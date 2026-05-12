Số hóa

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

Thứ ba, 12/05/2026 16:03

vivo và Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO triển khai dự án "Capture the Future": Kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên.

Vừa qua, vivo và Chương trình con người và sinh quyển (MAB) của UNESCO đã cùng triển khai dự án mang tên "Capture the Future": Sáng kiến Kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên.

Sự hợp tác này nhằm trao quyền cho thế hệ trẻ trên toàn thế giới tận dụng công nghệ hình ảnh di động để ghi lại mối quan hệ gắn kết giữa nhân loại với thiên nhiên, từ đó thúc đẩy cam kết chung hướng tới một tương lai toàn cầu bền vững.

Sáng kiến chính thức được khởi động bằng việc kêu gọi các tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh trên phạm vi toàn cầu thông qua mạng lưới thanh niên của UNESCO MAB, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5.

Để đảm bảo các tác phẩm đạt được sự xuất sắc về kỹ thuật lẫn chiều sâu về thông điệp môi trường, người tham gia sẽ nhận được sự hướng dẫn từ đội ngũ 'cố vấn kép', bao gồm các chuyên gia hình ảnh từ vivo và các chuyên gia về phát triển bền vững từ UNESCO.

Tại Việt Nam, dự án sẽ đồng hành cùng với sự tham gia của Đạo diễn Nhu Đặng trong vai trò người dẫn dắt hình ảnh. Để truyền tải thông điệp về sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên, đạo diễn đã chọn Vườn quốc gia Nam Cát Tiên làm bối cảnh chính cho thước phim sáng tạo của mình với tác phẩm mang tên "The Root" (Cội nguồn).

Toàn bộ những khung hình cảnh sắc thiên nhiên đậm chất điện ảnh đều được thực hiện hoàn toàn bằng vivo X300 Ultra.

Việc sử dụng một chiếc smartphone không chỉ là minh chứng cho sự bứt phá của công nghệ hình ảnh di động, mà còn khẳng định sứ mệnh của vivo trong việc trao quyền cho mỗi cá nhân trở thành một nhà làm phim thực thụ, tự do lưu trữ những giá trị sinh thái quý giá một cách chân thực và sống động nhất.

vivo X300 Ultra (16GB + 512GB) chính thức được mở bán tại hệ thống Thế Giới Di Động trên toàn quốc với mức giá niêm yết 49.990.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn với chương trình hot sale từ ngày 12/05 đến hết ngày 31/05/2026: giảm ngay 4.000.000 đồng, trả chậm 0%, thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 3.000.000 đồng. Đặc biệt đi cùng Chế độ hậu mãi đẳng cấp: bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình trong 6 tháng. Đồng thời, khách hàng còn được hưởng ưu đãi gói data 5G tốc độ cao 300GB.

Hoàng Phúc

