điển hình là sự xuất hiện của các dự án đất nền, khu dân cư, khu đô thị tại Long Xuyên, Châu Thành, Thoại Sơn và hiện nay là TP.Châu Đốc.

Tuy nhiên, loại hình khu đô thị cao cấp xây sẵn chỉ mới bắt đầu xuất hiện tại thị trường này từ khi nhiều tuyến đường trọng điểm được hoàn thiện và có kế hoạch triển khai mới, cũng như chính sách và định hướng của địa phương được lập ra. Trong đó, dự án khu đô thị cao cấp được triển khai tập trung ở TP.Châu Đốc, là 1 trong 2 thành phố của An Giang.

Phúc An Asuka – Khu đô thị cao cấp đang làm thay đổi diện mạo TP.Châu Đốc

Theo khảo sát, mặt bằng giá nhà đất tại TP.Châu Đốc bắt đầu dịch chuyển, theo bảng giá được phê duyệt mới nhất, chỉ trong giai đoạn 2020 – 2024 đã tăng gần 20% so với trước đó. Tại các phường, mức tăng dao động từ 20 – 25%. Từ thực tế, giá đất nền dọc các tuyến đường trọng điểm, 1m2 đất thổ cư đã được rao bán với giá từ 18-22 triệu/m2, đất nền thuộc dự án lên đến 25-27 triệu/m2. Riêng với nhà phố xây sẵn trong dự án có giá vào khoảng 30-35 triệu/m2.

Các chuyên gia nhận định, khi TP.Châu Đốc đạt mục tiêu kế hoạch trở thành đô thị loại I giai đoạn 2023-2024, số lượng dự án tại khu vực này sẽ tăng lên mạnh mẽ, giá nhà đất cũng tăng theo.

Trong tình hình quỹ đất còn rộng, thị trường bước đầu hấp thụ sản phẩm mới, TP.Châu Đốc đang khẳng định giá trị của mình trước nhà đầu tư.Đi theo định hướng của địa phương

Theo dòng chảy của cơ hội đầu tư, một số doanh nghiệp tâm huyết đã có mặt tại thị trường Châu Đốc nhằm phát triển các dự án quy mô làm thay đổi diện mạo của vùng.

Với sự xuất hiện của khu đô thị cao cấp Phúc An Asuka, thời gian gần đây lượng tìm kiếm bất động sản Châu Đốc tăng mạnh, lượng giao dịch xuất hiện sôi động, kéo dòng vốn nhà đầu tư.

"Chúng tôi khá bất ngờ với sức hấp dẫn của dự án Phúc An Asuka, nhiều khách du lịch cũng ghé thăm dự án, lượng người dân quan tâm thường xuyên, kể từ khi dự án ra mắt cho đến nay đã hình thành một số tiện ích. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp đón 50-80 khách ngoại tỉnh, chưa kể lượng khách cần tư vấn online", một chuyên viên môi giới tại Châu Đốc cho hay.

Phúc An Asuka hình thành phù hợp với định hướng phát triển nhà ở của tỉnh An Giang. Theo sở Xây dựng An Giang, định hướng của tỉnh sẽ tập trung 4 khu vực phát triển trong thời gian tới, cụ thể: khu vực tiểu vùng 1, nằm phía Tây Nam của tỉnh, trung tâm là TP.Long Xuyên; khu vực tiểu vùng 2 - nằm ở phía Đông Bắc và Đông Nam, trung tâm là thị xã Tân châu và Chợ Mới; khu vực tiểu cùng 3 - nằm ở phía Tây, trung tâm là TP.Châu Đốc và cuối cùng là khu vực nông thôn.

Loại hình shophouse mới mẻ tại TP.Châu Đốc

Trong đó, TP.Châu Đốc nằm trong khu vực tiểu vùng 3, hướng đến phát triển nhà đô thị thông minh, văn minh hiện đại, có bản sắc, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, gắn liền với hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu dân cư hiện hữu.

Do đó, khu đô thị Phúc An Asuka đang sở hữu quy hoạch đẳng cấp, tích hợp nhiều tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Châu Đốc, hứa hẹn đưa khu vực lên tầm cao mới, thu hút nhà đầu tư cá nhân từ nơi khác cũng như tại địa phương khai thác, vận hành sôi động.

Phúc An Asuka hội tụ tất cả tinh hoa của hiện đại, của bản sắc văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản, tố chất của một trung tâm phồn thịnh giữa TP.Châu Đốc thông qua tổ hợp hơn 20 tiện ích phong cách Nhật; gần 2.000 sản phẩm nhà ở cao cấp (gồm shophouse, nhà phố, biệt thự) được xây dựng theo lối kiến trúc sang trọng.

Các mẫu nhà tại Phúc An Asuka khi hình thành không chỉ trở thành nơi tận hưởng giá trị sống, mà còn là không gian để kinh doanh giúp gia tăng giá trị sở hữu.

Đặc biệt, Phúc An Asuka được chia thành 3 phân khu, bao quanh mỗi phân khu đều có tiện ích công viên cây xanh thông thoáng, nhằm đem đến sự trong lành, ngăn tiếng ồn và làm sạch không khí, tạo mỹ quan sống.

Từng chi tiết quy hoạch tỉ mỉ đã làm nên giá trị riêng biệt của Phúc An Asuka. Với giá bán chỉ từ 3,5 tỷ đồng/căn, khách hàng hay nhà đầu tư sẽ sở hữu giá trị của cả một khu đô thị đẳng cấp.

Hiện nay, đơn vị phát triển Trần Anh Group đang áp dụng chính sách thanh toán lên đến 18 tháng, tặng đến 3 chỉ vàng khi ký hợp đồng thành công, miễn phí quản lý trong 2 năm đầu… cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác.