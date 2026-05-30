Tài chính

Thương vụ tỉ USD IPO Điện máy xanh chính thức mở bán

Thứ bảy, 30/05/2026 21:15

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh phát hành cổ phiếu ra công chúng, với CTCP Chứng khoán Vietcap là đơn vị Tư vấn tài chính độc quyền, đại lý phân phối chính thức.

Đây là một trong những thương vụ phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) chào bán 179.500.400 cổ phiếu ra công chúng với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị vốn hóa dự kiến sau IPO là 3,9 tỉ USD. Đợt IPO mở đăng ký và đặt cọc từ 27-5 đến 17-6, dành cho mọi nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Thông qua đợt IPO này, DMX hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn, củng cố năng lực tài chính, nâng cao tính minh bạch và chuẩn hóa quản trị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Thương vụ được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho thị trường vốn năm 2026.

Điện Máy Xanh là một trong những thương hiệu bán lẻ tiêu dùng có quy mô hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, nền tảng vận hành lớn và mức độ nhận diện thương hiệu mạnh. Về thị phần, DMX hiện nắm khoảng 60% thị phần ngành hàng điện thoại và khoảng 40% thị phần điện máy tiêu dùng tại Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp bước vào giai đoạn IPO với vị thế dẫn đầu, độ nhận diện thương hiệu cao và tập khách hàng rộng.

Đợt IPO lần này được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của DMX. Việc tiếp cận thị trường vốn không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng dư địa tăng trưởng mà còn tạo điều kiện để DMX gia tăng tính minh bạch, nâng cao chuẩn mực quản trị và củng cố vị thế của một thương hiệu bán lẻ lớn tại Việt Nam.

Đồng hành cùng DMX trong các cấu phần trọng yếu, Vietcap hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phù hợp trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn có nhiều tín hiệu tích cực…

Ông Pháp Đặng, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng đầu tư Chứng khoán Vietcap, chia sẻ: "DMX là doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng có nền tảng tăng trưởng bền vững nổi bật, với lợi thế về quy mô, thương hiệu, hệ thống vận hành và khả năng thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Thương vụ này mở ra giai đoạn phát triển mới cho DMX, đồng thời góp phần bổ sung một tài sản đầu tư chất lượng cho thị trường vốn Việt Nam."

Song Hà

Masterise Homes tiếp tục được Real Estate Asia Awards vinh danh "Developer of the Year - Vietnam 2026" tại Real Estate Asia Awards 2026.

quyhoachhanoichuan.com tiếp tục khẳng định vai trò là chuyên trang lưu trữ và cung cấp thông tin quy hoạch chuyên sâu, kịp thời hàng đầu toàn thành phố.

ROX Group lựa chọn nghệ thuật như một cách kết nối con người, nuôi dưỡng cảm xúc và lan tỏa tinh thần hội nhập trong đời sống đương đại.

Great Place To Work® vừa công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026, nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026.

Văn hóa phát triển đã trở thành một phần trong DNA của Tập đoàn Carlsberg cũng như Carlsberg Việt Nam.

Biệt thự không chỉ để ở mà còn để ngắm cảnh bên ngoài; Biệt thự chơi nổi sơn màu đỏ giữa rừng, xe đỗ trên mái nhà; Hay biệt thự giá 5 triệu USD để... chống bão!

Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026 mục tiêu nối công nghệ, thúc đẩy hành trình xanh ngành vật liệu xây dựng.

Flexicoat Thermo của Terraco Việt Nam được đánh giá là dòng sơn chống thấm - chống nóng cao cấp, nhờ khả năng kết hợp hai chức năng trong cùng một lớp phủ.

Ngày 26-5, Agribank Chi nhánh TPHCM ký hợp tác chiến lược toàn diện cùng German Dental Clinic và Công ty CP Vias Vân Phong Resort.

Dự án Vinhomes Saigon Park cùng giải pháp tài chính đột phá từ chủ đầu tư, giúp khách hàng dễ dàng tối ưu hóa dòng vốn và sở hữu BĐS đẳng cấp khu Tây Bắc.

