Nhà in Lê Quang Lộc khai thác "Hệ thống máy in Offset tờ rời 5 màu cụm tráng phủ vecni gốc nước"

Theo Giám đốc Nhà in Lê Quang Lộc, Nguyễn Tri Quang, hệ thống máy in offset là một trong những dự án để hiện thực hóa khát vọng của Nhà in Lê Quang Lộc vươn mình ra biển lớn, hội nhập toàn cầu khẳng định giá trị thương hiệu của doanh nghiệp thuộc Thành đoàn TP, giá trị của thương hiệu TP HCM và xa hơn là giá trị của thương hiệu Việt.



Nhà in Lê Quang Lộc vận hành khai thác thương mại "Hệ thống máy in Offset tờ rời 5 màu cụm tráng phủ vecni gốc nước".

Đến nay, nhà in chính thức đưa vào sử dụng và hoạt động hệ thống máy mới, là một trong những thiết bị in offset hàng đầu trong ngành in ấn hiện nay.

Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và khả năng in ấn chất lượng cao, máy này được ưa chuộng trong việc sản xuất các ấn phẩm như sách, tạp chí, bao bì, và các vật phẩm quảng cáo.

Trong hơn 39 năm qua, Nhà in Lê Quang Lộc xác định 2 mục tiêu giữ vững vị trí doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực in xuất bản phẩm và thương mại tại Việt Nam; tăng tốc hội nhập tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu về bao bì và tem nhãn.