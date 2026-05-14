UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI”

Thứ năm, 14/05/2026 16:50

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

UOB Việt Nam được vinh danh là "Ngân hàng tốt nhất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Best Bank for FIEs)" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (Vietnam Economic Times) tổ chức. Đây là năm thứ ba liên tiếp UOB Việt Nam nhận được danh hiệu này, đồng thời góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam trong các năm 2024, 2025 và 2026.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam đại diện Ngân hàng nhận giải Rồng Vàng 2026 – Top 10 Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2025-2026.

Ra mắt từ năm 2001, Giải thưởng Rồng Vàng là sự kiện thường niên lớn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Năm 2026, Ban tổ chức ghi nhận gần 200 hồ sơ đề cử và đăng ký tham gia. Qua hai vòng khảo sát và bình xét, Giải thưởng Rồng Vàng 2026 đã vinh danh 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tập trung vào các doanh nghiệp FDI tăng trưởng ấn tượng, tiên phong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Việc được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp FDI tiêu biểu liên tiếp trong ba năm là minh chứng rõ nét cho cam kết mạnh mẽ và dài hạn của UOB đối với thị trường Việt Nam, cũng như vai trò của ngân hàng trong việc đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng và nền kinh tế.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ Ngân hàng UOB Việt Nam, cho biết: "Việt Nam là một thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển của UOB tại khu vực ASEAN. Với hơn 30 năm hiện diện tại thị trường này, chúng tôi cam kết tiếp tục đầu tư dài hạn nhằm thúc đẩy thương mại và đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế. Giải thưởng này là động lực để UOB Việt Nam tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ và đồng hành hiệu quả hơn cùng khách hàng".

UOB Việt Nam được vinh danh là "Best bank for FIEs" – Ngân hàng tốt nhất cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc Top 10 các doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam 2025 -2026.

Trong những năm gần đây, UOB đã đầu tư đáng kể vào Việt Nam nhằm mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng. Năm 2025, ngân hàng thực hiện lần tăng vốn điều lệ thứ ba kể từ năm 2021, nâng tổng vốn điều lệ của UOB Việt Nam lên 10.000 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong khối ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Cùng với đó, UOB cũng công bố kế hoạch đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở mới - UOB Plaza - tại Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM từ năm 2025, dự kiến hoàn tất trong vòng năm năm. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững, đồng thời mang đến môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân sự ngày càng phát triển của UOB tại Việt Nam.

Những khoản đầu tư này một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của UOB khi Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Song Hà

