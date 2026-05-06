Signify kiến tạo tương lai xanh cùng “Brighter Lives, Better World 2030”

Kết hợp cùng các giải pháp Interact thế hệ mới, chương trình hướng tới mục tiêu thiết lập một hệ sinh thái thông minh và giảm thiểu dấu chân carbon trên phạm vi toàn cầu.

Đưa tác động tích cực đến nơi cần thiết nhất

Bằng cách kết nối công nghệ thông minh, có thể áp dụng vào thực tiễn với các mục tiêu chống biến đổi khí hậu đầy tham vọng, Signify mong muốn mang lại tác động tích cực cho các đô thị, tòa nhà và cộng đồng.

Trong bối cảnh nhu cầu điện năng trên toàn cầu không ngừng tăng và khả năng chống chịu khí hậu trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, phương pháp tiếp cận của Signify giúp tạo ra những kết quả có thể đo lường được, giải quyết được những khó khăn về lưới điện, cũng như các vấn đề cấp bách mà các doanh nghiệp, tổ chức quản lý và đô thị trên toàn cầu đang phải đối diện.

Đến năm 2030, Signify cam kết: Giúp khách hàng tiết kiệm lũy kế 60 TWh (60 tỷ kWh) điện năng; Giảm cường độ phát thải carbon với tỷ suất bình quân 35%/năm; Doanh thu từ các giải pháp chiếu sáng thông minh mới chiếm 41% (tăng từ 31% so với năm 2014), bao gồm các giải pháp chiếu sáng an ninh và an toàn, chiếu sáng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sản xuất thực phẩm và đèn năng lượng mặt trời.

Để chinh phục được các mục tiêu kinh tế tuần hoàn, Signify đã đưa bộ quy tắc "sử dụng ít hơn, sử dụng lâu hơn, sử dụng lại" vào hai chương trình đặc biệt: Signify Circle (Sáng kiến Vòng đời Tuần hoàn) và Signify Switch (chương trình Chuyển đổi cùng Signify).

Các khách hàng dự án sẽ nhận được sự đồng hành từ Signify Circle. Doanh thu từ Signify Circle sẽ đến từ bốn danh mục chính, bao gồm: các dòng sản phẩm Circle chuyên dụng; mô hình Chiếu sáng dưới dạng dịch vụ; hoạt động tái sản xuất cùng các gói linh kiện thay thế và nâng cấp.

Song song đó, nhằm thúc đẩy chuyển đổi hiệu quả năng lượng, chương Signify Switch mở rộng sẽ hỗ trợ khách hàng về giải pháp tài chính và lắp đặt các hệ thống chiếu sáng LED hiệu suất cao.

Ông As Tempelman, CEO của Signify chia sẻ: "Chương trình 'Brighter Lives, Better World 2030' tập trung vào các giải pháp giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, tiết kiệm năng lượng và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn – đáp ứng chính xác nhu cầu từ thị trường. Qua đó, chúng ta thấy rõ tác động tích cực và cơ hội phát triển luôn đi đôi với nhau; khi kiến tạo giá trị thực cho cộng đồng, Signify đồng thời trở thành một tổ chức mạnh mẽ và bền bỉ hơn trước mọi thách thức".

Ông As Tempelman, CEO của Signify, chia sẻ tại triển lãm Light + Building tổ chức tại Frankfurt, Đức.

Giải pháp Interact thế hệ mới cho thành phố và tòa nhà thông minh

Để biến các mục tiêu phát triển bền vững này thành hành động thực tiễn, Signify đã giới thiệu 4 giải pháp bổ sung mới cho nền tảng Interact platform tại triển lãm Light + Building được tổ chức tại Frankfurt, Đức.

Các giải pháp mới bao gồm: Interact cho tòa nhà thông minh: Được tin cậy sử dụng trong hơn 40.000 dự án trên toàn cầu, Interact for Intelligent Buildings của Signify chuyển đổi các tòa nhà thành những môi trường thông minh, trao cho chủ sở hữu và người quản lý tòa nhà khả năng kiểm soát và giám sát thiết bị tốt hơn; Interact EasyConnect: Bằng cách đơn giản hóa và tạo thuận lợi cho việc triển khai chiếu sáng ngoài trời có kết nối thông qua kết nối di động và kết nối hỗn hợp, Interact EasyConnect giúp loại bỏ nhu cầu về hệ thống dây dẫn phức tạp và hạ tầng diện rộng; Hệ thống quản lý trung tâm Central Management System (CMS): CMS cung cấp cho các đơn vị quản lý chiếu sáng đô thị một nền tảng kỹ thuật số thống nhất để giám sát, điều khiển và quản lý các mạng lưới chiếu sáng ngoài trời quy mô lớn; Chiếu sáng thích ứng với tình hình giao thông và thời tiết: Thay vì sử dụng các lịch trình chiếu sáng cố định, việc linh động điều chỉnh các mức sáng tùy theo tình trạng giao thông và điều kiện thời tiết trong thời gian thực sẽ giúp cải thiện độ an toàn và tầm nhìn trên đường phố, giảm thiểu lượng điện tiêu thụ lúc giao thông thấp điểm.

Kiên định với triết lý rằng giá trị cộng đồng luôn song hành cùng cơ hội phát triển, Signify không ngừng kiến tạo những giá trị dài hạn thông qua chiến lược 'Brighter Lives, Better World 2030', cho thấy sự nỗ lực thắp sáng một tương lai thông minh hơn và bền vững hơn cho mọi môi trường sống.