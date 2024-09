The Miami 5 – Tòa căn hộ “quốc dân” đa dạng loại hình

Tổng thể phân khu The Miami trong đại đô thị Vinhomes Smart City

The Miami 5 sở hữu bộ sưu tập căn hộ đa dạng từ căn studio, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ phù hợp với mọi nhu cầu về an cư và đầu tư. Các căn hộ đều được thiết kế tinh tế, thông minh, vừa đảm bảo được sự riêng tư cần có, vừa thoáng đãng, đủ kết nối với thiên nhiên, mang đến cho cư dân một tổ ấm đích thực – nơi mỗi ngày đều là những trải nghiệm thú vị.

Căn hộ nhỏ nhưng nhiều "võ" thu hút giới trẻ

Căn hộ diện tích nhỏ hoặc vừa phải đang là phân khúc hút khách bậc nhất trên thị trường bất động sản hiện nay. Đây là căn nhà xinh xắn vừa đủ cho cuộc sống của những người trẻ độc thân, vợ chồng mới cưới hoặc những gia đình muốn sở hữu 1 chốn đi về tại đại đô thị thông minh phía Tây Hà Nội để nghỉ ngơi cuối tuần hoặc cho thuê với tiềm năng hấp dẫn.

Theo khảo sát, tại nhiều dự án, loại hình căn hộ này luôn được săn đón và ở tình trạng khan hiếm, mỗi lần chủ đầu tư mở bán là lập tức "cháy hàng".

Với diện tích khiêm tốn, nhưng căn hộ nhỏ được thiết kế rất "chill" và tươi trẻ

Với diện tích nhỏ nhưng nhiều "võ", các căn studio mang phong cách thiết kế độc đáo cùng không gian mở "all in one" nhưng vẫn đảm đảo đầy đủ công năng của 1 ngôi nhà thông thường gồm: không gian ngủ, không gian bếp, không gian tiếp khách, phòng vệ sinh và logia.

Với diện tích giao động từ 45,4 đến 48,5m2, căn hộ 1 phòng ngủ + 1 The Miami 5 được xem là "chân ái" với giới trẻ bởi mang đến sự linh loạt trong thiết kế cũng như phù hợp với nguồn tài chính của chủ nhân.

Không chỉ tạo nên không gian thoáng đãng, tăng sự kết nối giữa các khu vực trong căn hộ, không gian +1 còn có thể tùy biến linh hoạt theo nhu cầu và mục đích của chủ nhân như: làm khu vực để đồ, phòng đọc sách, phòng làm việc hoặc 1 phòng ngủ nhỏ xinh khi gia đình chào đón thêm thành viên mới.

Gia đình nhiều thành viên chuộng thiết kế thông minh

Với các gia đình có từ 3 – 4 thành viên trở lên, căn hộ 2 – 3 phòng ngủ tại The Miami 5 là lựa chọn tối ưu. Với diện tích thông thủy vừa phải từ 62,9 – 81,2m2, Chủ đầu tư đã khéo léo thiết kế thành 2 – 3 phòng ngủ, mang đến không gian sống thoải mái, tiện nghi đủ rộng để riêng tư mà vẫn cảm giác gần gũi, kết nối nhờ thiết kế thông minh, linh hoạt.

Căn hộ 3 phòng ngủ được thiết kế thông minh, ngập tràn ánh sáng tự nhiên

Ngay cửa ra vào là không gian phòng khách, bếp và phòng ăn được thiết kế liên thông nối thẳng với logia qua cửa kính kịch trần, tạo cảm giác thoáng đãng, rộng rãi cho các hoạt động chung. Đó cũng là nơi sum họp, thư giãn của cả gia đình khi trở về nhà sau những bộn bề của cuộc sống thường nhật.

Đặc biệt, với số lượng hạn chế, các căn 3 phòng ngủ The Miami 5 được Chủ đầu tư ưu tiên bố trí ở vị trí góc với 2 mặt thoáng, giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên vào từng căn hộ.

Cửa sổ thoáng rộng hay cửa kính kịch trần tại căn hộ không chỉ mang thiên nhiên tràn ngập vào từng góc nhỏ mà còn là những "cửa sổ tâm hồn" kết nối tổ ấm của gia đình với không gian xanh mát.

Bể bơi phong cách nhiệt đới theo tiêu chuẩn Olympic

Bên cạnh bộ sưu tập căn hộ "quốc dân" chiều lòng mọi nhu cầu của khách hàng, tòa căn hộ cuối cùng của phân khu The Miami còn được khách hàng săn đón khi sở hữu chuỗi tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng 365 ngày.

Không cần phải đưa nhau đi khắp thế gian, cư dân tương lai của The Miami 5 vẫn được trải nghiệm cuộc sống đậm chất resort miền nhiệt đới Mỹ ngay ngưỡng cửa: thỏa thích vẫy vùng trong làn nước mát của bể bơi ngoài trời phong cách nhiệt đới rộng tới 1.000m2; tắm nắng trên những chiếc "sofa chìm" quyến rũ và nhâm nhi chút cocktail ngọt ngào; thảnh thơi đọc sách dưới những hàng cọ Mỹ, chà là xanh mướt hay đốt cháy năng lượng với hệ thống sân thể thao ngoài trời liên hoàn…