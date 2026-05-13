Doanh nhân

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Thứ tư, 13/05/2026 14:35

Ngày 11-5, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) chính thức động thổ Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II (ACP2) tại Cụm công nghiệp Long Phước, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là hành động tiếp theo của AIG nhằm hướng tới kỷ niệm hành trình 25 năm tiên phong nỗ lực sáng tạo, phát triển bền vững, góp phần nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu.

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

A group of people sitting on a stage Description automatically generated

Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II là nhà máy chế biến dừa thứ hai thuộc Công ty CP Chế biến Dừa Á Châu ACP, một đơn vị thành viên của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG). Tiếp nối nhà máy chế biến dừa Á Châu I, Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục phát huy lợi thế của thủ phủ dừa Vĩnh Long, góp phần đưa ngành dừa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn. 

Nhà máy chế biến dừa Á Châu II được triển khai đồng bộ với ba hạng mục trọng điểm gồm dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT được chuyển giao từ Tetra Pak (Thụy Điển) - tập đoàn hàng đầu thế giới về giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm, có công suất 48.000 tấn/năm; dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh công suất 16.000 tấn/năm; và hai dây chuyền cơm dừa nạo sấy với tổng công suất 2.400 tấn/năm. Toàn bộ hệ thống dây chuyền và thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế. 

Được đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng trên diện tích gần 60.000 m², Nhà máy chế biến dừa Á Châu II dự kiến sẽ đi vào vận hành từ quý I/2027, góp phần thúc đẩy mở rộng vùng nguyên liệu dừa quy mô công nghiệp tại Vĩnh Long, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững tại địa phương. 

Là tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) trong gần 25 năm phát triển luôn nỗ lực phát huy tiềm năng và thế mạnh nông sản Việt. Tầm nhìn đó đã được AIG bền bỉ hiện thực hóa dựa trên ba trụ cột chiến lược gồm: phát triển bền vững vùng nguyên liệu; nghiên cứu – phát triển sản phẩm kết hợp đầu tư công nghệ chế biến hiện đại; và xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam mang tầm vóc quốc tế.

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới - Ảnh 2.

A person in a white robe standing in a factory Description automatically generated

Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) sở hữu hệ thống nhà máy chế biến sâu được ứng dụng công nghệ và trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường quốc tế.

Đến nay, AIG đã phát triển hệ sinh thái các công ty thành viên vận hành nhiều nhà máy chế biến sâu tại các vùng nguyên liệu trọng điểm trên cả nước, từ miền Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long. Các sản phẩm nông sản chế biến sâu của AIG hiện đã xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường Halal tiềm năng tại Trung Đông.

Song Hà

Phát triển kinh tế

Phát triển bền vững

công nghệ hiện đại

ứng dụng công nghệ

đầu tư công nghệ
The Gió Riverside tung "suất cuối" đẹp nhất tháp Gió Đông

The Gió Riverside tung "suất cuối" đẹp nhất tháp Gió Đông

Dự án 14:34

"Suất cuối Gió Đông" là sản phẩm được chọn lọc, số lượng giới hạn với tầm nhìn trực diện sông Đồng Nai cùng chính sách thanh toán "nhẹ gánh" cho người mua nhà.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

Số hóa 16:03

vivo và Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO triển khai dự án "Capture the Future": Kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên.

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thị trường 09:41

Một bài viết trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam bước vào chương mới của phát triển đô thị góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.

Mastercard và MDP hợp tác chiến lược thúc đẩy nền kinh tế số

Mastercard và MDP hợp tác chiến lược thúc đẩy nền kinh tế số

Tài chính 14:52

Ngày 8-5, Mastercard và Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) hợp tác nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số.

Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine

Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine

Doanh nhân 16:48

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine.

Masterise Homes 2 năm liên tiếp được vinh danh tại APPA

Masterise Homes 2 năm liên tiếp được vinh danh tại APPA

Doanh nhân 15:57

Năm thứ 2 liên tiếp, Masterise Homes được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards (APPA), giải thưởng uy tín của ngành bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương.

Gỡ vướng nhiều thắc mắc về nhà ở xã hội

Gỡ vướng nhiều thắc mắc về nhà ở xã hội

Tư vấn 15:41

Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở xã hội đạt 657.395 căn, đạt 62% so chỉ tiêu 1 triệu căn (năm 2030). Nhưng nhiều người có tiêu chuẩn vẫn chưa thể tiếp cận...

Chung cư cao cấp: Từ lựa chọn thay thế thành chuẩn sống mới của cư dân Hải Phòng

Chung cư cao cấp: Từ lựa chọn thay thế thành chuẩn sống mới của cư dân Hải Phòng

Dự án 15:38

Gamuda Land đã phát triển Ambience Hải Phòng với định hướng "sống đa tầng - đa trải nghiệm".

Signify kiến tạo tương lai xanh cùng “Brighter Lives, Better World 2030”

Signify kiến tạo tương lai xanh cùng “Brighter Lives, Better World 2030”

Số hóa 22:16

Tập đoàn dẫn đầu thế giới về chiếu sáng Signify vừa công bố chương trình phát triển bền vững mang tên "Brighter Lives, Better World 2030".

Ant International kết nối hơn 150 triệu nhà bán hàng với hơn 2 tỉ người tiêu dùng

Ant International kết nối hơn 150 triệu nhà bán hàng với hơn 2 tỉ người tiêu dùng

Tài chính 08:51

Ant International vừa công bố việc kết nối hơn 150 triệu nhà bán hàng với hơn 2 tỉ tài khoản người dùng trên toàn thế giới.

XEM THÊM