LG Electronics Việt Nam ra mắt dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026

Thứ năm, 14/05/2026 16:51

Ngày 12-5, LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026 tại sự kiện "Tuyệt phẩm kiến tạo tinh hoa".

Dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026 này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược nâng cấp hệ sinh thái giải trí tại gia.

Thế hệ sản phẩm năm nay tiếp tục đặt trọng tâm vào công nghệ hiển thị, trải nghiệm AI, thiết kế cao cấp và khả năng kết nối đồng bộ giữa TV và loa thanh.

Dải sản phẩm 2026 bao gồm các nhóm sản phẩm chủ lực, dẫn đầu là TV LG OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và công nghệ không dây đích thực; TV LG Micro RGB evo AI, danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp; TV LG QNED evo AI MiniLED với nhiều lựa chọn kích thước, lên đến 115 inch; và các dòng Nano4K UHD AI kích thước lớn lên đến 98 inch. Song hành cùng TV, loa thanh 2026 hoàn thiện trải nghiệm nghe nhìn chuẩn điện ảnh trong không gian sống hiện đại.

Tại sự kiện, ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam - chia sẻ: "Thế hệ TV AI và loa thanh 2026 không chỉ vượt xa thế hệ tiền nhiệm mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của LG về một chuẩn mực nghe nhìn không thỏa hiệp. Thế hệ TV 2026 còn mang đến cho người dùng những lợi ích thiết thực nhờ nền tảng trí tuệ nhân tạo thấu cảm được tích hợp toàn diện. Đây chính là những tuyệt phẩm công nghệ, kiến tạo nên tinh hoa trải nghiệm cho người dùng Việt Nam".

Dẫn đầu dải sản phẩm OLED 2026 là TV LG OLED evo AI W6, đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường trứ danh với màn hình siêu mỏng chỉ khoảng 9,9mm. Để đạt được độ mỏng ấn tượng này, LG đã tái cấu trúc toàn bộ hệ thống linh kiện, bao gồm cả hệ thống loa, vào bên trong màn hình. LG cũng tối ưu trải nghiệm gaming trên OLED với tần số quét lên đến 165Hz, mở rộng trải nghiệm Cloud Gaming với chất lượng hình ảnh 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ siêu thấp dưới 2,5ms.

Hệ sinh thái giải trí tại gia của LG năm nay được mở rộng với TV LG Micro RGB evo AI kích thước 100 inch, một danh mục sản phẩm hoàn toàn mới trong phân khúc TV LCD cao cấp. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micro RGB Primary Color Ultra với hệ thống đèn LED RGB siêu nhỏ, cho phép kiểm soát trực tiếp ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương, mang đến khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ nhưng vẫn giữ được độ chính xác cao.

Ở dải sản phẩm QNED năm nay, LG mở rộng toàn bộ danh mục TV LG QNED evo AI MiniLED 2026. Dải sản phẩm bao gồm QNED90, QNED86, QNED81, QNED80 và QNED70 với kích thước từ 43 inch đến màn hình siêu lớn 115 inch, đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí từ phòng khách gia đình đến rạp phim tại gia, không gian thể thao và gaming quy mô lớn.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, LG tiếp tục mở rộng trải nghiệm AI trên nền tảng webOS, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, trực quan và dễ sử dụng hơn. Hai nền tảng trí tuệ nhân tạo là Microsoft Copilot và Gemini được tích hợp trực tiếp trên TV, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tìm kiếm nội dung hoặc nhận hỗ trợ trực tiếp trên màn hình theo cách tự nhiên hơn.

Trong mùa thể thao lớn như World Cup, TV LG hỗ trợ người dùng theo dõi lịch thi đấu, đặt lịch xem trận, cập nhật tỉ số và kết quả theo thời gian thực, đồng thời đề xuất các nội dung thể thao liên quan dựa trên thói quen của từng người dùng.

Song hành cùng TV, LG giới thiệu hệ thống loa thanh mới gồm LG Sound Suite và S95AR. LG Sound Suite là hệ thống âm thanh tại gia đầu tiên trên thế giới được tích hợp công nghệ Dolby Atmos FlexConnect, cho phép TV và loa thanh liên kết với các loa phụ không dây để tạo thành hệ thống âm thanh chuẩn rạp phim.

Song Hà

