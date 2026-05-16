Tài chính

Ant International thúc đẩy phổ cập AI

Thứ bảy, 16/05/2026 14:02

Ant International cung cấp dịch vụ tài khoản toàn cầu cho 1,6 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho hơn 30 triệu cá nhân…

Ngày 11-5, Ant International, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán số, số hóa và công nghệ tài chính hàng đầu thế giới, công bố Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2025. Đây là báo cáo thứ hai kể từ khi công ty bắt đầu hoạt động độc lập.

Đây cũng là năm đầu tiên Ant International tích hợp các chỉ số phát triển bền vững vào khung đánh giá hiệu suất của ban lãnh đạo. Ông Eric Jing, Chủ tịch Ant Group và Ant International, chia sẻ: "Trách nhiệm giải trình phải mang tính cấu trúc, không phải chỉ là nguyện vọng. Khi các kết quả về phát triển bền vững được coi trọng tương đương tăng trưởng doanh thu hay hiệu quả vận hành, toàn bộ tổ chức sẽ có xu hướng điều chỉnh đồng bộ - tương tự cách tác động lên nền kinh tế".

Trong Khung Phát triển bền vững 6T của công ty (bao gồm Travel - Du lịch, Trade - Thương mại, Thrive - Phát triển, Tech - Công nghệ, Talent - Nhân tài, Trust - Niềm tin), mục tiêu then chốt vẫn là tính Phổ cập (Inclusion).

Phát biểu tại buổi ra mắt báo cáo, Giám đốc Điều hành Peng Yang và Chủ tịch Douglas Feagin của Ant International nhấn mạnh: "Thành công của chúng tôi dựa trên khả năng đổi mới sáng tạo, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và những thị trường mới nổi phát triển vững vàng trước những chuyển dịch về xã hội và công nghệ. Khẳng định vị thế bằng cách làm những điều tốt đẹp chính là chiến lược khác biệt của chúng tôi".

Alipay+ và Antom, hai trụ cột thanh toán toàn cầu của Ant International, hiện kết nối 2 tỉ tài khoản người dùng trên toàn cầu với hơn 150 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán. Hệ sinh thái tương tác mạnh mẽ này liên kết hơn 10 hệ thống thanh toán mã QR quốc gia và hỗ trợ hơn 300 phương thức thanh toán tại hơn 220 thị trường, bao gồm tất cả các loại thẻ,  50 ví điện tử, ứng dụng ngân hàng cùng các ứng dụng mua trước trả sau (BNPL - Buy Now Pay Later).

Chỉ số phổ cập được tích hợp một cách hệ thống vào các dự án đổi mới trọng điểm, ví dụ như các công cụ thương mại AI và thanh toán tự động hóa thân thiện hơn với SME, nền tảng AI dưới dạng dịch vụ cho các thị trường mới nổi và các giải pháp AI EPOS dành cho SME…

Ông Yang nhận định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác có trách nhiệm để cùng đạt được tầm nhìn chung: Một nền kinh tế toàn cầu hòa nhập hơn, thịnh vượng hơn và tin cậy hơn".

Năm 2025, các nỗ lực phát triển bền vững của Ant International tập trung vào 3 ưu tiên xuyên suốt 6 lĩnh vực của khung chiến lược 6T. Trong đó, Ant International đã triển khai nhiều công cụ AI đa dạng nhằm đảm bảo các thị trường mới nổi và SME có thể tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo mà không cần đầu tư quá lớn vào cơ sở hạ tầng hay năng lực vận hành.

Song Hà

