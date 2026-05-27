Ngắm những biệt thự thiết kế độc lạ

Thứ tư, 27/05/2026 14:04

Biệt thự không chỉ để ở mà còn để ngắm cảnh bên ngoài; Biệt thự chơi nổi sơn màu đỏ giữa rừng, xe đỗ trên mái nhà; Hay biệt thự giá 5 triệu USD để... chống bão!

Biệt thự ven sông thiết kế độc lạ để ngắm hoàng hôn

Không phô diễn hình thức, căn biệt thự lựa chọn cách xây dựng trải nghiệm sống bền bỉ, sâu sắc và mang tính cá nhân cao.

Nằm bên bờ sông Nakhon Chai Si, tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan), căn biệt thự ven sông được xây dựng không chỉ để ở, mà còn để ngắm cảnh bên ngoài. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative

Mong muốn của gia chủ là không gian sống có thể cảm nhận rõ ánh sáng, bầu trời, sự thay đổi của mùa và nhịp điệu chậm rãi của thiên nhiên. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative

Theo đó, thay vì tập trung vào mặt tiền hay hình khối nổi bật, căn biệt thự được tổ chức theo chiều sâu không gian. Ảnh: Witsawarut Kekina/Shootative

Người ở sẽ di chuyển qua nhiều lớp, từ kín sang mở, từ thấp lên cao để dần cảm nhận được ánh sáng, gió và cảnh quan. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative

Nhìn từ xa, ngôi nhà hòa mình vào cảnh quan sông nước và cây xanh xung quanh. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative

Mặt đứng phía trước mở hoàn toàn bằng kính. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative

Bếp thiết kế theo phong cách công nghiệp, sử dụng vật liệu kim loại. Ảnh: Witsawarut Kekina/ Shootative

Biệt thự đỏ rực giữa rừng, xe đỗ trên mái nhà

Căn biệt thự nằm trong một khu dân cư thưa thớt, bao quanh bởi rừng vân sam tại làng Jevany, ngoại ô Praha (Cộng Hòa Czech). Công trình được thiết kế trên khu đất dốc, diện tích sàn 218 m2. Gia chủ mong muốn một ngôi nhà hiện đại, tận dụng tối đa địa hình và tầm nhìn rừng cây.


Nhìn từ đường, ngôi nhà chỉ cao một tầng.



Nhìn từ vườn phía dưới, toàn bộ hai tầng nhà hiện ra với mặt kính lớn mở hướng về rừng cây.



Mái tầng 1 đồng thời là sân đỗ xe, lợp kết cấu thép đỏ thiết kế dạng răng cưa.

Bước qua cửa chính, không gian trung tâm mở ra tầm nhìn thẳng xuống rừng cây qua hệ kính chia ô không đồng nhất về kích thước, gợi liên tưởng đến bố cục tranh Mondrian. Công trình tổ chức theo các cao độ sử dụng. Tầng trên gồm sân đỗ xe, sảnh vào và một phòng làm việc sáng thoáng. Khu sinh hoạt chung và phòng ở riêng được bố trí ở tầng dưới.


Tầng lửng ngăn cách với không gian thông tầng bằng lan can kính mờ. Đây cũng là không gian vui chơi của trẻ con trong nhà.


Khu vực ăn uống với bàn gỗ, ghế bọc vải tối màu và lò sưởi treo giữa không gian. Khung cửa kính thép sơn đỏ mở toàn bộ ra vườn và rừng cây.


Màu đỏ của thép và xanh của tán cây rừng tạo nên sự tương phản xuyên suốt công trình.



Khu vườn quanh nhà giữ gần như nguyên trạng tự nhiên. Những tảng đá lớn phát hiện khi phá dỡ nhà cũ được giữ lại, đặt cạnh công trình mới như một phần của cảnh quan.

Bên trong biệt thự 5 triệu USD có khả năng chống bão

Biệt thự mái vòm được xây dựng vào năm 1991 với mục tiêu chính có thể chống chọi được bão.


Được mệnh danh là “Mắt Bão”, ngôi nhà mái vòm, tọa lạc trên đảo Sullivan ở Charleston, Nam Carolina (Mỹ) chỉ cách bãi biển 70 mét, được thiết kế để chống chọi với những cơn bão chết người. Năm 2018, ngôi nhà được rao bán với giá 4,9 triệu USD. Ảnh: CNBC

Căn nhà được xây dựng vào năm 1989 do kiến trúc sư X Dilling thiết kế với vẻ ngoài khoa học viễn tưởng, như thể được lấy thẳng từ phim "Chiến tranh giữa các vì sao". Ảnh: CNBC

Ngôi nhà có tầm nhìn hướng biển với cửa sổ bằng kính cỡ lớn. Ảnh: CNBC

Biệt thự rộng hơn 300m2, bao gồm khu vực sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Ảnh: CNBC

Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ những đường cong của vỏ sò trên bãi biển. Ảnh: CNBC

Trong nhà còn có thang máy, quầy bar, cửa sổ mái và thậm chí là một phòng kho để tiền an toàn. Ảnh: CNBC

Phòng tắm với tầm nhìn hướng biển. Ảnh: CNBC

Cầu thang được thiết kế và điêu khắc theo hình cong mái vòm. Ảnh: CNBC

Tầng trệt có gần 300m2 không gian để xe ngoài trời, không gian sinh hoạt khép kín nằm ở hai tầng phía trên. Ảnh: CNBC

Thiết kế mái vòm cho phép nước dâng qua bên dưới ngôi nhà một cách an toàn mà không gây hư hại cho không gian sống, một yếu tố quan trọng giúp ngôi nhà chống được bão. Ảnh: CNBC

Một lợi ích khác của hình vòm là không cần dầm đỡ chạy ngang nhà. Điều này đồng nghĩa với việc bên trong gần như hoàn toàn mở, chỉ có cầu thang và những bức tường ngăn cách phòng ngủ hoặc phòng tắm. Ảnh: CNBC


NS (th)

