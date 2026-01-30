AQUA Việt Nam kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, công bố chiến lược đầu tư dài hạn

Ngày 28-1, đánh dấu cột mốc tròn 30 năm có mặt tại Việt Nam (1996 - 2026), Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam công bố Chiến lược phát triển dài hạn với việc gia hạn hoạt động đầu tư đến năm 2045, đồng thời cam kết nâng tổng vốn đầu tư và công suất nhà máy để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Minh chứng mạnh mẽ nhất cho cam kết gắn bó bền bỉ của AQUA Việt Nam chính là Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư được Ban Quản lý các khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23-12-2025. Theo đó, AQUA Việt Nam chính thức gia hạn hoạt động các nhà máy tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045, với tổng vốn đầu tư gia hạn gần 1.540 tỉ đồng (khoảng 75 triệu USD).

Với nguồn lực này, AQUA Việt Nam dự kiến nâng tổng công suất cả 3 nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm/năm (trong đó máy giặt và tủ lạnh mỗi loại đạt 800.000 sản phẩm/năm), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả Châu Á và Châu Âu.

Sự tự tin trong chiến lược tương lai được xây dựng trên nền tảng vị thế dẫn đầu vững chắc. Với dải sản phẩm đa dạng và toàn diện bao gồm Tủ lạnh, Máy giặt, Điều hòa, Tủ đông và TV, AQUA Việt Nam đã trở thành giải pháp tiện nghi trọn vẹn cho hàng triệu hộ gia đình Việt.

Tính đến tháng 12-2025, AQUA Việt Nam giữ vững vị trí số 1 về thị phần (No.1 Market Share) tại Việt Nam đối với hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh.

Thành công này đến từ triết lý "Thấu hiểu địa phương" sâu sắc. AQUA Việt Nam phối hợp giữa đội ngũ R&D quốc tế và chuyên gia bản địa để tạo ra những tính năng "đo ni đóng giày" cho người Việt như giải quyết áp lực nước yếu; thích nghi nếp sống; chăm sóc sức khỏe… AQUA Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành trọn đời cho động cơ máy giặt truyền động trực tiếp, bảo hành 10 năm cho máy nén tủ lạnh Inverter.

Ông Fan Guofeng - Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam chia sẻ: "30 năm qua, chúng tôi kiên định với 3 giá trị: Lấy người dùng làm trung tâm - Không ngừng cải tiến - Duy trì chất lượng bền bỉ. Sự bền bỉ đó không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm, mà còn ở cam kết dịch vụ tận tâm, luôn có mặt khi khách hàng cần. Với việc gia hạn đầu tư đến năm 2045, AQUA Việt Nam không chỉ là một thương hiệu bán hàng mà là một người bạn đồng hành cam kết kiến tạo tương lai tiện nghi, thông minh và bền vững cho hàng triệu ngôi nhà Việt."

Với định hướng Công nghệ thông minh trong tầm tay, AQUA Việt Nam không hướng đến những khái niệm công nghệ xa vời mà tập trung vào tính ứng dụng thực tế, đưa trải nghiệm Smart Home trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp cận với đại đa số gia đình Việt.