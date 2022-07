Thời cơ của bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp đa trải nghiệm tại Quảng Bình

Thứ Hai, 04/04/2022 12:53

Hạ tầng triệu đô, du lịch phục hồi, cơ sở lưu trú cao cấp đẩy mạnh đầu tư… được xem là động lực thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Bình tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.

Lực đẩy giao thương và du lịch



Hàng loạt công trình nghìn tỷ triển khai năm 2022 đang làm thay đổi diện mạo tỉnh Quảng Bình. Tháng 1/2022, tỉnh Quảng Bình khởi công dự án 2.200 tỷ đồng xây dựng đường ven biển. Tuyến đường dài 86km, liên kết các vùng trong tỉnh Quảng Bình và các tỉnh Bắc Trung bộ gồm Hà Tĩnh và Quảng Trị. Dự kiến, tuyến đường này sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2025.



Mới đây, dự án tuyến đường sắt nối thủ đô Viêng Chăn, Lào với cảng Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) qua Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) cũng đang được Chính phủ Lào dự kiến khởi công vào tháng 11/2022. Khi tuyến đường này đi vào hoạt động, Quảng Bình sẽ là địa phương đầu tiên của khu vực miền Trung có hạ tầng đồng bộ với đường không, đường thủy, đường sắt và đường bộ, đường bao biển thuận tiện cho phát triển du lịch và thu hút đầu tư.



Ngoài ra, Quảng Bình còn đã đầu tư hàng loạt công trình nghìn tỷ hoàn thiện hạ tầng như: Cải tạo Quốc lộ 12A, nâng cấp quốc lộ 9B, hoàn thiện đường cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Bình; Điều chỉnh quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế, xây mới Nhà ga T2 sân bay Đồng Hới trong năm 2022…



Đón đầu những cú hích hạ tầng triệu đô cùng làn sóng mở cửa thị trường du lịch toàn diện, nhiều ông lớn bất động sản triển khai thần tốc các dự án du lịch tại Quảng Bình nhằm bổ sung các cơ sở lưu trú cao cấp, các loại hình dịch vụ hoạt động 24/24h, đón đầu xu hướng dòng khách sẵn sàng chi tiêu cao cho các trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ.



Ghi nhận nổi bật nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay là dự án đại đô thị biển FLC Quảng Bình đang được chủ đầu tư FLC đẩy mạnh thi công. Trong đó, hai hạng mục trọng điểm của dự án là Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Khách sạn 5 sao FLC Quảng Bình dự kiến sẽ hoàn thiện trong năm 2022, hứa hẹn khả năng phục vụ hàng triệu lượt khách du lịch và kích thích khách lưu lại, chi tiêu nhiều hơn khi đến với Quảng Bình mỗi năm.



Trên tổng quy mô gần 2.000ha ven biển, FLC Quảng Bình được quy hoạch đồng bộ, triển khai bài bản theo từng giai đoạn. Dự án sở hữu các bộ sưu tập bất động sản hướng biển đa dạng với mô hình tích hợp đa trải nghiệm, đa tầm nhìn với ít nhất 2 mặt tiền cùng khả năng sinh lời hấp dẫn đang được xem là tâm điểm hút nhiều nhà đầu tư.



Quảng Bình sở hữu nhiều sản phẩm BĐS đặc sắc.

Tâm điểm nghỉ dưỡng tích hợp



"Quảng Bình là một trong những điểm đến ven biển nổi bật ở miền Trung đang nhận được nhiều chính sách hỗ trợ về đầu tư, hạ tầng giao thông, đô thị được khớp nối đồng bộ, đặc biệt là cảnh quan độc đáo của nơi đây ngày càng có sức hút lớn với du khách. Những tiềm năng bền vững này là lý do tôi đã lựa chọn đầu tư tại dự án FLC Quảng Bình ngay từ giai đoạn đầu, và vừa tiếp tục xuống tiền 1 dự án thành phần mới ở vị trí đắc địa. Bên cạnh sở hữu nhiều thế mạnh nổi trội hơn các dự án khác về vị trí, thiết kế, sản phẩm, quy hoạch 100% view biển cũng cho tôi thấy giá trị lớn của dự án mang lại", chị M.T vị chủ nhân của một căn The Show Quang Binh – dự án mới nhất của FLC Quảng Bình chia sẻ.



Vừa ra mắt trên thị trường mới đây, The Show Quang Binh – mảnh ghép đặc biệt của FLC Quảng Bình đang được lòng nhiều nhà đầu tư sành sỏi. Dự án gây ấn tượng ngay từ lần đầu nhờ vị trí đẹp trải dài trên dải bờ biển dài 5 km, tiên phong phát triển theo mô hình "Ultra - All in one" - đô thị trong đại đô thị biển, đề cao trải nghiệm tích hợp.



Thuộc FLC Quảng Bình, The Show Quang Binh có kiến trúc có sự kết hợp hoàn hảo với nghệ thuật.

Với tuyên ngôn "The Art Of Mastery – Nghệ thuật sống thượng đỉnh", dự án bùng nổ trên thị trường qua lối kiến trúc hiện đại kết hợp hoàn hảo với nghệ thuật. The Show Quang Binh quy hoạch tựa một nhà hát ngoài trời, giống như Minack Theatre nước Anh danh tiếng.



Dự án có cấu trúc chặt chẽ với 2 phân khu Ocean Theater – sân khấu nghệ thuật sôi động và Ocean Bay mang phong cách wellness-living, giúp cân bằng yếu tố động - tĩnh, tạo nên một công trình kiến trúc đồng nhất. Quy hoạch mới lạ của The Show Quang Binh giải mã giá trị bất động sản đẳng cấp, đáp ứng đúng "khẩu vị" của khách hàng đang tìm kiếm những sản phẩm BĐS khác biệt ở một tầm giá lý tưởng. Đây cũng chính là cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp chuyển hướng sang thị trường nhiều triển vọng như Quảng Bình với những mô hình sản phẩm độc lạ, chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Với tuyên ngôn "The Art Of Mastery – Nghệ thuật sống thượng đỉnh", dự án tiên phong bùng nổ trên thị trường với kiến trúc có sự kết hợp hoàn hảo với nghệ thuật.

Nằm trong đại đô thị biển có quy mô lớn bậc nhất, The Show Quang Binh sở hữu tọa độ "vàng" chỉ cách Quốc lộ 1A chỉ 16km, cách sân bay Đồng Hới khoảng 25km, cách TP Đồng Hới 19km. Từ dự án, du khách có thể di chuyển dễ dàng đến hàng loạt thắng cảnh nổi tiếng như: bãi biển Nhật Lệ, động Phong Nha, hang Sơn Đoòng, hang Én, sông Chày, bãi Đá Nhảy… cùng các trung tâm hành chính, văn hóa, giải trí của tỉnh.