Giáng sinh đầu tiên của cư dân KĐT trung tâm TP Cao Bằng

5 vị khách hàng may mắn nhận được phần quà tài lộc đặc biệt từ Ban tổ chức chương trình "Giáng sinh an lành - Khơi nguồn hạnh phúc".

Sự kiện tri ân "Giáng sinh an lành - Khơi nguồn hạnh phúc" được tổ chức tại quảng trường phân khu The Opera thuộc KĐT ROX Living Cao Bằng - nơi chỉ cách phố đi bộ Kim Đồng vài chục bước chân.

Dự án được bao quanh bởi những tuyến phố giao thương sầm uất cả ngày lẫn đêm cùng hàng loạt khu vực tiện ích sẵn có như chợ trung tâm, siêu thị, các cơ quan hành chính hay trường học, các khu vực tiện ích chung đã hình thành lâu đời của thành phố.

Tất cả khách hàng tham dự chương trình đều được Ban tổ chức tặng quà tri ân chào đón Giáng sinh.

Kể từ khi ra mắt thị trường Cao Bằng đến nay, tổ hợp khu đô thị ROX Living Cao Bằng (trước đây là TNR Grand Palace Cao Bằng) đã trở thành nơi quy tụ những cư dân tinh hoa của thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư ROX Living cho biết: "Với vị trí đắc địa của ROX Living Cao Bằng, chúng tôi đã và đang tạo nên diện mạo một khu đô thị cao cấp, góp phần vào việc chung tay xây dựng TP Cao Bằng ngày càng khang trang, hiện đại. Bằng sự tin tưởng ủng hộ của quý cư dân, chúng tôi rất mong muốn xây dựng nên một cộng đồng cư dân ROX Living Cao Bằng thịnh vượng, sung túc - nơi tầng lớp tinh hoa của miền non nước phía Đông Bắc Tổ quốc được tận hưởng cuộc sống vẹn tròn".

Bà Nông Thị Cúc (P. Hợp Giang, TP Cao Bằng) – quý cư dân sở hữu 2 căn biệt thự liền kề tại phân khu The Opera, ROX Living Cao Bằng phát biểu tại sự kiện.

Đại diện cư dân tại KĐT ROX Living Cao Bằng – Bà Nông Thị Cúc (P. Hợp Giang, TP Cao Bằng) chia sẻ: "Tôi cảm ơn ban tổ chức đã dành cho cư dân chúng tôi những món vào dịp Giáng Sinh. Tôi cũng rất bất ngờ khi mà chủ đầu tư dành cho cư dân một chương trình ý nghĩa và quy mô như thế này. Tôi và gia đình đã tìm hiểu rất kỹ về dự án cũng như uy tín của chủ đầu tư, uy tín về mặt pháp lý dự án để quyết định lựa chọn dự án làm nơi an cư, kết hợp kinh doanh cho gia đình. Đến nay tôi hoàn toàn an tâm về sự lựa chọn của gia đình mình. Tôi tin rằng, khu đô thị ROX Living Cao Bằng sẽ là một nơi an cư lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống chất lượng tại trung tâm TP Cao Bằng. Mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều chương trình hơn nữa để cộng đồng cư dân tại dự án được kết nối với nhau nhiều hơn".

Đại diện nhà phân phối SGO Đại Dương giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của dự án ROX Living Cao Bằng.

Sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình chào đón giáng sinh và năm mới 2025 do nhà phát triển bất động sản ROX Living (tiền thân là TNR Holding Vietnam) tổ chức. Ngoài các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, những món quà tri ân dành cho cư dân, ban tổ chức chương trình cũng mang đến nhiều niềm vui bất ngờ dành cho khách hàng quan tâm dự án trong chương trình quà tặng tài lộc đặc biệt.

Các khách hàng check - in tại sự kiện "Giáng sinh an lành - Khơi nguồn hạnh phúc".

Những năm gần đây Cao Bằng được định vị là một thành phố trẻ, năng động, liên tục được đầu tư mạnh mẽ để phát triển thành một "cực tăng trưởng" tiêu biểu của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Với đà phát triển thịnh vượng đó, người Cao Bằng đang rất cần không gian mới để hưởng thụ những giá trị sống cao cấp hơn, xứng với vị thế của con người và phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại. KĐT ROX Living Cao Bằng không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn ấy mà còn đem đến cho các nhà đầu tư cơ hội sở hữu tài sản sinh lời hấp dẫn.