Core tự chủ chuẩn Hàn Quốc: Nhà đầu tư hưởng lợi gì?

Công nghệ lõi (core) là "trái tim" của hệ thống giao dịch chứng khoán, quyết định tốc độ, độ ổn định và nhà đầu tư đang hưởng lợi khi giao dịch trên nền tảng core tự chủ chuẩn Hàn Quốc của Pinetree.

Gia nhập thị trường từ năm 2019 với định hướng chứng khoán số toàn diện, Pinetree (thành viên Tập đoàn Hanwha – Hàn Quốc) là một trong số ít công ty tại Việt Nam tự xây dựng và làm chủ hoàn toàn hệ thống core.

Trong bối cảnh hệ thống KRX vận hành và tiêu chuẩn thị trường ngày càng cao, việc tự chủ hệ thống tiếp tục khẳng định lợi thế của Pinetree trong xử lý giao dịch nhanh, vận hành mượt mà và trải nghiệm vượt trội cho nhà đầu tư.

Nhanh từng lệnh - Mượt từng nhịp - An tâm mọi phiên

Core tự chủ chuẩn Hàn Quốc cho phép phân luồng và xử lý song song nhiều dòng lệnh, giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi khối lượng giao dịch tăng cao. Đồng thời, việc đặt gateway kết nối trực tiếp với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) góp phần rút ngắn độ trễ và cải thiện tốc độ phản hồi.

Trên nền tảng đó, core được thiết kế theo kiến trúc hợp nhất, cho phép vận hành đồng thời chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cùng một hệ thống, thay vì tích hợp nhiều hệ thống rời rạc. Vì thế, dữ liệu được quản lý tập trung, đảm bảo tính nhất quán và xử lý xuyên suốt.

Kế hoạch triển khai hệ thống quản lý lệnh giao dịch (OMS) được kỳ vọng sẽ tối ưu phân tải và điều phối xử lý lệnh, hạn chế dồn tải cục bộ, giảm nguy cơ nghẽn và vận hành mượt mà trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Yếu tố an tâm cũng được củng cố nhờ năng lực công nghệ và các nâng cấp về bảo mật. Là thành viên Tập đoàn Hanwha và kế thừa nền tảng từ hệ sinh thái này, cùng việc tự chủ core và tăng cường mã hóa dữ liệu, Pinetree mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình giao dịch.

Nạp - rút tiền 24/7: Chủ động dòng tiền đầu tư

Nhà đầu tư có thể nạp – rút tiền 24/7 trên nền tảng giao dịch AlphaTrading và WebTrading của Pinetree, chủ động giao dịch mọi lúc mọi nơi . Chính sách rút tiền linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát và phân bổ dòng tiền theo nhu cầu đầu tư cá nhân.

Nhà đầu tư có thể nạp tiền vào cuối tuần để sẵn sàng cho phiên giao dịch đầu tuần, hoặc rút tiền sau giờ giao dịch khi phát sinh nhu cầu tài chính.

Nhờ hệ thống vận hành liền mạch và thời gian xử lý batch được rút ngắn, nhà đầu tư có thể đặt lệnh từ 18h mỗi ngày.

Lệnh tự động được ghi nhận và sẵn sàng đưa vào phiên giao dịch tiếp theo, giúp nắm bắt cơ hội ngay khi thị trường mở cửa. Nhà đầu tư chủ động thời gian, giảm áp lực và tránh thao tác gấp gáp vào đầu giờ sáng hôm sau. Tính năng này hữu ích với nhà đầu tư bận rộn, không thể theo dõi thị trường vào đầu phiên.

Với mô hình chứng khoán số toàn diện và tự chủ hoàn toàn hệ thống core, Pinetre tối ưu được chi phí vận hành. Từ đó, Công ty mang đến nhiều chính sách vượt trội như: tiên phong miễn phí giao dịch trọn đời, liên tục có những gói vay margin cạnh tranh với lãi suất chỉ từ 0%... Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể tiết kiệm đáng kể chi phi giao dịch.

Khi giao dịch trên nền tảng Pinetree, nhà đầu tư được hỗ trợ nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm giao dịch thông suốt.

Nhà đầu tư nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng nhờ sự phối hợp của đội ngũ chăm sóc khách hàng và bộ phận kỹ thuật của Pinetree.

Sự phối hợp trực tiếp giữa bộ phận chăm sóc khách hàng và đội ngũ kỹ thuật giúp xử lý vấn đề nhanh chóng. Nhờ làm chủ hoàn toàn hệ thống core, các chuyên gia kỹ thuật trực tiếp nhận diện, xử lý vấn đề mà không phải đợi bên thứ ba. Vì vậy, thời gian xử lý đươc rút ngắn, nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

"Nhanh từng lệnh – Mượt từng nhịp – An tâm mọi phiên" không chỉ là thông điệp, mà là cam kết được Pinetree hiện thực hóa trong từng phiên giao dịch.