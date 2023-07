Tòa nhà in 3D lớn nhất thế giới sắp hoàn thành

Chủ Nhật, 16/07/2023 14:09

Với những dự án như khu đô thị 100 ngôi nhà ở Austin, Texas và môi trường sao Hỏa của NASA, kiến trúc in 3D đang phát triển ở Mỹ. Một cột mốc khác đến từ Printed Farms, Công ty sắp hoàn thành tòa nhà in 3D lớn nhất thế giới. Công trình của họ là chuồng ngựa sang trọng ở Florida có diện tích gần 940 m², New Atlas hôm 4/7 đưa tin.



Máy in 3D đã hoàn thành cấu trúc chính của tòa nhà. Công trình một tầng có tổng chiều dài 47 m, rộng 25 m, cao 4 m. Để xây dựng tòa nhà, Printed Farms sử dụng máy in 3D tên BOD2 của Công ty COBOD. Đây cũng là cỗ máy dùng để tạo ra nhà in 3D hai tầng đầu tiên ở châu Âu.

Tương tự các dự án in 3D khác, quá trình xây dựng bao gồm cỗ máy robot tinh vi phun hỗn hợp giống xi măng từ vòi, tạo thành tường bao theo nhiều lớp. Máy in không đủ lớn để xây toàn bộ chuồng ngựa một lúc, thay vào đó, cỗ máy in theo từng khu vực, bắt đầu với mặt bên tòa nhà và hoàn thiện với khu giữa. Máy in 3D mất 18 ngày để hoàn thành 297 m². Sau khi quá trình in 3D hoàn tất, thợ xây lắp mái nhà, cửa sổ và cửa ra vào, tiếp đó là thiết bị điện và đường ống nước. Tòa nhà được thiết kế phù hợp với điều kiện thời tiết địa phương, do đó có thể chịu nắng nóng cực hạn và gió mạnh. Nằm ở Wellington, Nam Florida, tòa nhà in 3D lớn nhất Thế giới có thể chống chọi bão nhiệt đới. Sự linh hoạt và lợi ích của công nghệ in 3D cũng được thể hiện qua các bức tường của công trình, với lỗ thông gió để làm mát tự nhiên cho tòa nhà, Công ty COBOD cho biết.

Theo VLXD.org (TH/ New Atlas)

