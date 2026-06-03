Nam Hà Nội bước vào chu kỳ phát triển mới

Trong nhiều năm, khi nhắc tới bất động sản Hà Nội, thị trường thường tập trung vào các khu vực trung tâm hoặc phía Tây thành phố - nơi từng được xem là tâm điểm phát triển của dòng vốn và hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sau thời kỳ tăng trưởng nóng, bản đồ phát triển của Thủ đô đang dần xuất hiện những cực tăng trưởng mới.

Trong đó, phía Nam Hà Nội được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những khu vực nổi bật nhất của chu kỳ phát triển tiếp theo nhờ sự cộng hưởng của hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị và xu hướng dịch chuyển về nhu cầu sống của cư dân hiện đại.

Những khu đô thị đã được quy hoạch bài bản xuất hiện tại khu Nam Hà Nội.

Đáng chú ý, Hà Nội hiện đang đẩy mạnh triển khai Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 theo định hướng phát triển đa cực, mở rộng không gian đô thị ra ngoài khu vực lõi trung tâm. Trong chiến lược này, phía Nam được xem là khu vực có nhiều dư địa phát triển nhờ quỹ đất lớn và khả năng kết nối liên vùng.

Song song đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4 và các tuyến giao thông hướng tâm đang được thúc đẩy, góp phần nâng cao kết nối khu Nam với trung tâm thành phố và các tỉnh vệ tinh.

Theo giới chuyên gia, sự dịch chuyển này không còn mang tính ngắn hạn hay theo "sóng thị trường", mà phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy lựa chọn nơi an cư của người dân đô thị.

Từ "gần trung tâm" sang "chất lượng sống"

Trong giai đoạn trước, phần lớn người mua nhà tại Hà Nội thường ưu tiên yếu tố vị trí và khoảng cách tới khu vực trung tâm. Tuy nhiên, khi áp lực dân số, giao thông và mật độ xây dựng tại nội đô ngày càng gia tăng, khái niệm "sống trung tâm" đang dần thay đổi.

Theo các chuyên gia Urban Lifestyle, cư dân đô thị hiện nay không chỉ tìm kiếm một nơi ở thuận tiện, mà còn mong muốn môi trường sống có khả năng cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm cá nhân.

Điều này lý giải vì sao các khu vực có không gian xanh, quy hoạch đồng bộ và khả năng kết nối hạ tầng tốt đang ngày càng được ưu tiên hơn.

Theo giới quan sát, quá trình dịch chuyển dân cư ra ngoài khu vực lõi trung tâm đã xuất hiện từ nhiều năm trước tại các đô thị lớn trên thế giới. Khi quỹ đất nội đô trở nên hạn chế và áp lực đô thị hóa gia tăng, các thành phố thường phát triển theo hướng đa cực, với sự hình thành của các khu đô thị vệ tinh và các cực phát triển mới.

Những khu đô thị đã được quy hoạch bài bản xuất hiện.

Tại Hà Nội, xu hướng này đang dần hiện rõ khi nhiều khu vực ngoài trung tâm bắt đầu thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện và dư địa phát triển lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, những khu đô thị đã được quy hoạch bài bản, sở hữu quy mô lớn, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và vị trí kết nối thuận lợi như Gamuda City đang trở thành dòng sản phẩm hiếm hoi còn sót lại tại khu Nam Hà Nội. Đây được xem là lợi thế đáng chú ý trong bối cảnh người mua hiện nay không chỉ tìm kiếm một căn nhà, mà còn ưu tiên giá trị sống dài hạn và chất lượng môi trường đô thị.

Theo nhiều chuyên gia, trong chu kỳ phát triển mới, các khu đô thị lớn có khả năng vận hành như một "thành phố thu nhỏ" sẽ ngày càng được đánh giá cao, đặc biệt khi thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh về chất lượng phát triển và năng lực quy hoạch. Đồng thời, phía Nam Hà Nội đang nổi lên như một điểm đến mới của dòng vốn và nhu cầu ở thực.

Hạ tầng mở đường cho chu kỳ tăng trưởng mới

Theo các chuyên gia quy hoạch, hạ tầng luôn là yếu tố đóng vai trò dẫn dắt trong quá trình hình thành các cực tăng trưởng đô thị.

Trong nhiều năm qua, khu Nam Hà Nội được hưởng lợi đáng kể từ quá trình đầu tư và mở rộng hệ thống giao thông kết nối.

Không gian sống xanh đang trở thành lợi thế tạo nên khác biệt cho phía Nam Hà Nội.

Các tuyến vành đai, cao tốc và trục giao thông huyết mạch đang từng bước rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa khu Nam với khu vực trung tâm cũng như các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Không chỉ giúp tăng khả năng kết nối nội đô, hạ tầng còn góp phần thúc đẩy sự dịch chuyển dân cư và hình thành các trung tâm phát triển mới.

Theo giới chuyên gia, trong chu kỳ phát triển mới của bất động sản, lợi thế sẽ không còn thuộc về những khu vực đơn thuần "gần trung tâm", mà thuộc về những nơi có khả năng kết nối linh hoạt, quy hoạch bài bản và dư địa phát triển dài hạn.

Điều này cũng phù hợp với xu hướng phát triển TOD (Transit Oriented Development - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) đang được nhiều quốc gia áp dụng.

Theo mô hình này, các khu đô thị tương lai không chỉ xoay quanh yếu tố nhà ở mà cần tích hợp hạ tầng giao thông, tiện ích công cộng và không gian sống bền vững.

Trong bối cảnh đó, khu Nam Hà Nội đang sở hữu nhiều điều kiện để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Không gian xanh trở thành "tài sản hiếm"

Nếu như hạ tầng là yếu tố mở đường cho tăng trưởng, thì không gian sống xanh đang trở thành lợi thế tạo nên khác biệt cho phía Nam Hà Nội.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mật độ xây dựng nội đô ngày càng cao, những khu vực còn duy trì được hệ sinh thái xanh quy mô lớn đang dần trở thành nguồn cung hiếm của thị trường. Đây cũng là yếu tố khiến khu vực Yên Sở nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây.

Không chỉ có Công viên Yên Sở - một trong những công viên đô thị lớn của Hà Nội - khu vực này còn có hệ thống hồ điều hòa và mật độ cây xanh đáng kể so với nhiều khu vực khác của Thủ đô.

Theo các chuyên gia wellness living, sau đại dịch, nhu cầu về môi trường sống trong lành và không gian mở đã thay đổi đáng kể hành vi của người mua nhà.

Không gian sống xanh đang trở thành lợi thế tạo nên khác biệt cho phía Nam Hà Nội.

Nếu như trước đây người mua nhà quan tâm nhiều tới diện tích căn hộ hay khoảng cách di chuyển, thì hiện nay các yếu tố như chất lượng không khí, cảnh quan, tiện ích cộng đồng và sức khỏe tinh thần đang ngày càng được chú trọng hơn.

Điều này thúc đẩy các nhà phát triển chuyển từ mô hình "xây dựng nhà ở" sang "kiến tạo môi trường sống".

Các nhà phát triển lớn dịch chuyển về phía Nam

Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn bắt đầu tập trung phát triển dự án tại khu vực phía Nam Hà Nội.

Theo giới quan sát, sự xuất hiện của các nhà phát triển quốc tế không chỉ phản ánh tiềm năng tăng trưởng của khu vực, mà còn cho thấy sự thay đổi trong chiến lược phát triển đô thị của thị trường.

Trong số đó, Gamuda City của Gamuda Land đang nhận được sự chú ý khi được phát triển tại khu vực Công viên Yên Sở - nơi sở hữu hệ sinh thái xanh quy mô lớn hiếm hoi tại Hà Nội.

Theo giới chuyên gia, trong giai đoạn thị trường chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển bền vững hơn, các dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và định hướng dài hạn sẽ ngày càng được người mua ưu tiên.

Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều thị trường bất động sản trưởng thành trên thế giới, nơi giá trị của dự án không chỉ nằm ở vị trí hay quy mô, mà còn ở khả năng vận hành và chất lượng môi trường sống lâu dài.

Chiến lược dài hạn của nhà phát triển quốc tế

Là thành viên của Gamuda Berhad - tập đoàn kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026 - Gamuda Land đang từng bước mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với 10 dự án trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng đến TPHCM và Đồng Nai. Danh mục phát triển đa dạng, gồm các khu đô thị và dự án nhà ở, cho thấy định hướng đầu tư lâu dài và phát triển liên tục của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Dự kiến trong những tháng cuối năm 2026, Gamuda Land sẽ tiếp tục giới thiệu 3 dự án chiến lược mới gồm Central Park tại Hà Nội, ANesta và Norton Park tại Bình Dương (TPHCM) góp phần mở rộng hiện diện của doanh nghiệp tại các khu vực phát triển trọng điểm phía Bắc và phía Nam.

Gamuda Land sẽ tiếp tục giới thiệu 3 dự án chiến lược mới gồm Central Park tại Hà Nội

Central Park được định vị là dự án chiến lược mới của Gamuda Land tại Hà Nội, hướng đến phân khúc cao cấp với mô hình đô thị hiện đại tích hợp không gian sống, thương mại và hệ tiện ích đồng bộ. Dự án được phát triển trên quỹ đất quy mô lớn, gồm 3 tòa chung cư với hơn 2.600 căn hộ, kỳ vọng trở thành điểm đến mới cho cộng đồng cư dân hiện đại, chuyên gia và nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao gắn với không gian xanh và trải nghiệm đô thị năng động. Central Park đồng thời là một phần của đại đô thị Gamuda City quy mô hơn 270 ha tại phía Nam Hà Nội - một trong những dự án trọng điểm của Gamuda Land tại Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển này, ANesta được định vị là không gian sống dành cho thế hệ trẻ, hướng đến sự cân bằng giữa nhịp sống năng động và những khoảng thư thái thường nhật. Sở hữu vị trí kết nối trực tiếp với nút giao Tân Vạn, Vành đai 3 cùng các tuyến metro liên vùng, dự án mang đến trải nghiệm sống thuận tiện, hiện đại và giàu cảm hứng cho cộng đồng cư dân trẻ. ANesta gồm 761 căn hộ thuộc phân khúc trung cấp, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực ngày càng gia tăng tại khu Đông TPHCM và khu vực giáp ranh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Norton Park được phát triển như một dự án căn hộ cao cấp hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế tại khu vực Bắc TPHCM. Tọa lạc tại trung tâm khu vực FDI Thuận Giao, dự án sở hữu quy mô 7,9 ha, mật độ xây dựng thấp cùng hệ tiện ích chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu an cư và cho thuê ngày càng gia tăng từ lực lượng chuyên gia nước ngoài. Dự án cung cấp hơn 1.200 căn hộ cao cấp và 30 căn thương mại, được phát triển trong 6 tòa tháp cao tầng, bao quanh bởi hệ cảnh quan xanh và không gian nghỉ dưỡng tinh tế. Mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, Norton Park tích hợp hơn 100 tiện ích nội khu, hướng đến phong cách sống cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm cộng đồng cho cư dân.

Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của Gamuda Land nhờ tốc độ đô thị hóa cao, nhu cầu ở thực lớn và dư địa tăng trưởng dài hạn. Giới quan sát cho rằng việc liên tục mở rộng hệ sinh thái dự án trong giai đoạn thị trường tái cấu trúc thể hiện niềm tin dài hạn của doanh nghiệp vào tiềm năng phát triển của Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực đang định hình theo xu hướng đô thị tích hợp và đô thị xanh như Nam Hà Nội.