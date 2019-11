Ưu thế vượt trội của bất động sản nghỉ dưỡng thương hiệu quốc tế

Thứ Sáu, 22/11/2019 13:57

Trên thế giới, dù nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng dồi dào nhưng nhà đầu tư vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những dự án được vận hành bởi thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu như Marriott International, Accor Hotels…

Học cách tiêu tiền như triệu phú

"Người giàu mua tài sản, người nghèo mua tiêu sản" câu nói kinh điển ấy có lẽ càng đúng hơn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng. Công ty tư vấn Graham Associates tiết lộ: giới thượng lưu không ngần ngại móc hầu bao mua biệt thự nghỉ dưỡng triệu đô mang thương hiệu quản lý khách sạn hạng sang. Vì những bất động sản này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng sang trọng mà còn mang lại cho họ tước vị trong xã hội, sự khẳng định đẳng cấp bản thân và còn là kênh đầu tư bền vững.

Còn theo một nghiên cứu của Savills: giới thượng lưu chấp nhận mua các bất động sản gắn với thương hiệu khách sạn danh tiếng với mức giá bình quân cao hơn tới 31% so với những dự án không có thương hiệu. Họ là những người thuộc nhóm có tài sản sinh ra lãi ròng lớn hoặc những người nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể thao... Bà Võ Thị Khánh Trang, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và tư vấn Savills TP. HCM cho biết: Các khách sạn do nhà quản lý quốc tế điều hành thường có giá bán phòng cao hơn từ 20-30% và công suất hoạt động cao hơn khoảng 5-20 điểm phần trăm so với nhiều khách sạn nội địa. Vì thế, bà Trang đánh giá triển vọng khả quan của những chương trình vận hành cho thuê tại các dự án bất động sản nghỉ dưỡng có nhà quản lý quốc tế.

Những dự án được quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế luôn được nhà đầu tư săn đón

Là người tham gia thiết kế nhiều dự án khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam, ông Cung Thành Đạt, Giám đốc khu vực ASEAN của Baumschlager Eberle (top 100 văn phòng thiết kế hàng đầu thế giới) khẳng định: Những dự án nghỉ dưỡng hợp tác vân hành với những thương hiệu quốc tế đòi hỏi phải chuẩn chỉ từ đầu, từ khâu thiết kế, thi công xây dựng, cảnh quan… đều phải có sự tư vấn trực tiếp của đội ngũ thương hiệu quản lý vận hành, đảm bảo dự án nhất quán về tinh thần thương hiệu. Lấy dẫn chứng dự án mới nhất của mình (Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc) ông Đạt cho biết: Mövenpick Hotels & Resorts đã có mặt ngay từ ngày đầu với những tiêu chuẩn rất khắt khe.



Cũng theo ông Đạt, không chỉ có lợi thế về hệ thống tiếp thị toàn cầu cũng như nguồn khách là thành viên thân thiết, các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế luôn có chiến lược phát triển kinh doanh rõ ràng và nhất quán để đảm bảo sự thành công của dự án. Trong khi đó, ở những dự án chủ đầu tư tự quản lý, chất lượng dự án và hiệu quả kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn, năng lực cũng như chiến lược phát triển của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp.

Của hiếm không dành cho số đông

Ở Việt Nam, những năm qua cùng với sự gia tăng đáng kể của giới "nhà giàu", bất động sản nghỉ dưỡng có tốc độ phát trưởng rất ấn tượng. Chúng ta có thể chia "bản đồ BĐS nghỉ dưỡng" thành 2 nhóm: Nhóm tự phát triển, vận hành (như hệ thống Vinpearl, FLC, Mường Thanh…) và nhóm phát triển - hợp tác vận hành (như SunGroup, MIKGroup,… hợp tác với Marriott International, Accor Hotels,…)

Tất nhiên để hợp tác với những thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu đòi hỏi dự án phải đáp ứng được những tiêu chí rất khắt khe. Bù lại, dự án sẽ được vận hành theo chuẩn quốc tế cao cấp với những kinh nghiệm đã được đúc kết hàng trăm năm cùng sự đảm bảo về hiệu quả đầu tư bởi những thương hiệu này luôn có nguồn khách ổn định với nhu cầu chi tiêu, hưởng thụ cao.

Dù đáng giá đến từng chi tiết nhưng dòng sản phẩm này lại không dành cho số đông. Điểm qua thị trường sôi động nhất cả nước thời gian qua là Phú Quốc cũng chỉ có 1 – 2 dự án để nhà đầu tư lựa chọn. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc là một trong số đó. Dự án được quản lý vận hành bởi Accor Hotels - một trong 3 Tập đoàn quản lý khách sạn lớn nhất thế giới - với hệ thống 4.800 khách sạn ở hơn 100 quốc gia trên toàn cầu với các thương hiệu như Sofitel, MGallery, Pullman, The Sebel, Cassia, Novotel, Mövenpick, Ibis, Banyan Tree…

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc là thành viên mới nhất của "đại gia đình" Accor Hotels

Accor Hotels có lợi thế lớn về hệ thống phân phối - tiếp thị toàn cầu và chương trình khách hàng thân thiết với 51 triệu thành viên, đây cũng là thương hiệu có những chiến lược đặc biệt với MICE (xu thế du lịch kết hợp hội thảo đang rất phát triển hiện nay với những sự kiện có khi lên đến hàng nghìn khách). Nhờ đó nhà đầu tư không chỉ yên tâm vào chất lượng và dịch vụ đẳng cấp quốc tế mà còn đảm bảo hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời ổn định và bền vững.



Được biết, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc đang giới thiệu tới khách hàng chính sách đầu tư đặc biệt hấp dẫn: Để sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng, khách hàng chỉ cần thanh toán tối thiểu 55% đã được nhận ngay căn hộ khách sạn cao cấp và nhận trước một khoản thu nhập cam kết trong 03 năm. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ vay ưu đãi 0%, ân hạn nợ gốc và miễn phí phạt trả nợ trước hạn lên đến 18 tháng.