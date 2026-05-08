Chung cư cao cấp: Từ lựa chọn thay thế thành chuẩn sống mới của cư dân Hải Phòng

Không gian sống đa trải nghiệm - xu hướng của cư dân Hải Phòng

Sự chuyển mình mạnh mẽ của Hải Phòng trong những năm gần đây không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế hay hạ tầng đô thị, mà còn ở sự thay đổi trong tư duy sống của thế hệ trẻ. Khi thu nhập tăng lên và cơ hội nghề nghiệp mở rộng, một tầng lớp trung lưu mới đang hình thành nhanh chóng - kéo theo nhu cầu "nâng chuẩn sống" ngày càng rõ nét.

Hải Phòng những năm gần đây đang chuyển mình mạnh mẽ

Nếu trước đây, mục tiêu sở hữu nhà chủ yếu dừng lại ở việc "an cư", thì ngày nay, người trẻ Hải Phòng đang hướng tới một khái niệm rộng hơn: sống chất lượng, sống trải nghiệm và sống bền vững.

Tầng lớp trung lưu gia tăng, nhu cầu sống thay đổi

Sự phát triển của các khu công nghiệp, làn sóng FDI và sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn đã tạo ra hàng chục nghìn việc làm có thu nhập ổn định tại Hải Phòng. Điều này góp phần hình thành một thế hệ cư dân trẻ - bao gồm chuyên gia, kỹ sư, nhân sự cấp trung - có khả năng chi trả cao hơn và sẵn sàng đầu tư cho chất lượng sống.

Khác với thế hệ trước, nhóm khách hàng này không còn đặt nặng yếu tố sở hữu nhà đất bằng mọi giá. Thay vào đó, họ cân nhắc kỹ lưỡng giữa chi phí và giá trị sống nhận được. Một căn hộ không chỉ cần đáp ứng nhu cầu ở, mà còn phải mang lại sự tiện nghi, kết nối và cảm hứng sống mỗi ngày.

Từ "có nhà" đến "sống tốt"

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến phân khúc chung cư tại Hải Phòng đang tăng trưởng đáng kể, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách lựa chọn bất động sản: từ ưu tiên diện tích, giá cả sang chú trọng môi trường sống và hệ tiện ích đi kèm.

Ba yếu tố được người mua trẻ quan tâm hàng đầu hiện nay gồm:

Không gian sống xanh:

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về cây xanh, không khí trong lành và không gian mở trở nên cấp thiết. Người trẻ sẵn sàng trả thêm chi phí để đổi lấy môi trường sống tốt hơn cho bản thân và gia đình.

Hệ tiện ích đa dạng:

Một dự án hiện đại cần tích hợp đầy đủ các tiện ích phục vụ đời sống như khu thể thao, phòng gym, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, không gian làm việc chung… nhằm giúp cư dân tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Cộng đồng cư dân chất lượng:

Không gian sống ngày nay không chỉ là nơi ở mà còn là nơi kết nối. Một cộng đồng văn minh, có cùng chuẩn mực sống là yếu tố quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm và giá trị lâu dài của bất động sản.

Chung cư lên ngôi trong xu hướng mới

Trước đây, nhà đất thường được xem là lựa chọn ưu tiên tại Hải Phòng. Tuy nhiên, khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế và nhu cầu sống hiện đại gia tăng, chung cư đang dần trở thành xu hướng tất yếu.

Các dự án căn hộ không chỉ giải quyết bài toán nhà ở mà còn mang đến mô hình sống tích hợp - nơi cư dân có thể làm việc, thư giãn và kết nối ngay trong cùng một không gian. Đây chính là lý do khiến phân khúc này ngày càng thu hút sự quan tâm của người mua nhà.

Ambience Hải Phòng - sống đa tầng, đa trải nghiệm

Đón đầu xu hướng đó, Gamuda Land đã phát triển Ambience Hải Phòng với định hướng "sống đa tầng - đa trải nghiệm".

Dự án được quy hoạch với hơn 50 tiện ích nội khu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ vận động, thư giãn đến kết nối cộng đồng. Cư dân có thể tận hưởng không gian sống năng động với các khu thể thao, khu vui chơi, hay thư giãn trong những khoảng xanh được bố trí hài hòa trong toàn khu.

Dự án được quy hoạch với hơn 50 tiện ích nội khu

Đáng chú ý, khoảng 31% diện tích dự án được dành cho cảnh quan và không gian xanh - một tỷ lệ ấn tượng trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế. Điều này không chỉ mang lại môi trường sống trong lành mà còn góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Ambience không đơn thuần là nơi ở, mà là một hệ sinh thái sống - nơi mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm mới, từ việc rèn luyện sức khỏe, thư giãn đến kết nối với cộng đồng xung quanh.

Sống tiện nghi và sống bền vững - xu hướng tất yếu

Bên cạnh tiện ích và trải nghiệm, yếu tố bền vững cũng đang trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn của người mua nhà trẻ. Các giá trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và áp lực đô thị hóa.

Những dự án chú trọng không gian xanh, tối ưu năng lượng, xây dựng cộng đồng văn minh và quản lý vận hành hiệu quả sẽ có lợi thế lớn trong việc thu hút cư dân.

Ambience Hải Phòng, với định hướng phát triển hài hòa giữa con người và môi trường, không chỉ mang lại cuộc sống tiện nghi mà còn hướng tới sự bền vững lâu dài - phù hợp với kỳ vọng của thế hệ cư dân mới.

Chuẩn sống mới đang hình thành

Sự thay đổi trong tư duy của người trẻ đang góp phần định hình lại thị trường bất động sản Hải Phòng. Từ chỗ ưu tiên sở hữu, người mua đang chuyển sang lựa chọn giá trị sống. Từ không gian riêng lẻ, họ tìm đến những cộng đồng kết nối. Và từ tiện nghi cơ bản, họ hướng tới trải nghiệm toàn diện.

Trong bối cảnh đó, những dự án như Ambience không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn góp phần thiết lập chuẩn sống mới cho đô thị cảng trong tương lai.

Xu hướng này cũng sẽ là một trong những nội dung được thảo luận tại sự kiện sắp diễn ra tại Hà Nội, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng nhìn nhận sâu hơn về sự chuyển dịch của thị trường và hành vi người mua trong giai đoạn mới.

Box thông tin sự kiện

Sự kiện: Capital Flow: Hà Nội - Hải Phòng và Cơ hội đầu tư Bất động sản

Thời gian: 15/05/2026

Địa điểm: Lotte Hotel Hanoi

Link đăng ký: https://sukien.batdongsan.com.vn/khac/capital-flow-2026-hai-phong-ha-noi-va-co-hoi-dau-tu-bat-dong-san-ev10262