Generali Việt Nam giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

Đại diện Generali Việt Nam tại lễ trao giải

Generali Việt Nam vinh dự được trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại sự kiện Saigon Times CSR 2025, ghi nhận những nỗ lực của Generali Việt Nam trong hành trình hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững, thông qua tích hợp 3 yếu tố Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) vào hoạt động kinh doanh và phát huy 4 vai trò trách nhiệm: Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm, Nhà đầu tư có trách nhiệm, Nhà tuyển dụng có trách nhiệm, Công dân có trách nhiệm.

Với chủ đề “Hướng đến một xã hội phát triển bền vững”, sự kiện hướng tới mục tiêu thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng và đồng hành cùng tiến trình phát triển bền vững của đất nước.

Năm 2025, Generali Việt Nam tiếp tục xác định hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em trong những năm tháng đầu đời làm trọng tâm của các chiến dịch cộng đồng.

The Human Safety Net (THSN) Việt Nam - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập, đã đồng hành cùng nhiều đối tác uy tín triển khai nhiều chương trình hỗ trợ và phát triển cộng đồng dài hạn, mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc sống của hàng ngàn trẻ em và gia đình Việt.

Generali Việt Nam cũng tài trợ 2,5 tỉ đồng cho UNICEF thực hiện dự án "Bảo vệ Trẻ em trong Tình huống Khẩn cấp", chung tay bảo vệ và hỗ trợ trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương tại Việt Nam, đồng thời nâng cao năng lực cho giáo viên, cán bộ địa phương và phụ huynh.

Tinh thần bền vững của Generali không chỉ thể hiện qua các hoạt động cộng đồng, mà còn được lan tỏa mạnh mẽ trong các hoạt động doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Generali Việt Nam triển khai chương trình “SOHI và Sứ mệnh Bền vững” nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên, khuyến khích áp dụng các sáng kiến bền vững vào công việc và cuộc sống hàng ngày.

Chứng nhận “Doanh nghiệp vì cộng đồng 2025” một lần nữa khẳng định cam kết “Người bạn trọn đời” của Generali Việt Nam, tiếp tục tạo nên tác động tích cực và lan tỏa nguồn cảm hứng tới cộng đồng thông qua những sáng kiến thiết thực.