Generali Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 - Golden Dragon Awards 2026 với danh hiệu "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm" (Pioneer in Innovation of Insurance Products).

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Generali Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng thiết thực, linh hoạt và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bà Trần Uyên Vy - Phó Giám đốc, Phòng Quản lý Sản phẩm, Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm đại diện Generali - nhận danh hiệu "Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm"

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đây là năm thứ 10 Generali Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Rồng Vàng – giải thưởng uy tín tôn vinh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam thông qua hiệu quả hoạt động, sáng tạo trong vận hành, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Generali tại khu vực châu Á. Trong suốt 15 năm có mặt tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với cam kết đầu tư lâu dài, nâng cao năng lực vận hành, phát triển các giải pháp bảo vệ toàn diện để mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng. Danh hiệu tại Chương trình Rồng Vàng năm nay là sự ghi nhận ý nghĩa cho hành trình đó".

Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Generali Việt Nam xác định đổi mới sản phẩm là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với từng mục tiêu, từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng.

Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính của người Việt, Generali Việt Nam đã ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm theo hướng đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc nổi bật với ba ưu điểm vượt trội: bảo vệ bền bỉ ngay cả sau biến cố; khả năng tích lũy hiệu quả cùng các khoản thưởng dài hạn; và linh hoạt lựa chọn mức phí bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ cũng như tài chính cá nhân…