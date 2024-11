TP Thủ Đức trong bức tranh quy hoạch của TP HCM

Đây sẽ là cửa ngõ kết nối TP HCM với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

"Hạt nhân" kinh tế - phát triển đô thị của phía Nam

Với vị thế mũi nhọn trong phát triển đô thị và kinh tế của TP HCM, TP Thủ Đức đã và đang tăng tốc đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ, tầm nhìn quy hoạch hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo của toàn thành phố.

Trong hơn 200 dự án hạ tầng giao thông với tổng vốn 350.000 tỷ đồng dành cho TP HCM thì có đến 70% đổ vào khu Đông, mà trọng điểm là TP Thủ Đức. Các dự án giao thông quan trọng như đường Vành đai 3 Tp.HCM, Vành đai 4 Tp.HCM, tuyến metro số 1 và đường sắt kết nối sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh triển khai.

Trong khi đó những công trình như dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13; nút giao Mỹ Thủy, Đồng Văn Cống, cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, dự án 4 cầu Thủ Thiêm kết nối về Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi; mở rộng đường Lã Xuân Oai, Lò Lu, Nguyễn Thị Định, Hoàng Hữu Nam, đường Liên Cảng Cát Lái - Phú Hữu - Nút Giao Vành Đai 3... đang từng ngày hoàn thiện bức tranh kết nối, giao thương liên vùng giữa khu Đông với các khu vực.

Những khu đô thị lớn được quy hoạch bài bản đang góp phần thay đổi diện mạo TP Thủ Đức

Theo định hướng quy hoạch đến năm 2040, khu Đông TP HCM sẽ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh. Trong đó, TP Thủ Đức được kỳ vọng là "Silicon Valley" của Việt Nam, nơi tập trung nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.

Đây sẽ là hạt nhân kinh tế mới, mở ra những triển vọng to lớn cho sự phát triển bền vững của đô thị, góp phần đưa TP HCM tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một đô thị toàn cầu.

Đón đầu cực tăng trưởng bền vững tại các đô thị mới

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam, nhấn mạnh với vị thế chiến lược và tầm nhìn quy hoạch dài hạn khu Đông nói chung, TP Thủ Đức nói riêng sẽ là cụm phát triển đô thị và sản phẩm BĐS năng động của TP HCM. Bên cạnh những tiểu trung tâm đã được quy hoạch như Thủ Thiêm, Rạch Chiếc, Trường Thọ, khu công nghệ cao 1 và 2,… thì những khu đô thị quy mô lớn được triển khai chỉn chu, bài bản mang đến môi trường sống hiện đại và tiện nghi, cũng đã và đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực, đồng thời trở thành cực tăng trưởng dài hạn, bền vững cho thị trường BĐS.

Khách hàng tìm hiểu dự án khu đô thị The Global City

Nổi bật phải kể đến trong số này là khu đô thị The Global City do Masterise Homes phát triển, nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP Thủ Đức. Với quy mô 117,4ha, khu đô thị được kỳ vọng trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi – giải trí – mua sắm hiện đại.

Trong đó, phân khu SOHO – khu nhà phố thương mại quốc tế đã hoàn thiện và bàn giao, quy tụ hàng loạt thương hiệu F&B, giáo dục, dịch vụ, làm đẹp, mua sắm… tham gia kinh doanh, tạo nên những tuyến phố sầm uất – diện mạo đầy năng lượng của "trung tâm mới".

Khu nhà phố thương mại chuẩn quốc tế SOHO tọa lạc ngay mặt tiền Đỗ Xuân Hợp

Mới đây nhất, The Global City còn giới thiệu phân khu cao tầng Masteri Grand View với hơn 600 căn hộ cao cấp, xuất hiện ngay giao điểm hai trục đường chính Đỗ Xuân Hợp và Liên Phường, cận kề những tiện ích trọng điểm của khu đô thị.

Dự án ra mắt giữa lúc TP HCM trong giai đoạn cung không đủ cầu đã nhận được nhiều sự chú ý.

Đáng nói, loạt hạ tầng giao thông trọng điểm đã và đang triển khai xung quanh lõi dự án tạo tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Chẳng hạn, đường Liên Phường là trục xuyên tâm hiện hữu tại dự án sau khi hoàn thành có thể giúp cư dân kết nối thẳng đến đại lộ Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp và tuyến Metro số 1, di chuyển đến An Phú, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Quận 1 trong vòng 5 đến 15 phút. Đường Đỗ Xuân Hợp nằm trong kế hoạch mở rộng lên 30 m của Tp.HCM, đường Vành đai 3, Vành đai 2 khép kín, cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng, Sân bay quốc tế Long Thành… đều đang rục rịch triển khai, hứa hẹn tiềm năng kết nối liên vùng thông suốt và nhanh chóng cho dự án.

Đường Liên Phường đoạn xuyên tâm The Global City

Cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp chính thức thông xe tháng 10 vừa qua

Cùng với đó, việc dự án ra mắt ngay thời điểm bảng giá đất mới TP HCM có hiệu lực, luật mới liên quan BĐS ở giai đoạn đầu, tạo nên lợi thế đón đầu cho những nhà đầu tư "nhạy bén". Điều cần cân nhắc lúc này với các "early bird" chính là sử dụng các đòn bẩy tài chính một cách thận trọng để có thể đón đầu thị trường một cách hiệu quả và bền vững.