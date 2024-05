Ra mắt dòng sản phẩm an ninh mạng thế hệ mới Kaspersky Next

Là công ty tiên phong về đổi mới và công nghệ, Kaspersky không ngừng phát triển các giải pháp nhằm giải quyết mọi thách thức an ninh mạng của doanh nghiệp, giúp họ xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc và đáng tin cậy.

Hiểu rõ nhu cầu đa dạng của khách hàng, Kaspersky Next cung cấp ba gói sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu bảo mật, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp.





Kaspersky Next hỗ trợ doanh nghiệp trước các mối đe dọa thường gặp như phần mềm độc hại, rò rỉ dữ liệu

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhận định Kaspersky ra mắt giải pháp XDR tiên tiến và chuyển đổi toàn diện các dịch vụ sản phẩm của doanh nghiệp, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình với tư cách là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp.



Kaspersky Next đơn giản hóa độ phức tạp của EDR và XDR nhằm hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam ở mọi quy mô. Trong năm 2023, Kaspersky liên tục phát hiện và ngăn chặn nhiều sự cố an ninh mạng nhắm vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Đáng chú ý, có đến 17,1 triệu trường hợp lây nhiễm cục bộ, tin tặc xâm nhập máy tính của người dùng thông qua các tập tin bị nhiễm và phương tiện có thể tháo rời.

Các cuộc tấn công ransomware cũng là một trong những mối đe dọa an ninh mạng được nhắc đến nhiều nhất. Trong năm 2023, các tổ chức tại Việt Nam đã đối mặt với 59.837 cuộc tấn công ransomware.

Lừa đảo tài chính, với 36.130 trường hợp, vẫn luôn là mối đe dọa phổ biến đối với các doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam…

Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc mảng doanh nghiệp của Kaspersky tại Việt Nam, Kaspersky đã điều chỉnh dòng sản phẩm mới, Kaspersky Next, phù hợp với các tổ chức thuộc mọi quy mô với các yêu cầu bảo mật khác nhau, từ những tổ chức chưa có nhân sự công nghệ thông tin đến các tổ chức có bộ phận an ninh mạng nhỏ và các công ty lớn với đội ngũ an ninh mạng có trình độ chuyên môn cao.

Dòng sản phẩm Kaspersky Next mới hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các chức năng an ninh mạng then chốt, mang đến lớp phòng vệ vững chắc trước các mối đe dọa thường gặp.

Bao gồm ransomware, phần mềm độc hại, rò rỉ dữ liệu, đồng thời ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào cơ sở hạ tầng thông qua hình thức lừa đảo bằng email doanh nghiệp, tấn công chuỗi cung ứng và khai thác các lỗ hổng bảo mật khác.

Kaspersky Next cung cấp ba gói sản phẩm chính, đáp ứng linh hoạt theo từng yêu cầu bảo mật của doanh nghiệp gồm Kaspersky Next EDR Foundations; Kaspersky Next EDR Optimum và Kaspersky Next XDR Expert.