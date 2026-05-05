Ant International kết nối hơn 150 triệu nhà bán hàng với hơn 2 tỉ người tiêu dùng

Chương trình diễn ra tại diễn đàn cấp cao thường niên về công nghệ tài chính (fintech) MoMents 2026 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

CEO Peng Yang của Ant International chia sẻ chiến lược toàn cầu của công ty trong kỷ nguyên thương mại AI.

Ant International là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về thanh toán kỹ thuật số, số hóa và công nghệ tài chính. Công ty hiện hỗ trợ hơn 300 phương thức thanh toán tại hơn 220 thị trường, bao gồm tất cả các hệ thống thẻ, 50 đối tác thanh toán di động và hơn 10 hệ thống mã QR quốc gia, bao gồm SGQR của Singapore, DuitNow của Malaysia, ZeroPay của Hàn Quốc, PromptPay của Thái Lan, QRIS của Indonesia, LankaPay của Sri Lanka...

Gần đây, Ant International đã tích hợp thêm nhiều ví điện tử và ứng dụng ngân hàng hàng đầu toàn cầu như iFAST Global Bank từ Vương quốc Anh, KBank và SCB từ Thái Lan, barq từ Saudi Arabia và ShopeePay ở Đông Nam Á.

Với trung bình hơn 20 triệu giao dịch mỗi ngày, Ant International đang xây dựng phạm vi tiếp cận thị trường rộng lớn hơn thông qua các giấy phép và quan hệ đối tác mới ở châu Á, Mỹ Latinh và khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi).

Tại Việt Nam, công ty hợp tác với NAPAS và Vietcombank để triển khai dịch vụ thanh toán mã QR xuyên biên giới, đồng thời cũng đang làm việc với chính quyền TPHCM nhằm phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC).

Trong khi phục vụ các doanh nghiệp trong quá trình mở rộng ra toàn cầu, Ant International cũng nắm vị trí số một về số lượng tài khoản toàn cầu mà họ đang quản lý cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tham gia vào thương mại xuyên biên giới.

"Các mô hình mới về khả năng tương tác tài chính và thương mại AI cung cấp cho chúng tôi những công cụ mạnh mẽ để giúp các gã khổng lồ toàn cầu cũng như các cửa hàng kinh doanh quy mô gia đình tăng cường khả năng phục hồi và mở rộng nguồn thu" - ông Peng Yang, Giám đốc điều hành Ant International, cho biết. "Mạng lưới rộng hơn và sâu hơn cho phép chúng tôi có thể làm việc với nhiều đối tác hơn, ở nhiều cấp độ hơn, để cung cấp các giải pháp fintech đổi mới, đáng tin cậy và có tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao tại các thị trường phát triển nhanh nhất thế giới".

Ông Yang nhấn mạnh chiến lược kết hợp sức mạnh của bốn mảng kinh doanh chính là Alipay+, Antom, Bettr và WorldFirst nhằm cung cấp các giải pháp tăng trưởng mang tính kết nối cao hơn cho mọi quy mô doanh nghiệp. Hợp tác với những Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) hàng đầu, các tổ chức thẻ và nhiều công ty fintech khác, Ant International xây dựng các năng lực và giải pháp FinAI cho những nhà bán hàng và tổ chức tài chính nhằm giải quyết nhiều thách thức về bảo mật và tăng trưởng trong thế giới thực.



