Ngân hàng số Cake by Vpbank cán mốc 2 triệu người dùng

Thứ Sáu, 19/08/2022 15:23

Ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) vừa công bố cán mốc 2 triệu khách hàng mở tài khoản chỉ sau 19 tháng ra mắt.

Ngân hàng số Cake by Vpbank

Cake by VBank xử lý 21 triệu giao dịch (trung bình 1,75 triệu giao dịch/mỗi tháng), với tổng giá trị giao dịch hơn 28.000 tỉ VNĐ (tương đương 1,2 tỉ USD). Phân khúc chính của Cake là nhóm người dùng Gen Z và Millennials (từ 18 đến 40 tuổi).

Cake ra đời từ tháng 1-2022 thông qua hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty TNHH Be Financial, một thành viên trong hệ sinh thái Be Group. Dải sản phẩm của Cake dành cho khách hàng cá nhân khá đa dạng, từ mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ cho đến tiết kiệm, vay tiêu dùng và cả đầu tư.

Hướng đến phân khúc tài chính vi mô, Cake cho phép người dùng giao dịch chuyển khoản, đầu tư… với số tiền nhỏ từ 10.000 đồng và có thể mở sổ tiết kiệm chỉ từ 100.000 đồng.

Điểm nổi trội của Cake là các dịch vụ được phục vụ miễn phí 100% trên môi trường số. Khách hàng có thể mở tài khoản ngân hàng chỉ trong 2 phút hoàn toàn trực tuyến, đồng thời được phát hành thẻ thanh toán quốc tế MasterCard tận nhà. Xóa bỏ mọi rào cản về thời gian, không gian, chi phí dịch vụ… trong giao dịch ngân hàng, Cake mang đến trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện và đáng tin cậy cho giới trẻ.

Sau hơn 19 tháng ra mắt, Cake được người dùng biết đến rộng rãi nhờ các sản phẩm sáng tạo như Cake Super – gói tài khoản tự động sinh lời đến 3,6%/năm; Sản phẩm đầu tư kết hợp cùng Quỹ Dragon Capital; Gói vay tín dụng dành cho các tài xế công nghệ; sản phẩm vay ứng lương hợp tác cùng nhà mạng VNPT…

Cake cũng gây tiếng vang trong lĩnh vực tài chính ngân hàng khi là đơn vị thành công chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi (Core-Banking) chỉ trong 74 ngày – một kỷ lục tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Trong năm 2022, Cake đã giành được hai giải thưởng quốc tế danh giá: giải thưởng "Best Growing Digital Bank Vietnam 2022" (Ngân hàng số tăng trưởng tốt nhất Việt Nam) và giải thưởng "Best New Digital Bank Vietnam 2022" (Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam).

Bắt đầu từ ngày 15-8, Cake by VPBank cập nhật bảng lãi suất mới, với mức lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng cao nhất là 3,8%; 12 tháng lên tới 7,5% và 36 tháng lên tới 7,7%/năm.