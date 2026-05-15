Nhà đẹp

Xu hướng “nhà hộp rỗng” đang thu hút các chủ đầu tư sống xanh

Thứ sáu, 15/05/2026 08:08

Xu hướng “nhà hộp rỗng” đang dần được quan tâm như một cách tiếp cận mới cho nhà ở đô thị đương đại.

Giữa bối cảnh đô thị ngày càng đặc kín bởi bê tông và những lớp nhà ống khép kín, nhiều chủ đầu tư bắt đầu tìm kiếm các mô hình không gian sống cởi mở hơn, nhiều ánh sáng hơn và gần gũi với thiên nhiên hơn. Trong dòng chảy đó, xu hướng "nhà hộp rỗng" đang dần được quan tâm như một cách tiếp cận mới cho nhà ở đô thị đương đại.

TAA OFFICE – Nhà hộp rỗng: Khu rừng giữa đô thị là một công trình theo tinh thần như vậy. Dự án được phát triển như một tổ hợp đa chức năng gồm không gian làm việc, trưng bày, thương mại và ở — một mô hình ngày càng phổ biến trong các đô thị lớn, nơi ranh giới giữa làm việc và đời sống đang dần được kết nối lại.

Hình ảnh mặt tiền TAA Office

Hình ảnh mặt tiền TAA Office

Hình ảnh mặt tiền TAA Office

Theo chia sẻ từ nhóm kiến trúc sư, công trình được tổ chức như một "nhà hộp rỗng", nơi khoảng trống trở thành yếu tố chính để hình thành không gian. Thay vì chia cắt bằng nhiều lớp tường đặc, công trình sử dụng các khoảng rỗng liên tục giữa sàn, cầu thang và các lớp không gian xuyên suốt để tạo sự kết nối tự nhiên giữa các khu vực chức năng. Ánh sáng và gió nhờ đó có thể len sâu vào bên trong công trình theo nhiều hướng khác nhau.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ ngôi nhà gần như chỉ xây dựng hai vách bên, hạn chế tối đa các bức tường phía trước, phía sau và ở giữa. Cách tổ chức này tạo nên một cấu trúc mở, linh hoạt và dễ thích ứng với nhiều nhu cầu sử dụng theo thời gian — điều mà nhiều chủ đầu tư hiện nay đặc biệt quan tâm khi phát triển mô hình nhà ở kết hợp làm việc.

Bao quanh công trình là một hệ thực vật đa tầng được phát triển như một "khu rừng giữa đô thị". Các lớp cây xanh được bố trí theo điều kiện ánh sáng và bóng đổ khác nhau, phát triển tự nhiên như một hệ sinh thái nhỏ bên trong kiến trúc.

Không chỉ tạo cảm giác mềm mại cho không gian, hệ cây còn góp phần giảm bức xạ hướng Tây, cải thiện vi khí hậu và tạo chiều sâu thị giác từ bên trong công trình.

Ở công trình này, cây xanh không được xem là lớp trang trí thêm vào sau cùng. Thiên nhiên trở thành một phần của cấu trúc kiến trúc và tham gia trực tiếp vào trải nghiệm sống hàng ngày. Có lẽ cũng vì vậy mà những mô hình "nhà hộp rỗng" như TAA OFFICE đang dần nhận được sự quan tâm của nhiều chủ đầu tư theo đuổi lối sống xanh — nơi con người không chỉ ở trong một công trình, mà còn sống cùng ánh sáng, khoảng thở và thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Không gian làm việc

Thang bộ


Thang bộ


Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Không gian trưng bày

Hộp cây xanh

Mô hình hệ khung kết cấu

Vị trí khu đất

Hệ khung kết cấu công trình


TAA OFFICE - Nhà Hộp Rỗng – Khu rừng giữa đô thị

Đơn vị thiết kế: TAA design

Nhóm thiết kế: Nguyễn Văn Thiên, Nguyễn Sỹ Tuấn, Ngô Minh Chiến,

Địa điểm xây dựng: Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích đất: 108 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 500 m2

Vật liệu: Bê tông trần, gỗ tự nhiên, Sàn gỗ Aura wood, Đèn Alis lighting,…

Hình ảnh: Lệ Nguyễn, TAA design

Năm hoàn thành: 2025

Sơn Nhung

không gian sống

chủ đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh

diện tích sàn
Hạ tầng ngàn tỉ khai mở tâm điểm sống mới khu Đông Hà Nội

Hạ tầng ngàn tỉ khai mở tâm điểm sống mới khu Đông Hà Nội

Dự án 17:23

Khu Đông Thủ đô bùng nổ hạ tầng chưa từng có khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỉ đồng đồng loạt triển khai.

LG Electronics Việt Nam ra mắt dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026

LG Electronics Việt Nam ra mắt dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026

Doanh nhân 16:51

Ngày 12-5, LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026 tại sự kiện "Tuyệt phẩm kiến tạo tinh hoa".

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI”

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI”

Doanh nhân 16:50

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Doanh nhân 14:35

Ngày 11-5, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) chính thức động thổ Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II (ACP2) tại Cụm công nghiệp Long Phước, tỉnh Vĩnh Long.

The Gió Riverside tung "suất cuối" đẹp nhất tháp Gió Đông

The Gió Riverside tung "suất cuối" đẹp nhất tháp Gió Đông

Dự án 14:34

"Suất cuối Gió Đông" là sản phẩm được chọn lọc, số lượng giới hạn với tầm nhìn trực diện sông Đồng Nai cùng chính sách thanh toán "nhẹ gánh" cho người mua nhà.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

Số hóa 16:03

vivo và Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO triển khai dự án "Capture the Future": Kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên.

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thị trường 09:41

Một bài viết trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam bước vào chương mới của phát triển đô thị góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.

Mastercard và MDP hợp tác chiến lược thúc đẩy nền kinh tế số

Mastercard và MDP hợp tác chiến lược thúc đẩy nền kinh tế số

Tài chính 14:52

Ngày 8-5, Mastercard và Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone (MDP) hợp tác nhằm nâng cấp hạ tầng tài chính và thúc đẩy các sáng kiến về thanh toán số.

Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine

Masterise Homes giới thiệu ấn phẩm Branded Living Magazine

Doanh nhân 16:48

Tiếp nối hành trình từ định chuẩn sản phẩm đến định chuẩn chất lượng sống, Masterise Homes giới thiệu Branded Living Magazine.

Masterise Homes 2 năm liên tiếp được vinh danh tại APPA

Masterise Homes 2 năm liên tiếp được vinh danh tại APPA

Doanh nhân 15:57

Năm thứ 2 liên tiếp, Masterise Homes được vinh danh tại Asia Pacific Property Awards (APPA), giải thưởng uy tín của ngành bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương.

XEM THÊM