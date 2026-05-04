Vật tư

Chọn gạch cho nhà của bạn

Thứ hai, 04/05/2026 10:15

Gạch để xây nhà ngày nay không chỉ đơn giản là chắc, bền mà còn phải đạt nhiều yếu tố đảm bảo chất lượng sống: gạch kính, kháng khuẩn, chống nồm...

Gạch kháng khuẩn cho không gian sống luôn sạch sẽ

Gạch kháng khuẩn được cho là có khả năng tiêu diệt tới 99% vi khuẩn, nấm mốc, giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp và da liễu. Đồng thời giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ, an toàn hơn, đặc biệt cho trẻ nhỏ và người già.

Gạch kháng khuẩn không chỉ là vật liệu hoàn thiện bề mặt (ốp, lát) thông thường mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe. Nhờ lớp men hoặc phụ gia chứa ion bạc, nano bạc, kẽm hay titan dioxide (TiO₂), sản phẩm có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc, virus, giảm nguy cơ lây nhiễm trong môi trường sinh hoạt và công cộng.

 

Mặc dù có giá cao hơn gạch thông thường, gạch kháng khuẩn mang lại giá trị lâu dài về sức khỏe và sự tiện nghi, là một lựa chọn thông minh cho các công trình hiện đại.

Giá thành cao hơn 20-30% so với gạch truyền thống nhưng đổi lại loại gạch này không chỉ đảm bảo yếu tố trang trí mà còn có khả năng hạn chế vi khuẩn, nấm mốc bám trên bề mặt.

Ưu điểm của gạch kháng khuẩn là an toàn cho sức khỏe, giảm thiểu nguy cơ vi khuẩn tích tụ trên bề mặt, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ, người già, người có sức đề kháng yếu.

 Dễ vệ sinh và độ bền cao, đa dạng thiết kế, nhiều mẫu mã...

 

Gạch kính - xu hướng vật liệu tạo điểm nhấn cho nhà ở


Khác với kính tấm, gạch kính được sản xuất dạng khối. Nhờ cấu trúc rỗng hoặc đặc hai lớp, vật liệu này giúp hạn chế bức xạ nhiệt trực tiếp, giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo vào ban ngày mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.

Theo KTS Hoàng Chương (25 DESIGN), gạch kính có thể kết hợp với hầu hết phong cách nội thất nếu được đặt đúng vị trí trong tổng thể. Trong phong cách hiện đại, gạch kính được sử dụng làm mảng tường lấy sáng, kết hợp bề mặt bê tông mài hoặc sơn trung tính.


Với không gian mang cảm hứng nhiệt đới, vật liệu này đi cùng cây xanh, gỗ tự nhiên để tăng hiệu quả khuếch tán ánh sáng. Ở phong cách industrial (công nghiệp), gạch kính đặt cạnh khung thép sơn tĩnh điện, tạo tương phản giữa chất liệu thô và bề mặt trong suốt.


Gạch kính - xu hướng vật liệu tạo điểm nhấn cho nhà ở - Ảnh 1.

Căn hộ 70 m2 phong cách Mid-century Modern tại TP HCM sau cải tạo sử dụng mảng tường gạch kính trong suốt cao sát trần thay thế vách ngăn cũ giữa phòng ngủ master và khu sinh hoạt chung. Ảnh: 25 DESIGN

Với nhà ống hẹp và thiếu mặt thoáng tại các đô thị, gạch kính thường được dùng để dẫn ánh sáng tự nhiên vào sâu không gian sống. Vật liệu này thường được dùng làm vách ngăn giữa phòng khách và bếp, hoặc thay thế một phần tường bao mặt tiền.

Thực tế, nhiều công trình nhà phố diện tích 50-100 m2 sử dụng gạch kính tại cầu thang hoặc cuối hành lang để tăng độ sáng cho lõi giữa nhà. Với nhà có giếng trời, vật liệu này được dùng làm lớp vách bao quanh nhằm khuếch tán ánh sáng đều hơn.

Dù có ưu điểm về ánh sáng và thẩm mỹ, gạch kính không phải loại vật liệu phù hợp với mọi công trình. Gia chủ cần đánh giá nhu cầu sử dụng, mức độ riêng tư, hướng nắng và mật độ xây dựng xung quanh khi quyết định sử dụng loại vật liệu này. Nếu công trình có nhiều cửa sổ hoặc mặt thoáng lớn, việc bổ sung gạch kính có thể làm mất cân bằng tổng thể.

So với nhiều vật liệu hoàn thiện khác, chi phí gạch kính ở mức trung bình, từ vài chục nghìn đồng một viên, tùy kích thước và xuất xứ. Tổng chi phí thi công phụ thuộc diện tích mảng tường và giải pháp kết cấu đi kèm.

Gạch chống nồm Kobler thương hiệu Đức

Kobler là thương hiệu Đức nhưng đã có sự đầu tư nghiên cứu về đặc điểm khí hậu Việt Nam để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu người dùng. Theo đại diện Kobler tại Việt Nam, giải pháp sàn thạch anh Kobler có thể chống hiện tượng nồm hiệu quả, phù hợp với hàng triệu gia đình Việt.

Bề mặt sàn thạch anh Kobler có thể giúp sàn nhà khô ráo cả bốn mùa. Ảnh: Kobler Việt Nam

Đại diện Kobler Việt Nam cho biết, sản phẩm sàn thạch anh tinh thể đá muối Himalaya sở hữu kết cấu đa lớp vượt trội cùng thành phần đá thạch anh chống nước, nhờ đó ngăn chặn được tình trạng hơi nước từ mặt đất có thể thấm lên bề mặt sàn.


Cách chọn gạch chống thấm cho mặt tiền

Do mặt tiền thường xuyên chịu nắng, mưa, bụi, hay thay đổi nhiệt độ, vật liệu phải đạt độ đặc chắc cao, hút nước thấp và ổn định màu sắc trong thời gian dài.

Để chọn gạch chống thấm cho mặt tiền, hãy ưu tiên các loại gạch có độ hút nước thấp (dưới 0.5%) như gạch porcelain (hoặc granite), chọn kích thước và màu sắc phù hợp với kiến trúc, và sử dụng keo dán chuyên dụng khi thi công để đảm bảo độ bền và thẩm mỹ lâu dài.


Chọn gạch ngoại thất đúng chuẩn không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn quyết định khả năng chống thấm, chống nứt và chống rêu mốc lâu dài. Một lựa chọn sai có thể khiến mặt tiền xuống cấp chỉ sau vài mùa mưa nắng.

1. Sai lầm khi chọn gạch ngoại thất khiến tường nhanh thấm, rêu mốc

- Chỉ chọn theo màu sắc, bỏ qua độ hút nước của gạch

- Mang gạch nội thất ra dùng cho ngoại thất

- Sử dụng gạch men bóng cho khu vực dễ ướt

- Bỏ qua các dòng gạch có tính năng chống bám bẩn - chống rêu

- Thi công sai kỹ thuật (lỗi rất nhiều người mắc)

2. Cách chọn gạch ngoại thất chuẩn bền đẹp theo thời gian

- Ưu tiên gạch có độ hút nước thấp

- Chọn bề mặt phù hợp với công năng

- Xem kỹ nguồn gốc và tiêu chuẩn kỹ thuật

- Kết hợp vật liệu hợp lý

3. Tiêu chí chọn gạch

- Chất liệu: Chọn gạch porcelain hoặc granite vì chúng có độ cứng cao, chịu lực tốt và khả năng chống thấm, chống trầy xước vượt trội.

- Độ hút nước: Chỉ số độ hút nước của gạch càng thấp càng tốt, lý tưởng là dưới 0.5%

- Độ bền: Ưu tiên các loại gạch có kết cấu đặc chắc, chịu được sự thay đổi nhiệt độ và tác động của tia UV.

- Bề mặt: Chọn bề mặt nhám hoặc sần nhẹ để tăng khả năng chống trơn trượt, đảm bảo an toàn, đặc biệt ở những khu vực dễ bị ẩm ướt.

Cách chọn gạch ốp mặt tiền đẹp, sang trọng và tiết kiệm chi phí

Ưu tiên gạch có độ bền cao

Mặt tiền là khu vực tiếp xúc trực tiếp với nắng, mưa, gió bụi, vì vậy tiêu chí đầu tiên khi chọn gạch là độ bền. Gia chủ nên ưu tiên các dòng gạch có khả năng chống thấm tốt, ít bị phai màu, không bong tróc hay rêu mốc sau thời gian dài sử dụng.

Chọn màu sắc hài hòa với kiến trúc tổng thể

Màu sắc gạch ốp mặt tiền cần phù hợp với phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Với nhà phố hiện đại, các gam màu trung tính như trắng kem, xám, ghi, be hoặc nâu nhạt mang lại cảm giác sang trọng, tinh tế và không bị lỗi mốt.

Nên chọn gạch có màu sắc hài hòa với kiến trúc tổng thể. (Ảnh: Xây dựng Cát Biển)

Nhà theo phong cách tân cổ điển có thể chọn gạch màu đá tự nhiên, vân marble nhẹ để tăng vẻ bề thế. Trong khi đó, nhà cấp 4 hoặc nhà ở nông thôn nên ưu tiên các tông màu ấm, gần gũi để tạo cảm giác thân thiện.

Không nên chọn màu quá tối hoặc quá sặc sỡ vì dễ gây cảm giác nặng nề, đồng thời lộ rõ vết bẩn.

Kích thước phù hợp

Nhiều người cho rằng gạch khổ lớn mang lại vẻ sang trọng, nhưng thực tế không phải công trình nào cũng phù hợp.

Với nhà phố mặt tiền nhỏ, gạch kích thước vừa phải sẽ giúp không gian cân đối hơn và giảm hao hụt khi thi công. Gạch quá lớn nếu cắt ghép nhiều sẽ phát sinh chi phí nhân công và vật liệu. Ngược lại, gạch quá nhỏ dễ tạo nhiều mạch ghép, làm mặt tiền rối mắt và tốn công bảo dưỡng.

Vì vậy, lựa chọn kích thước gạch phù hợp với diện tích và thiết kế tổng thể là cách tiết kiệm thông minh.

Ưu tiên bề mặt dễ vệ sinh

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là khả năng chống bám bẩn của gạch. Gạch ốp mặt tiền nên có bề mặt nhẵn vừa phải hoặc phủ men chống bám bụi để dễ lau chùi khi cần thiết.

Các loại gạch quá sần sùi, nhiều rãnh sâu tuy tạo hiệu ứng thẩm mỹ nhưng lại dễ tích tụ bụi bẩn, rêu mốc, đặc biệt ở khu vực gần đường lớn. Về lâu dài, chi phí vệ sinh và bảo dưỡng sẽ tăng lên đáng kể.

Không chạy theo gạch quá đắt tiền

Gạch nhập khẩu cao cấp thường có giá thành cao, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết. Hiện nay, nhiều thương hiệu gạch trong nước đã sản xuất được các dòng gạch chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Lựa chọn gạch nội địa uy tín không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn dễ bảo hành, thay thế khi cần.

NS (th)

