Doanh nhân

Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Thứ hai, 18/05/2026 11:58

Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 - Golden Dragon Awards 2026 với danh hiệu "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm".

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 - Golden Dragon Awards 2026 với danh hiệu "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm" (Pioneer in Innovation of Insurance Products).

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Generali Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng thiết thực, linh hoạt và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bà Trần Uyên Vy - Phó Giám đốc, Phòng Quản lý Sản phẩm, Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm đại diện Generali - nhận danh hiệu "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm"

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đây là năm thứ 10 Generali Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Rồng Vàng – giải thưởng uy tín tôn vinh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam thông qua hiệu quả hoạt động, sáng tạo trong vận hành, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Generali tại khu vực châu Á. Trong suốt 15 năm có mặt tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với cam kết đầu tư lâu dài, nâng cao năng lực vận hành, phát triển các giải pháp bảo vệ toàn diện để mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng. Danh hiệu tại Chương trình Rồng Vàng năm nay là sự ghi nhận ý nghĩa cho hành trình đó".

Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Generali Việt Nam xác định đổi mới sản phẩm là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với từng mục tiêu, từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng.

Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính của người Việt, Generali Việt Nam đã ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm theo hướng đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc nổi bật với ba ưu điểm vượt trội: bảo vệ bền bỉ ngay cả sau biến cố; khả năng tích lũy hiệu quả cùng các khoản thưởng dài hạn; và linh hoạt lựa chọn mức phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ cũng như tài chính cá nhân…

Song Hà

Generali Việt Nam giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Generali Việt Nam giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Doanh nhân 16:24

Generali Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại sự kiện Saigon Times CSR 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức.

Generali Việt Nam trao tặng gần 900 triệu đồng hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bão Yagi

Generali Việt Nam trao tặng gần 900 triệu đồng hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bão Yagi

Doanh nhân 14:46

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam đã triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão Yagi.

Generali Việt Nam được vinh danh 4 giải thưởng trong Top "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023"

Generali Việt Nam được vinh danh 4 giải thưởng trong Top "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023"

Doanh nhân 14:23

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam được vinh danh tại 4 hạng mục quan trọng trong bảng xếp hạng "100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023" theo khảo sát của công ty Anphabe. Đây là sự ghi nhận đáng tự hào đối với nhiều nỗ lực và đầu tư của Generali Việt Nam để trở thành môi trường "hơn cả một nơi làm việc".

Phó giám đốc

Phát triển bền vững

kinh tế Việt Nam

hệ sinh thái

tổng giám đốc

chuyển đổi số

Bảo hiểm nhân thọ

doanh nghiệp FDI

Tài chính cá nhân
“Những nhà phát triển có khả năng duy trì tiêu chuẩn mới là những người định hình thị trường"

“Những nhà phát triển có khả năng duy trì tiêu chuẩn mới là những người định hình thị trường"

Doanh nhân 14:59

Cuộc trao đổi với ông Stuart Shield, Chủ tịch hội đồng giải thưởng APPA, sẽ làm rõ hơn những chuyển động của thị trường bất động sản cao cấp trong khu vực.

Ant International thúc đẩy phổ cập AI

Ant International thúc đẩy phổ cập AI

Tài chính 14:02

Ant International cung cấp dịch vụ tài khoản toàn cầu cho 1,6 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho hơn 30 triệu cá nhân…

Xu hướng “nhà hộp rỗng” đang thu hút các chủ đầu tư sống xanh

Xu hướng “nhà hộp rỗng” đang thu hút các chủ đầu tư sống xanh

Nhà đẹp 08:08

Xu hướng “nhà hộp rỗng” đang dần được quan tâm như một cách tiếp cận mới cho nhà ở đô thị đương đại.

Hạ tầng ngàn tỉ khai mở tâm điểm sống mới khu Đông Hà Nội

Hạ tầng ngàn tỉ khai mở tâm điểm sống mới khu Đông Hà Nội

Dự án 17:23

Khu Đông Thủ đô bùng nổ hạ tầng chưa từng có khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỉ đồng đồng loạt triển khai.

LG Electronics Việt Nam ra mắt dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026

LG Electronics Việt Nam ra mắt dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026

Doanh nhân 16:51

Ngày 12-5, LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu dải sản phẩm TV AI và loa thanh 2026 tại sự kiện "Tuyệt phẩm kiến tạo tinh hoa".

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI”

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho doanh nghiệp FDI”

Doanh nhân 16:50

UOB Việt Nam được vinh danh “Ngân hàng tốt nhất cho các DN có vốn đầu tư nước ngoài” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

AIG động thổ Nhà máy chế biến dừa công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới

Doanh nhân 14:35

Ngày 11-5, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) chính thức động thổ Nhà máy Chế biến Dừa Á Châu II (ACP2) tại Cụm công nghiệp Long Phước, tỉnh Vĩnh Long.

The Gió Riverside tung "suất cuối" đẹp nhất tháp Gió Đông

The Gió Riverside tung "suất cuối" đẹp nhất tháp Gió Đông

Dự án 14:34

"Suất cuối Gió Đông" là sản phẩm được chọn lọc, số lượng giới hạn với tầm nhìn trực diện sông Đồng Nai cùng chính sách thanh toán "nhẹ gánh" cho người mua nhà.

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

vivo và UNESCO triển khai dự án toàn cầu "Capture the Future"

Số hóa 16:03

vivo và Chương trình con người và sinh quyển của UNESCO triển khai dự án "Capture the Future": Kể chuyện của thanh niên toàn cầu vì con người và thiên nhiên.

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Những địa chỉ hàng hiệu góp phần định hình diện mạo mới của Việt Nam trong góc nhìn quốc tế

Thị trường 09:41

Một bài viết trên Luxury Travel Magazine nhận định Việt Nam bước vào chương mới của phát triển đô thị góp phần định hình hình ảnh quốc gia trên bản đồ toàn cầu.

XEM THÊM