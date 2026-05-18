Meliá Hotels International chính thức "bắt tay" Tanzanite International tại Hồ Tràm

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng phía Nam vừa đón nhận một bước ngoặt lớn khi Meliá Hotels International – tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu – chính thức ký kết hợp tác cùng Tanzanite International để vận hành dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm.

Sự kiện diễn ra chiều 18-5, này không chỉ làm nóng thị trường TPHCM và các vùng phụ cận mà còn ghi dấu thêm một tổ chức quốc tế tham gia vào phân khúc vận hành khách sạn cao cấp.

"Bảo chứng vàng" từ thương hiệu toàn cầu

Với thông điệp mang tính biểu tượng "The Ultimate Luxury – Sống trọn tinh hoa", The Indochine at Meliá Hồ Tràm được định vị là một kiệt tác nghỉ dưỡng ven biển độc bản dành riêng cho cộng đồng chủ nhân thành đạt. Tại đây, chất lượng dịch vụ đẳng cấp quốc tế sẽ được bảo chứng bởi thương hiệu vận hành có bề dày lịch sử.

Meliá Hotels International hiện là tập đoàn khách sạn lớn nhất Tây Ban Nha với hơn 70 năm kinh nghiệm và sở hữu danh mục hơn 400 khách sạn tại các điểm đến hàng đầu thế giới. Sự hiện diện mạnh mẽ của thương hiệu này không chỉ minh chứng cho chuẩn mực vận hành xuất sắc mà còn là lời cam kết đồng hành cùng các giá trị phát triển bền vững tại dự án.

Lễ ký kết giữa Meliá Hotels International và Tanzanite International

Đáng chú ý, The Indochine tọa lạc trong khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao danh tiếng Meliá Hồ Tràm Resort – điểm đến từng sở hữu hơn 30 giải thưởng quốc tế uy tín. Nơi đây, cùng với Metropole Hà Nội và Park Hyatt Sài Gòn, đã vinh dự trở thành một trong 12 khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam góp mặt trong danh sách khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026. Sự uy tín này chính là "bảo chứng vàng" cho niềm tin tăng trưởng vượt trội của dòng bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu tại khu vực.

Thiên đường nghỉ dưỡng đón đầu làn sóng hạ tầng 2026

Sự xuất hiện của The Indochine at Meliá Hồ Tràm diễn ra vào đúng thời điểm mang tính bước ngoặt khi hạ tầng khu vực phía Nam đang bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt, cú hích từ Sân bay Quốc tế Long Thành, bởi khi sắp đưa vào hoạt động, sân bay này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến dự án chỉ còn 45 phút, mở ra cơ hội vàng đón dòng du khách quốc tế có mức chi tiêu cao và nhu cầu lưu trú dài hạn.

Mạng lưới cao tốc hoàn thiện. Sự về đích của các tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và Bến Lức – Long Thành trong năm 2026 sẽ kết nối giao thông liền mạch. Thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM đến dự án được tối ưu chỉ còn 80 phút.

Nhờ vị trí chiến lược, Hồ Tràm vững vàng vị thế là thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, mang đến đặc quyền "Một chuyến bay, hai điểm đến". Du khách vừa có thể trải nghiệm nhịp sống sôi động của TPHCM – đô thị lớn nhất Việt Nam, vừa có thể tận hưởng trọn vẹn không gian yên bình bên bờ biển xanh.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm mang trọn tinh hoa của phong cách thiết kế Modern Indochine, kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc và không gian nội thất sang trọng, tinh tế do CMV Architects và Kaze Interior Design sáng tạo.

Sa bàn dự án The Indochine at Meliá Hồ Tràm

Nhằm tôn vinh tuyệt đối sự riêng tư của gia chủ, dự án có mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 14% với số lượng sản phẩm vô cùng giới hạn, ôm trọn bởi 1,1 km bãi biển đẹp nhất Hồ Tràm. Indochine Hotel với tháp căn hộ khách sạn 9 tầng với 193 căn Hotel Suite; The Indochine Residences có tháp căn hộ 20 tầng sang trọng chỉ gồm 105 căn hộ từ 2 - 3 phòng ngủ và Penthouse.Đặc biệt, 100% căn Hotel Suite và căn hộ Residences tại đây đều sở hữu tầm nhìn trực diện biển, thiết lập một chuẩn mực sống thượng lưu mới.



Chưa dừng lại ở đó, trải nghiệm cá nhân hóa của chủ nhân sẽ được nâng tầm qua hệ thống dịch vụ quản gia riêng và sảnh đón VIP. Dự án mở ra một thiên đường thư thái tuyệt đối với: Hệ thống 5 hồ bơi đa phong cách rộng tới 3.000 m²; Rooftop Bar và các bữa tiệc Pool Party sôi động đánh thức mọi giác quan; Chuỗi ẩm thực tinh hoa tại 3 nhà hàng mặt tiền biển; Hệ sinh thái Wellness chuyên sâu (Gym, Yoga, Spa) giúp tái tạo năng lượng; Trung tâm hội nghị rộng 500m² đạt chuẩn 5 sao – nơi ghi dấu những sự kiện rực rỡ.

Cơ hội đầu tư bền vững: Bài toán kinh tế rõ ràng

Khi quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, cuộc chơi của các nhà đầu tư sành sỏi đã dịch chuyển từ "mua một ngôi nhà ven biển" sang "sở hữu một phong cách sống được bảo chứng toàn cầu" . Ở góc độ đầu tư, một sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm hiện nay không chỉ là tài sản để khẳng định vị thế thượng lưu, mà còn là một danh mục đầu tư có bài toán kinh tế rất rõ ràng .

Dự án mang lại cơ hội đầu tư kết hợp chăm sóc sức khỏe với tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn từ 10% đến 15% mỗi năm . Đặc biệt, khi tham gia chương trình hợp tác cho thuê, các chủ sở hữu sẽ được tận hưởng đặc quyền 40 đêm nghỉ dưỡng hoàn toàn miễn phí mỗi năm .

Phối cảnh căn hộ 3 phòng ngủ góc Residences

Ông Phan Hoàng Lâm, Trưởng Bộ phận Bán hàng Tanzanite International (Chủ đầu tư The Indochine at Meliá Hồ Tràm), nhận định thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang mở ra cơ hội lớn thu hút khách đầu tư nhờ sự đồng bộ của hạ tầng kết nối . Với những lợi thế vượt trội về chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, The Indochine at Meliá Hồ Tràm kỳ vọng sẽ tiếp tục là tâm điểm hút mạnh dòng vốn của các nhà đầu tư, cũng như là điểm đến lý tưởng của du khách trong thời gian tới .

Có thể nói, Hồ Tràm đang hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" . Sự đồng bộ về hạ tầng vào giai đoạn này chính là ngòi nổ kích hoạt toàn bộ giá trị tiềm năng của khu vực . Với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, những sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu tại Meliá Hồ Tràm không chỉ là một tài sản trú ẩn an toàn, mang lại dòng tiền đều đặn mà còn là một "di sản" khẳng định phong cách sống thượng lưu bền vững .