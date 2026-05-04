Chọn gạch cho nhà của bạn

Gạch kháng khuẩn cho không gian sống luôn sạch sẽ

Gạch kháng khuẩn được cho là có khả năng tiêu diệt tới 99% vi khuẩn, nấm mốc, giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp và da liễu. Đồng thời giữ cho không gian sống luôn sạch sẽ, an toàn hơn, đặc biệt cho trẻ nhỏ và người già.

Gạch kháng khuẩn không chỉ là vật liệu hoàn thiện bề mặt (ốp, lát) thông thường mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe. Nhờ lớp men hoặc phụ gia chứa ion bạc, nano bạc, kẽm hay titan dioxide (TiO₂), sản phẩm có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc, virus, giảm nguy cơ lây nhiễm trong môi trường sinh hoạt và công cộng.

Mặc dù có giá cao hơn gạch thông thường, gạch kháng khuẩn mang lại giá trị lâu dài về sức khỏe và sự tiện nghi, là một lựa chọn thông minh cho các công trình hiện đại.

Giá thành cao hơn 20-30% so với gạch truyền thống nhưng đổi lại loại gạch này không chỉ đảm bảo yếu tố trang trí mà còn có khả năng hạn chế vi khuẩn, nấm mốc bám trên bề mặt.