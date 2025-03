The Cosmopolitan - Tâm điểm kết nối, đón đầu hạ tầng hiện đại

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ với sự phát triển đồng bộ về hạ tầng, The Cosmopolitan nổi lên như một biểu tượng tiên phong đón đầu làn sóng mới khi dự án hội tụ đầy đủ những yếu tố từ vị trí chiến lược, khả năng kết nối vượt trội, đến tiềm năng gia tăng giá trị nhờ nền kinh tế Expo đang dần hình thành.

Vị trí độc tôn – Tâm điểm phát triển mới của Thủ đô

Với bất động sản, yếu tố vị trí không chỉ là nguyên tắc, mà còn là yếu tố quyết định giá trị. The Cosmopolitan sở hữu lợi thế đặc biệt khi toạ lạc trên trục đường Trường Sa, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 5, và đặc biệt là ngay sát bên cầu Tứ Liên, một trong những công trình hạ tầng quan trọng sắp được khởi công. The Cosmopolitan có lợi thế lớn trong việc kết nối với khu vực Đông Anh, trung tâm Hà Nội và các cửa ngõ khác.

Là trái tim mới của huyện đang trên đường lên quận, The Cosmopolitan còn được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện, là hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch kết nối thông suốt với các tỉnh phía Bắc, vùng Đông Bắc và khu vực trung tâm Thủ đô, như: đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài (đường Võ Văn Kiệt), đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), Quốc lộ 3, Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên), đường 23B, Quốc lộ 23A… Toạ độ vàng cho phép từ The Cosmopolitan chỉ mất 5 phút di chuyển tới Tây Hồ, 15 phút đến sân bay quốc tế Nội Bài hay chỉ 20 phút đến sân bay quốc tế Gia Bình trong tương lai.

The Cosmopolitan còn sở hữu vị trí độc tôn trong lòng đại đại đô thị Global Gate - khu đô thị mang hơi thở toàn cầu, trung tâm kinh tế và thương mại của một thành phố mới. Nói cách khác, nếu đại đô thị này là thành phố biểu tượng mới phía Đông Bắc sông Hồng, thì The Cosmopolitan lại là trái tim, giữ nhịp đập sôi động cho thành phố.

The Cosmopolitan sở hữu vị trí độc tôn trong lòng đại đô thị Global Gate

The Cosmopolitan nằm ở vị trí trung tâm của Global Gate, ngay gần hệ sinh thái sôi động: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Grand Expo top 10 thế giới, Tổ hợp Khách sạn JW Marriott và văn phòng hạng A, Vincom Mega Mall hơn 3ha, Khu phố thương mại Grand World,…

Cơ hội đột phá dòng tiền

The Cosmopolitan với những tiêu chuẩn phát triển dự án được đẩy lên cao nhất, tương đương với căn hộ cao cấp tại các đô thị phát triển hàng đầu thế giới đã chính thức ra mắt. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn thị trường bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, căn hộ cao cấp vẫn là phân khúc đầu tư hấp dẫn, đặc biệt với các sản phẩm có quỹ căn giới hạn, trong khi nhu cầu thị trường đang rất lớn.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường & Am hiểu Khách hàng One Mount Group cho biết, trong năm 2024, giá bất động sản tại Hà Nội tăng nhanh, đặc biệt phân khúc căn hộ chung cư đã ghi nhận mức tăng lên đến 54% so với năm 2023. Sự biến động này khiến nhiều khách hàng nhận thức rõ ràng rằng nếu không đưa ra quyết định sớm, giá nhà có thể tiếp tục leo thang, đồng nghĩa với việc họ có thể bỏ lỡ những cơ hội đầu tư giá trị.

The Cosmopolitan được kỳ vọng tạo bùng nổ cho thị trường BĐS 2025

Bên cạnh đó, The Cosmopolitan còn là dự án có quỹ căn giới hạn, một trong những đặc điểm cốt lõi của bất động sản tăng giá bền vững. Việc quỹ căn hộ thuộc giai đoạn 1 Imperia Signature Cổ Loa đã được thị trường đón nhận tích cực là minh chứng cho sự hấp dẫn của một sản phẩm bất động sản chất lượng cao. The Cosmopolitan, tiếp tục kế thừa và phát triển với những tiêu chuẩn được nâng cấp, hướng đến giới thương gia và những công dân toàn cầu, xứng đáng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một không gian sống chất lượng và cơ hội đầu tư lâu dài.