Marriott International và Masterise Group ký kết hợp tác quản lý đa dự án

Thỏa thuận bao gồm quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào tổng số khách sạn thuộc quản lý bởi Marriott tại Việt Nam. Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược giới thiệu các thương hiệu khách sạn hạng sang, cao cấp và chọn lọc hàng đầu của Marriott tại các đô thị lớn, trung tâm kinh tế và điểm đến nghỉ dưỡng trọng yếu trên khắp Việt Nam.

Một trong những dự án sẽ được Marriott và Masterise Hospitality & Entertainment triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận.

Các dự án chủ lực sẽ được đặt tại những vị trí chiến lược tại TPHCM. Đáng chú ý, khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và tòa tháp căn hộ mang thương hiệu hạng sang The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TPHCM – nằm ngay lõi trung tâm thành phố sẽ định hình lại không gian sống và nghỉ dưỡng chuẩn mực hàng hiệu quốc tế. Bên cạnh đó, tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái tiên phong tại Cần Giờ, bao gồm thương hiệu JW Marriott và Four Points by Sheraton, được quy hoạch phù hợp với tầm nhìn phát triển dài hạn của khu vực. Tại Hà Nội, khách sạn Marriott đầu tiên của Thủ đô sẽ đóng vai trò là điểm đến văn hóa, hội nghị và sự kiện quy mô lớn, tôn vinh bản sắc Việt Nam đương đại.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi ông Gautam Bhandari – Giám đốc Phát triển khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International và bà Tạ Anh Phương – Giám đốc Cấp cao Khối Khách sạn & Giải trí, Masterise Group. Cùng với việc ra mắt thương hiệu Masterise Hospitality & Entertainment (MHE) vào năm 2025, thỏa thuận này đánh dấu cột mốc chiến lược trong quá trình mở rộng của Masterise Group sang lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng, từng bước khẳng định vai trò nhà phát triển bất động sản toàn diện hàng đầu Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Gautam Bhandari, Marriott International cho biết: "Mối quan hệ hợp tác giữa Marriott International và Masterise Group được xây dựng trên nền tảng chung về tầm nhìn dài hạn và cam kết bền bỉ đối với chất lượng xuất sắc. Chúng tôi không chỉ cùng phát triển các dự án mà còn kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng - được thiết kế, xây dựng, quản lý và vận hành đồng bộ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thương hiệu hàng đầu thế giới thuộc tập đoàn Marriott. Thông qua thỏa thuận đa dự án này, chúng tôi kỳ vọng kiến tạo những điểm đến mang lại trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ cho du khách trong nước và quốc tế."

Khách sạn Cổ Loa Marriott – dấu ấn mới tại Thủ đô

Khách sạn Cổ Loa Marriott sẽ lần đầu tiên đưa thương hiệu Marriott Hotels đến Hà Nội. Tọa lạc cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, cách trung tâm thành phố khoảng 13km, dự án hiện đang được xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng. Khách sạn được thiết kế hướng tới phân khúc khách công vụ và MICE, với trải nghiệm Wonderful Hospitality – dấu ấn dịch vụ đặc trưng của thương hiệu cùng không gian lưu trú rộng rãi, hệ thống 4 nhà hàng & lounge, hồ bơi ngoài trời, spa, trung tâm thể hình và 3.000m² không gian hội nghị – sự kiện hiện đại. Thiết kế khách sạn mang đậm hơi thở Hà Nội đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam trong trải nghiệm tổng thể.

Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái JW Marriott & Four Points by Sheraton tại Cần Giờ

JW Marriott Hotel Saigon Can Gio và Four Points by Sheraton Saigon, Can Gio sẽ được phát triển trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha – điểm đến sinh thái tiên phong, cửa ngõ giữa TPHCM và Sân bay Quốc tế Long Thành. Nhờ hệ thống cao tốc và cầu đang được xây dựng, điểm đến này dự kiến thu hút tới 9 triệu lượt khách mỗi năm. Khi hoàn thành, du khách sẽ có hai lựa chọn trải nghiệm lưu trú: khách sạn JW Marriott đẳng cấp thế giới - được phát triển dựa trên triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện và Four Points by Sheraton – thương hiệu kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và dịch vụ chân thành, chuẩn mực.

Tổ hợp khách sạn kép này dự kiến cung cấp 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, suite, căn hộ gia đình và căn hộ lưu trú dài ngày, cùng 1.800m² không gian hội họp. Trong đó, JW Marriott sẽ tập trung vào trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện với 5 không gian ẩm thực, club lounge, hồ bơi ngoài trời và Spa by JW; còn Four Points by Sheraton mang đến lựa chọn lưu trú hiện đại, thân thiện với 3 nhà hàng, khu vui chơi trẻ em và hồ bơi gia đình.

Khách sạn và căn hộ hạng sang The Ritz-Carlton lần đầu ra mắt tại TPHCM

Khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu huyền thoại này tại TPHCM. Tọa lạc tại Quận 1 – trung tâm thương mại của TPHCM, dự án bao gồm khách sạn 231 phòng và một tòa tháp 420 căn hộ hạng sang, mang đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe có chiều sâu, để lại dấu ấn lâu dài, thay đổi góc nhìn của du khách, nâng tầm chuẩn mực hiếu khách tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Bà Tạ Anh Phương, Masterise Group cho biết: "Thông qua hợp tác cùng Marriott International, Masterise Group hướng tới phát triển những khách sạn và khu nghỉ dưỡng biểu tượng – không chỉ cung cấp trải nghiệm lưu trú đẳng cấp quốc tế, mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo tồn giá trị văn hóa và nâng tầm trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế. Mỗi dự án đều được chúng tôi quy hoạch với tầm nhìn hài hòa giữa giá trị di sản và cộng đồng, đồng thời bắt nhịp với xu hướng toàn cầu về phát triển du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm. Đây là dấu mốc chiến lược trong hành trình xây dựng hệ sinh thái bất động sản toàn diện của Masterise Group, thể hiện cam kết dài hạn trong việc góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu".

Tính đến Quý III/2025, Marriott International đang vận hành 29 khách sạn tại Việt Nam, trải rộng trên 12 thương hiệu, từ các đô thị cửa ngõ, trung tâm kinh tế đến các điểm đến nghỉ dưỡng. Với hơn 30 dự án đang trong giai đoạn phát triển, Marriott tiếp tục mở rộng hiện diện tại thị trường giàu tiềm năng này, mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng và hội viên trên toàn cầu. Tìm hiểu thêm về các khách sạn và khu nghỉ dưỡng của Marriott International tại Việt Nam, vui lòng truy cập www.marriott.com.

Thỏa thuận hợp tác này một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của Masterise Group (MAG) trong việc hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, kiến tạo những công trình mang tầm vóc quốc tế và định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm sống, nghỉ dưỡng và du lịch tại Việt Nam. Masterise Group (MAG), một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, đang đẩy mạnh quá trình chuyển mình trở thành tập đoàn đa ngành thông qua các khoản đầu tư chiến lược vượt ra ngoài danh mục bất động sản cốt lõi. Đồng hành cùng Chính phủ, MAG đang tham gia loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, bao gồm Sân bay Quốc tế Gia Bình tại Bắc Ninh, Cầu Phú Mỹ 2 và Cầu Cần Giờ tại TPHCM. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực hàng không, cải thiện kết nối đô thị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội bền vững của Việt Nam trong dài hạn.

Về Marriott International Marriott International, Inc. (Nasdaq: MAR) có trụ sở tại Bethesda, bang Maryland (Hoa Kỳ), hiện sở hữu danh mục hơn 9.700 khách sạn thuộc hơn 30 thương hiệu hàng đầu tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ (tính đến ngày 30/9/2025). Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực vận hành, nhượng quyền và cấp phép đối với khách sạn, khu căn hộ lưu trú, sở hữu kỳ nghỉ và các mô hình lưu trú khác trên toàn cầu. Marriott International vận hành Marriott Bonvoy®, nền tảng du lịch từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.marriott.com; cập nhật tin tức mới nhất của Tập đoàn tại www.marriottnewscenter.com. Marriott International hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và @MarriottIntl trên X và Instagram. Marriott khuyến nghị các nhà đầu tư, cơ quan truyền thông và các bên quan tâm theo dõi và đăng ký nhận thông tin được công bố trên trang Quan hệ Nhà đầu tư tại www.marriott.com/investor hoặc Trung tâm Tin tức tại www.marriottnewscenter.com. Nội dung trên các trang web này không được xem là một phần của thông cáo báo chí này hay bất kỳ tài liệu nào được Marriott nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Về Masterise Group Masterise Group là tập đoàn phát triển bất động sản tiêu chuẩn quốc tế, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái bất động sản toàn diện, trải rộng từ nhà ở, khách sạn – nghỉ dưỡng, trải nghiệm sống đến hạ tầng đô thị, hạ tầng hàng không và logistics. Được thành lập năm 2007 với tên gọi Thảo Điền Investment và chính thức tái định vị thương hiệu thành Masterise Group vào năm 2019, Tập đoàn nhìn nhận bất động sản không chỉ là những công trình vật lý, mà là nền tảng cho tương lai của một quốc gia – tạo dựng hạ tầng kết nối, động lực phát triển và di sản cho các thế hệ mai sau. Với tầm nhìn dài hạn, Masterise Group không ngừng mở rộng giới hạn, kiến tạo giá trị bền vững, nâng cao chất lượng sống và góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Năm 2025, Masterise Group chính thức ra mắt Masterise Hospitality & Entertainment (MHE) – đơn vị phụ trách danh mục khách sạn và giải trí của Tập đoàn. MHE tập trung phát triển, quản lý và vận hành các dự án khách sạn – khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế cao cấp, cùng các công trình giải trí và thể thao đạt chuẩn toàn cầu, tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hệ sinh thái trải nghiệm đẳng cấp mang dấu ấn Masterise.





