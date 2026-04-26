Doanh nhân

Đại hội cổ đông VBI: Đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng độ phủ kênh phân phối

Chủ nhật, 26/04/2026 20:40

Năm 2025 được xem là giai đoạn “thử lửa” của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam khi áp lực bồi thường gia tăng mạnh khiến hiệu quả kinh doanh suy giảm, đặc biệt trong quý cuối năm. 

Theo đó, chi phí bồi thường chiếm tỷ trọng lớn đã khiến lãi gộp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của toàn ngành giảm 32%, xuống còn 1.274 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến thiên tai phức tạp, diễn ra dồn dập vào cuối năm khiến tỷ lệ bồi thường tăng cao. 

Ước tính trong năm 2025, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt khoảng 91.845 tỷ đồng, tăng 13,52% trong bối cảnh có tới 15 cơn bão gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thị trường bảo hiểm.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp trong ngành còn đối mặt với cạnh tranh ngày càng khốc liệt khiến biên lợi nhuận kỹ thuật tiếp tục bị thu hẹp, trong khi lợi suất đầu tư giảm do lãi suất thấp. Cùng với đó, hành lang pháp lý ngày càng rõ ràng hơn, đặc biệt sau khi Luật Kinh doanh bảo hiểm 2025 và các nghị định hướng dẫn Luật được đưa vào triển khai. Điều này không chỉ làm gia tăng áp lực về sự vận hành 

mà còn buộc các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro để thích ứng với môi trường kinh doanh mới.

Đại hội cổ đông thường niên của Bảo hiểm VietinBank (VBI) được tổ chức với sự tham gia của các cổ đông và ban lãnh đạo (Ảnh: VBI)

Giữa bối cảnh đó, Bảo hiểm VietinBank (VBI) ghi nhận những kết quả kinh doanh khả quan. Năm 2025, tổng doanh thu vượt 5.600 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng 23,2% cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh được cải thiện nhờ kiểm soát chi phí, tối ưu danh mục sản phẩm.

Ở mảng bảo hiểm tài sản - kỹ thuật, doanh nghiệp cũng cải thiện vị thế khi vươn lên Top 3 thị trường (từ Top 5 năm 2024), trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, kéo theo nhu cầu gia tăng đối với các giải pháp quản trị rủi ro và bảo vệ tài sản. 

Bước sang năm 2026, VBI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ngay từ quý đầu năm. Theo đó, doanh thu 3 tháng đầu năm đạt hơn 1.550 tỷ đồng; tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận trước thuế đạt 162 tỷ đồng. Thị phần đạt 5,5%, tăng 0,9 điểm %, nâng vị trí VBI lên Top 6 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, tăng 3 bậc so với cùng kỳ.

Đại hội cổ đông VBI: Đẩy mạnh chuyển đổi số, gia tăng độ phủ kênh phân phối - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank (VBI), phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông (Ảnh: VBI).

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm VietinBank (VBI), VBI phấn đấu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025 do ĐHCĐ giao phó; đồng thời tiếp tục định hướng phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững, phù hợp với chiến lược chung của hệ sinh thái VietinBank. 

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VBI tiếp tục triển khai chuyển đổi số trên toàn bộ các khâu, từ cấp đơn, quản trị đến bồi thường nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc cải thiện trải nghiệm khách hàng, coi đây là một trong những yếu tố chi phối chất lượng dịch vụ và khả năng duy trì khách hàng.VBI cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kế thừa và tăng cường kết nối trong hệ sinh thái VietinBank nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác. 

Đặc biệt, doanh nghiệp định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh theo hướng đa dạng hóa kênh khai thác, kết hợp hệ sinh thái sẵn có với các kênh như tổ chức tài chính, ngân hàng, đại lý, môi giới và nền tảng số; đồng thời đẩy mạnh tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp và các dự án đầu tư công.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng tiếp tục duy trì nguyên tắc phát triển thận trọng thông qua việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí và đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Giữa bối cảnh nhiều thách thức, định hướng phát triển cẩn trọng, tập trung vào hiệu quả và quản trị rủi ro được kỳ vọng sẽ giúp VBI duy trì đà tăng trưởng ổn định. Qua đó, doanh nghiệp từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh mới, củng cố vị thế trên thị trường.

P.Đình

