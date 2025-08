Altara Hospitality Group trở thành đơn vị quản lý vận hành cho dự án Fresia Riverside

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển dự án. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Công ty Cổ phần Bất động sản EximRS - đơn vị Tiếp thị và Phân phối dự án, cùng đông đảo khách hàng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại diện Hội đồng Quản trị TV Holding chia sẻ: "Khi lần đầu tiên đặt chân đến khu đất này, với vị trí đắc địa bên dòng sông Đồng Nai thơ mộng, đối diện Aeon Mall Biên Hòa và liền kề Trung tâm Hành chính mới tỉnh Đồng Nai, chúng tôi đã cảm nhận được tiềm năng vô hạn của một tương lai rực rỡ. TV Holding tin rằng một dự án bất động sản thành công không chỉ được đo lường bằng những con số doanh thu hay lợi nhuận, mà thành công thực sự nằm ở khả năng tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân".

Đối tác chiến lược – Bảo chứng cho chất lượng dự án

Altara Hospitality Group, thành viên thuộc hệ sinh thái Eco Business System đã khẳng định uy tín thông qua việc quản lý vận hành hơn 40 dự án trên 8 tỉnh, thành. Từ các căn hộ dịch vụ cao cấp như Altara Suites Đà Nẵng, Altara Serviced Residences Quy Nhơn, đến các khách sạn đẳng cấp như Courtyard DaNang Han River và các dự án phức hợp như M Landmark Residences, Altara đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản cao cấp.

Ông Trương Công Hoài Nhơn, Giám đốc Điều hành Altara Hospitality Group, cam kết: "Altara được thành lập với sứ mệnh tiên phong thay đổi khái niệm về ngành quản lý vận hành. Chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp quản lý vận hành chất lượng cao mà còn gia tăng các dịch vụ cộng hưởng chuẩn quốc tế, mang đến sự tiện nghi vượt trội và trải nghiệm khách hàng tốt nhất".

Điểm đặc biệt mà Altara Hospitality Group mang lại cho Fresia Riverside chính là hệ sinh thái dịch vụ khép kín "all in one". Thông qua các công ty thành viên như Care Vietnam, TSP và EcoWash, Altara có thể cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ vệ sinh công nghiệp, an ninh, bảo trì kỹ thuật, đến giặt ủi và các giải pháp công nghệ thông minh. Tất cả các dịch vụ đều được thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018, ISO 27001:2022, ISO 50001:2018 và ISO 31000:2018 đảm bảo chất lượng dịch vụ cùng sự kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và an toàn lao động.

Dịch vụ quản lý vận hành toàn diện nâng tầm giá trị tài sản

Với sự đồng hành của Altara Hospitality Group cư dân Fresia Riverside sẽ được trải nghiệm dịch vụ quản gia căn hộ 24/7 với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà với bác sĩ gia đình, cùng dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật chuyên nghiệp. Altara Hospitality Group đặc biệt chú trọng đầu tư công nghệ để mang lại sự tiện lợi tối đa cho cư dân thông qua hệ thống quản lý từ xa, cho phép cư dân theo dõi và kiểm soát các dịch vụ ngay từ điện thoại thông minh.

Quan trọng hơn cả, Altara Hospitality Group hiểu rằng mỗi gia đình tại Fresia Riverside đều có những nhu cầu và mong muốn riêng biệt. Thay vì áp dụng quy trình cứng nhắc, đơn vị luôn linh hoạt tùy chỉnh dịch vụ sao cho phù hợp nhất với từng cư dân, thể hiện rõ triết lý "con người là trung tâm" mà cả Altara, TV Holding và EximRS đều theo đuổi.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Tổng Giám đốc EximRS, khẳng định vai trò quan trọng của đơn vị trong việc kết nối dự án với đúng phân khúc khách hàng mục tiêu: "EximRS cam kết không chỉ phân phối sản phẩm mà còn trao gửi một phong cách sống, một chất lượng cuộc sống và một tương lai tươi sáng cho từng gia đình".

Fresia Riverside, với vị trí đắc địa bên dòng sông Đồng Nai, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản cao cấp khu vực phía Đông TP HCM. Tòa tháp River 3, với thiết kế hiện đại và tầm nhìn panorama 90% hướng ra dòng sông, xứng danh "tòa tháp kiêu hãnh bên sông". Dự án sở hữu hệ tiện ích đẳng cấp với hơn 20 tiện ích hiện đại như hồ bơi công nghệ Ozone, phòng Golf 3D, phòng Gym hiện đại và hệ thống xe điện đưa đón kết nối tuyến Metro.

Hiểu rõ mong muốn sở hữu tổ ấm lý tưởng với mức giá hợp lý của khách hàng, Fresia Riverside đã triển khai chính sách bán hàng đột phá. Theo đó, chỉ từ 1,79 tỉ đồng sở hữu ngay căn hộ 2 phòng ngủ - Một mức giá cực kỳ cạnh tranh so với tiềm năng tăng trưởng của khu vực. Đặc biệt, khách hàng đăng ký tư vấn sớm chỉ với 30 triệu đồng sẽ được hưởng ưu đãi chiết khấu lên đến 2% và hoàn 100% giá trị đăng ký tư vấn.

Đối với khách hàng mua sỉ, dự án còn dành tặng đặc quyền chiết khấu thêm 0,5% khi mua từ 2 sản phẩm và 1% khi mua từ 3 sản phẩm trở lên. Không chỉ vậy, chính sách thanh toán sớm với ưu đãi lên đến 5% khi thanh toán 70% giá trị căn hộ. Ngoài ra, để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Chủ đầu tư đã ký kết với ngân hàng Agribank - Ngân hàng tài trợ dự án mang đến chính sách ưu đãi cho khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng hoặc đến khi nhận nhà, với tỷ lệ cho vay tối đa lên đến 75%. Thanh toán nhẹ nhàng, dễ dàng sở hữu, ký hợp đồng mua bán chỉ 10%, giúp khách hàng dễ dàng hiện thực hóa giấc mơ an cư bên dòng sông thơ mộng.

Thoả thuận hợp tác chiến lược không chỉ mang ý nghĩa về mặt kinh doanh mà còn khẳng định cam kết chung trong việc nâng tầm chất lượng sống cho cộng đồng cư dân Việt Nam. Với sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư và năng lực quản lý vận hành đẳng cấp quốc tế, Fresia Riverside hứa hẹn sẽ trở thành một điển hình về sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng xây dựng vượt trội và dịch vụ quản lý vận hành chuẩn mực. Đây là minh chứng rõ nét cho việc thị trường bất động sản Việt Nam đang dần tiến đến chuẩn mực quốc tế, nơi chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cư dân được đặt lên hàng đầu.