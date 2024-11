Lần đầu tiên tổ chức diễn đàn "Ngày hàng hóa hàng không Việt Nam"

Sự kiện này do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Công ty Cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam (VIAExpo) đồng tổ chức, cùng với sự phối hợp của Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam (VAAST). Đây là cơ hội để các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không và logistics chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác nhằm đáp ứng những yêu cầu mới về số hóa và tuân thủ.



Quang cảnh diễn ra diễn đàn 'Ngày hàng hóa hàng không Việt Nam 2024'

Với chủ đề "Securing the Future of Air Cargo: Digitalization and Compliance" (Đảm bảo Tương lai của Hàng hóa Hàng không: Số hóa và Tuân thủ), diễn đàn là nơi để các nhà quản lý, chuyên gia trong ngành vận tải hàng không và logistics, cũng như các cơ quan quản lý cập nhật những thay đổi quan trọng về quy định, tiêu chuẩn, và công nghệ trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu tối ưu hóa quy trình vận tải bằng số hóa và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế là rất cấp thiết.

Ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, phát biểu tại diễn đàn

Các phiên thảo luận và tọa đàm tại diễn đàn sẽ tập trung vào những vấn đề nổi bật như: Sự thay đổi quy định liên quan đến an toàn và an ninh hàng hóa; Những thách thức mà ngành logistics đang đối diện; Đổi mới công nghệ và thực tiễn tốt nhất.

Tại sự kiện này, ông Đỗ Hồng Cẩm - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - phát biểu: Hội thảo này là một diễn đàn có ý nghĩa để các nhà khoa học, các chuyên gia, các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề chung. Tôi tin rằng thông qua hội thảo này, chúng ta sẽ có những đóng góp thiết thực để xây dựng một ngành hàng không Việt Nam ngày càng hiện đại, an toàn và bền vững.