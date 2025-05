OneApp sử dụng công nghệ của Samsung tạo giải pháp ví ấm OneWallet

Dự án giúp người dùng tiếp cận công nghệ Web3 một cách an toàn và tiện lợi đồng thời tăng cường bảo mật tài sản số, chống lại các tác nhân tiềm ẩn và tấn công của hacker.

Giải pháp ví ấm OneWallet sẽ được tích hợp kèm các thiết bị di động của Samsung và được tặng cho người dùng khi mua membership của OneApp. Đồng thời chế độ ví ấm OneWallet do đội ngũ OneApp phát triển trên nền tảng công nghệ bảo mật Knox của Samsung nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bị tấn công. Thiết bị khi chuyển qua chế độ ví ấm cũng sẽ được ngắt kết nối wifi, bluetooth và tạo vùng bảo vệ dữ liệu riêng biệt để lưu trữ tài sản số, dữ liệu của người dùng.

Đáng chú ý, thiết bị này ngoài cài đặt chế độ ví ấm OneWallet thì vẫn được sử dụng như một điện thoại nhờ chế độ OnePhone với một số cải tiến về giao diện và trải nghiệm người dùng, đồng thời có cài đặt sẵn các ứng dụng chuyên biệt.

Nhờ vậy, người dùng có thể trải nghiệm và khám phá Web3 mà không cần cài đặt thêm các ứng dụng phức tạp hay phải lo lắng về vấn đề bảo mật.

Ông Lê Hoàng Thạch, Founder của OneApp, chia sẻ: "Với sự hợp tác và hỗ trợ từ Samsung, chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp cả phần cứng và phần mềm an toàn, giúp người dùng tiếp cận công nghệ mới một cách đơn giản nhất, nhằm phổ cập mô hình kinh tế số".

Có thể nói, việc sử dụng thiết bị, công nghệ của Samsung còn mở ra cơ hội ứng dụng công nghệ bảo mật tiên tiến, tạo tiền đề để OneApp triển khai các hoạt động thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech Sandbox) theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ trong thời gian tới.

OneApp là nền tảng Web3 do One Fusion Group phát triển, nhằm mang đến giải pháp công nghệ đơn giản, an toàn cho người dùng toàn diện trên cả phần cứng và phần mềm. Trong quá trình xây dựng và vận hành, One Fusion Group đã thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới như Bitmain – hỗ trợ hạ tầng công nghệ và vận hành kỹ thuật; và CertiK – đơn vị kiểm định bảo mật quốc tế, audit hệ thống nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn của OneApp.