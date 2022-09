YOO Inspired by Starck: Rất may mắn khi tìm thấy MerryLand Quy Nhơn

Thứ Tư, 07/09/2022 12:52

Được ưa chuộng hàng đầu tại châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Á – Thái Bình Dương, thương hiệu bất động sản hàng hiệu YOO Inspired by Starck đã xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam.

Nhiều năm trước, Bloomberg đã nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng cho sự phát triển của mô hình bất động sản hàng hiệu tại châu Á. Lượng người có tài sản trên 30 triệu USD tại Việt Nam sẽ vượt mốc 1.500 vào năm 2026, đồng thời ước tính dân số siêu giàu cũng sẽ tăng 26% giai đoạn từ nay đến năm 2026, ngang ngửa với Hong Kong và Đài Loan (Theo Báo cáo Thịnh vượng 2022 - Wealth Report của Knight Frank).

Sự gia tăng nhanh chóng số lượng người giàu và siêu giàu tại Việt Nam đã kéo theo nhu cầu sở hữu bất động sản hàng hiệu tăng ấn tượng. Mới đây, Savills cũng đã đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu thế giới tiếp tục phát triển mạnh mẽ loại hình bất động sản này.



Đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, YOO Inspired by Starck, một thành viên của YOO Group (Thương hiệu thiết kế nhà ở lớn nhất thế giới) đã chọn kết hợp với một chủ đầu tư xứng tầm – Tập đoàn Hưng Thịnh. Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật mang thương hiệu YOO Inspired by Starck, dưới sự chỉ đạo sáng tạo của Philippe Starck tại phân khu Hollywood Hills thuộc "thành phố bán đảo" MerryLand Quy Nhơn sẽ là dự án bất động sản hàng hiệu được mong chờ nhất thời gian tới.

Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với ông Rich Millar – Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của YOO về thị trường bất động sản hàng hiệu đầy tiềm năng tại Việt Nam, về sự hợp tác giữa YOO và chủ đầu tư Tập đoàn Hưng Thịnh cũng như về dự án đã hấp dẫn huyền thoại thiết kế Philippe Starck.

Rich Millar – Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của YOO

Đây là lần đầu tiên YOO Inspired by Starck tới Việt Nam cùng thương hiệu bất động sản hàng hiệu đã nổi tiếng thế giới. Ông đánh giá thế nào về việc hợp tác với Tập đoàn Hưng Thịnh?



Chúng tôi đã tìm kiếm cơ hội ở châu Á và Việt Nam trong nhiều năm qua. YOO nhận thấy Việt Nam là một thị trường vô cùng tiềm năng và nhận thức của các nhà đầu tư, người tiêu dùng tại đây về phân khúc bất động sản hàng hiệu cũng đã gia tăng rõ rệt.

Chúng tôi rất may mắn khi tìm được một dự án phù hợp với một nhà phát triển bất động sản xứng tầm để mang thương hiệu YOO Inspired by Starck đến Việt Nam. Những căn biệt thự tinh tế với tầm nhìn tuyệt mỹ ra đại dương tại phân khu Hollywood Hills sẽ là lời chào sân hoàn hảo từ thương hiệu YOO Inspired by Starck gửi đến nhà đầu tư Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có không ít người ngạc nhiên, trông đợi và vui mừng.

Nổi tiếng khắt khe trong việc lựa chọn đối tác và dự án, ông có thể chia sẻ thêm về các tiêu chí của YOO Inspired by Starck?

YOO đã thực hiện gần 100 dự án bất động sản trên toàn thế giới, trong đó YOO Inspired by Starck chiếm gần một nửa. Bản thân Philippe Starck cũng đã có hơn 10.000 sản phẩm đã hoàn thành và sắp sửa ra mắt.

Vị huyền thoại thiết kế này cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến những dự án sở hữu vị trí độc nhất vô nhị, cảnh quan ngoạn mục, những dự án có quy mô xứng tầm và có tiềm năng trở thành một biểu tượng quan trọng của một vùng đất. Starck rất yêu Việt Nam, và với MerryLand Quy Nhơn, tôi nghĩ đối với ông ấy giấc mơ đã thành hiện thực - cuối cùng Starck cũng đã có cơ hội thực hiện một dự án tại Việt Nam.

Khi chúng tôi giới thiệu MerryLand Quy Nhơn cho Starck và cho ông ấy thấy những gì có thể thực hiện tại "thành phố bán đảo" xinh đẹp này, Starck đã đồng ý chỉ đạo dự án ngay lập tức.

Tầm nhìn tuyệt mỹ tại phân khu Hollywood Hills

Được biết, Philippe Starck sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình lên ý tưởng và thiết kế cho dự án biệt thự nghệ thuật tại phân khu Hollywood Hills thuộc MerryLand Quy Nhơn. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này?



30 năm trước, công chúng lần đầu tiên được trải nghiệm các thiết kế nội thất tươi vui, thú vị trong các khách sạn do Starck thiết kế, điều đã cách mạng hóa ngành khách sạn toàn cầu như chúng ta đã biết. Giờ đây, chúng tôi mang tinh thần vui tươi và thân thiện đó vào các dự án bất động sản hàng hiệu để tạo nên những không gian sống thanh lịch, tinh tế và ngập tràn trải nghiệm.

Tại phân khu Hollywood Hills, Philippe Starck sẽ trực tiếp đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo. Tôi tin rằng bộ sưu tập biệt thự tinh tế này từ YOO Inspired by Starck sẽ mang đến giá trị vượt trội cho cả nhà đầu tư và chủ sở hữu, đồng thời thiết lập một tiêu chuẩn sống mới chưa từng có, mở ra kỷ nguyên mới của bất động sản hàng hiệu, lần đầu tiên xuất hiện trên thành phố biển Quy Nhơn.

Một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên bất động sản hàng hiệu là thiết kế độc đáo, khác biệt. Nhưng quan trọng nhất với các nhà đầu tư, sự hợp tác với các thương hiệu đem đến cho họ những giá trị gì ở hiện tại và tương lai?

Tại sao người ta lại bỏ ra một số tiền rất lớn để mua một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng toàn cầu? Theo tôi, đó là vì họ tin rằng số tiền họ chi ra ở hiện tại sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho họ trong tương lai. Sự khác biệt cũng là một điểm quan trọng khi bạn sở hữu một thứ gì đó độc nhất vô nhị, một chiếc xe hơi, một tác phẩm nghệ thuật hay một món trang sức chẳng hạn… Sự độc đáo luôn đi kèm tính quý hiếm và khan hiếm sẽ khiến nó luôn được yêu thích và có giá trị dài lâu. Vì vậy, đối với các nhà đầu tư, một tài sản độc đáo với số lượng giới hạn sẽ mang lại cho họ sự an tâm, đảm bảo rằng khoản đầu tư của họ là an toàn và có giá trị sinh lời cao trong tương lai.

YOO Inspired by Starck dẫn đầu trong thị trường bất động sản hàng hiệu "non-hotelier". Nguồn: Savills

Quay lại với YOO Inspired by Starck, số liệu thực tế đã cho thấy, đa số các dự án của chúng tôi đều có tính thanh khoản rất tốt và mang lại giá trị cao hơn 15 – 25% so với các dự án khác. Chẳng hạn như khu căn hộ Icon Brickell tại Miami, Hoa Kỳ đã được bán ở mức giá cao hơn 20% so với dự toán ban đầu, khu căn hộ Khun by YOO tại Bangkok, Thái Lan đã bán sạch 50% số lượng sản phẩm trước ngày ra mắt chính thức.



Tôi tin rằng với thương hiệu YOO Inspired by Starck, những căn biệt thự nghệ thuật độc đáo tại dự án xinh đẹp của Tập đoàn Hưng Thịnh ngay phố biển Quy Nhơn sẽ là một tuyệt tác mới trên thị trường bất động sản hàng hiệu, được chào đón bởi các nhà đầu tư và công chúng tại Việt Nam.