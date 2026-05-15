Xu hướng “nhà hộp rỗng” đang thu hút các chủ đầu tư sống xanh

Giữa bối cảnh đô thị ngày càng đặc kín bởi bê tông và những lớp nhà ống khép kín, nhiều chủ đầu tư bắt đầu tìm kiếm các mô hình không gian sống cởi mở hơn, nhiều ánh sáng hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn. Trong dòng chảy đó, xu hướng "nhà hộp rỗng" đang dần được quan tâm như một cách tiếp cận mới cho nhà ở đô thị đương đại.

TAA OFFICE – Nhà hộp rỗng: Khu rừng giữa đô thị là một công trình theo tinh thần như vậy. Dự án được phát triển như một tổ hợp đa chức năng gồm không gian làm việc, trưng bày, thương mại và ở — một mô hình ngày càng phổ biến trong các đô thị lớn, nơi ranh giới giữa làm việc và đời sống đang dần được kết nối lại.

Hình ảnh mặt tiền TAA Office

Hình ảnh mặt tiền TAA Office

Hình ảnh mặt tiền TAA Office

Theo chia sẻ từ nhóm kiến trúc sư, công trình được tổ chức như một "nhà hộp rỗng", nơi khoảng trống trở thành yếu tố chính để hình thành không gian. Thay vì chia cắt bằng nhiều lớp tường đặc, công trình sử dụng các khoảng rỗng liên tục giữa sàn, cầu thang và các lớp không gian xuyên suốt để tạo sự kết nối tự nhiên giữa các khu vực chức năng. Ánh sáng và gió nhờ đó có thể len sâu vào bên trong công trình theo nhiều hướng khác nhau.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ ngôi nhà gần như chỉ xây dựng hai vách bên, hạn chế tối đa các bức tường phía trước, phía sau và ở giữa. Cách tổ chức này tạo nên một cấu trúc mở, linh hoạt và dễ thích ứng với nhiều nhu cầu sử dụng theo thời gian — điều mà nhiều chủ đầu tư hiện nay đặc biệt quan tâm khi phát triển mô hình nhà ở kết hợp làm việc.

Bao quanh công trình là một hệ thực vật đa tầng được phát triển như một "khu rừng giữa đô thị". Các lớp cây xanh được bố trí theo điều kiện ánh sáng và bóng đổ khác nhau, phát triển tự nhiên như một hệ sinh thái nhỏ bên trong kiến trúc.

Không chỉ tạo cảm giác mềm mại cho không gian, hệ cây còn góp phần giảm bức xạ hướng Tây, cải thiện vi khí hậu và tạo chiều sâu thị giác từ bên trong công trình.

Ở công trình này, cây xanh không được xem là lớp trang trí thêm vào sau cùng. Thiên nhiên trở thành một phần của cấu trúc kiến trúc và tham gia trực tiếp vào trải nghiệm sống hàng ngày. Có lẽ cũng vì vậy mà những mô hình "nhà hộp rỗng" như TAA OFFICE đang dần nhận được sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư theo đuổi lối sống xanh — nơi con người không chỉ ở trong một công trình, mà còn sống cùng ánh sáng, khoảng thở và thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Thang bộ





Thang bộ





Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Hộp cây xanh

Mô hình hệ khung kết cấu

Vị trí khu đất

Hệ khung kết cấu công trình



