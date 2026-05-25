Synology nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về năng lực phục hồi dữ liệu

Ngày 22-5, Vietnam Security Summit lần thứ 8 chính thức diễn ra tại Hà Nội, do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia phối hợp cùng Tập đoàn IEC tổ chức. Là một trong những diễn đàn về an ninh mạng lớn nhất Việt Nam, sự kiện năm nay quy tụ hơn 1.500 đại biểu.

Theo khảo sát "Chuyển đổi số tại Đông Nam Á 2025" của Synology, hơn 55% doanh nghiệp tại Đông Nam Á từng trải qua vấn đề về mã độc tống tiền hoặc các nỗ lực tấn công trong những năm gần đây, phản ánh mức độ hiện hữu và kéo dài của rủi ro này đối với hoạt động kinh doanh.

Góp mặt tại sự kiện, chủ đề "Bảo vệ hạ tầng số trọng yếu - Trụ cột an ninh của nền kinh tế số", đại diện Synology Việt Nam cùng các chuyên gia đã tập trung thảo luận sâu về các chiến lược nhận diện, loại bỏ các điểm mù an ninh và xây dựng hạ tầng dữ liệu bền vững. Dưới góc nhìn của Synology, một trong những nhà cung cấp giải pháp lưu trữ và bảo vệ dữ liệu hàng đầu tại Vietnam Security Summit 2026, bảo vệ dữ liệu giờ đây không chỉ là chuyện sao lưu, mà còn là khả năng phục hồi khi sự cố xảy ra.

"Trong bối cảnh doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đồng thời phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, chúng tôi mong muốn mang đến một góc nhìn thực tế hơn về cách xây dựng nền tảng bảo vệ dữ liệu và năng lực phục hồi bền vững cho tổ chức", ông Henry Nguyễn, Quản lý Kinh doanh Synology Việt Nam, chia sẻ.

Theo đại diện Synology, việc sao lưu đơn thuần không còn đủ để giúp doanh nghiệp bảo vệ tính liên tục trong vận hành. Những "điểm mù" như bản sao lưu chưa được kiểm thử, lưu trữ chưa được tách biệt an toàn, thiếu chính sách lưu phiên bản hoặc chưa gắn với mục tiêu phục hồi thực tế đều có thể khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian hơn để khôi phục hệ thống, kéo theo gián đoạn hoạt động và gia tăng tổn thất.

Một trong những giải pháp được Synology đưa ra là ActiveProtect, nền tảng bảo vệ dữ liệu được thiết kế để doanh nghiệp xây dựng năng lực phục hồi an ninh mạng theo hướng tập trung, đơn giản và dễ triển khai hơn.

Giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp củng cố khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu, tăng độ an toàn cho bản sao lưu với các cơ chế như sao lưu bất biến và cách ly mạng, đồng thời nâng cao khả năng quản trị và kiểm soát truy cập trong toàn bộ môi trường bảo vệ dữ liệu.



