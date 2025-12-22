Doanh nhân

Ngày 22-12, Tòa nhà Daikin Air Tower nhận chứng nhận công trình xanh cấp độ cao nhất – Platinum (Bạch Kim) – từ các tổ chức uy tín LEED (Mỹ), LOTUS (Việt Nam).

Đối với chứng nhận quốc tế WELL (Mỹ), dự án hiện đang ở giai đoạn thẩm định cuối cùng và dự kiến sớm nhất trong tuần này cũng sẽ được công nhận ở cấp độ Bạch kim.

Tiếp nối cột mốc quan trọng khi Daikin khánh thành nhà máy tại Hưng Yên năm 2018, và đánh dấu hơn 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, hướng đến việc kiến tạo những chuẩn mực mới về môi trường sống và làm việc lý tưởng tại Việt Nam.

Daikin Air Tower nhận chứng nhận Leed và Lotus Platinum - Ảnh 1.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Daikin Vietnam chia sẻ: "Daikin Air Tower không chỉ là một văn phòng xanh, mà là hiện thân cho chiến lược tăng trưởng dài hạn của chúng tôi. Nếu nhà máy Hưng Yên là nơi Daikin đặt nền móng sản xuất và tạo việc làm, thì trụ sở này chính là tuyên bố về quyết tâm cùng Việt Nam phát triển toàn diện – từ năng lực quản trị, trình độ công nghệ, nghiên cứu đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Daikin Air Tower nhận chứng nhận Leed và Lotus Platinum - Ảnh 2.

Chúng tôi không xem Việt Nam là một thị trường ngắn hạn, mà lựa chọn đặt nền móng bền vững để cùng kiến tạo những giá trị trường tồn".

Daikin Air Tower là trụ sở chính của Daikin Vietnam, tọa lạc tại số 10 Công trường Quốc tế, phường Xuân Hòa, TP HCM.

Daikin Air Tower không chỉ là nơi làm việc mà còn được định vị là một "Living Lab" (Phòng thí nghiệm sống). Ngay từ đầu, dự án được định hình bởi bộ ba giá trị cốt lõi: "Sự Tận tâm – Sức mạnh Công nghệ – Đồng sáng tạo".

Về năng lượng, hệ thống điện mặt trời được trang bị trên tầng mái có công suất 73,2 kW được lắp đặt và vận hành độc lập cung cấp điện cho các thiết bị Điều hòa không khí, tạo ra năng lượng tái tạo khoảng 6% tổng nhu cầu điện của tòa nhà.

Daikin Air Tower nhận chứng nhận Leed và Lotus Platinum - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, các giải pháp kiến trúc với thiết kế lam chắn ống ngang không chỉ là biểu tượng của Daikin, mà còn có tác dụng che nắng và giảm nhiệt cho các bức tường bên ngoài. Nhờ đó, hệ thống HVAC tiêu thụ ít năng lượng hơn bằng cách giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo và làm mát, góp phần tiết kiệm khoảng 4% tổng mức năng lượng.

Toàn bộ hệ thống điều hòa không khí của Daikin Air Tower được trang bị những công nghệ tiên tiến và mới nhất của Daikin trên toàn cầu. Tòa nhà sử dụng hệ thống HVAC Hybrid độc đáo với sự kết hợp Chiller từ tính và VRV X Max thế hệ mới nhất giúp mang lại hiệu suất vượt trội và tiết kiệm điện năng.

