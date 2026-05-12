vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

Vừa qua, vivo và Chương trình con người và sinh quyển (MAB) của UNESCO đã cùng triển khai dự án mang tên "Capture the Future": Sáng kiến Kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên.

Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững.

Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5.

Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ 'cố vấn kép', bao gồm các chuyên gia hình ảnh từ vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO.

Tại Việt Nam, dự án sẽ đồng hành cùng với sự tham gia của Đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò người dẫn dắt hình ảnh. Để truyền tải thông điệp về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, đạo diễn đã chọn Vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chính cho thước phim sáng tạo của mình với tác phẩm mang tên "The Root" (Cội nguồn).

Toàn bộ những khung hình cảnh sắc thiên nhiên đậm chất điện ảnh đều được thực hiện hoàn toàn bằng vivo X300 Ultra.

Việc sử dụng một chiếc smartphone không chỉ là minh chứng cho sự bứt phá của công nghệ hình ảnh di động, mà còn khẳng định sứ mệnh của vivo trong việc trao quyền cho mỗi cá nhân trở thành một nhà làm phim thực thụ, tự do lưu trữ những giá trị sinh thái quý giá một cách chân thực và sống động nhất.

