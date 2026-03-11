Motorola ra mắt motorola signature và motorola edge 70

Ông La Hồng Hưng, Đại diện Motorola Việt Nam, cho biết: "Bộ đôi siêu phẩm mới tiếp bước hành trình phát triển mạnh mẽ của Motorola tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn bứt phá tiếp theo của thị trường".

motorola signature là mẫu điện thoại siêu mỏng với thiết kế màn hình cong bốn cạnh. Máy trang bị hệ thống bốn camera 50MP cao cấp, đạt chuẩn vàng của DXOMARK Gold Label. Camera chính dùng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay Dolby Vision; camera tele tiềm vọng 50MP LYTIA 600 cho zoom quang 3x và Super Zoom Pro 100x; camera macro/góc siêu rộng 50MP; cùng camera selfie 50MP LYTIA 500 hỗ trợ quay 4K. Trợ lý moto AI giúp tối ưu màu sắc, độ nét và giảm nhiễu cho từng khung hình.

Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 5 mang lại hiệu năng AI thế hệ mới, hỗ trợ chơi game mượt và xử lý hình ảnh mạnh mẽ. Hệ thống gel tản nhiệt kết hợp lưới đồng giúp duy trì nhiệt độ ổn định khi chạy tác vụ nặng. Máy có pin silicon-carbon 5200mAh, cho thời gian sử dụng tới 52 giờ, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W và sạc không dây 50W. Màn hình 6,78 inch Extreme AMOLED độ phân giải Super HD, tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa 6200 nit, đạt chứng nhận màu sắc Pantone và hỗ trợ Dolby Vision.

Trong khi đó, motorola edge 70 gây chú ý với thiết kế siêu mỏng 5,99 mm và trọng lượng nhẹ. Dù mỏng, máy vẫn bền bỉ nhờ chuẩn quân đội MIL-STD-810H, kháng nước bụi IP68/IP69 và kính Corning Gorilla Glass 7i. Hệ thống camera gồm camera chính 50MP quay 4K, camera góc siêu rộng kiêm macro 50MP (120°) và camera selfie 50MP. Cảm biến ánh sáng 3-in-1 giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng, kết hợp các tính năng AI như Signature Style, Action Shot và Group Shot.

Máy dùng chip Snapdragon 7 Gen 4, pin silicon-carbon 5000mAh, sạc nhanh 68W TurboPower và sạc không dây 15W.

Bên cạnh đó, Lenovo cũng ra mắt moto g57 power với pin 7000mAh, camera Sony LYTIA 600 tối ưu bởi moto AI và vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4

Cả ba mẫu smartphone - motorola signature, motorola edge 70 và moto g57 power chính thức mở bán từ 10-3. Theo thông tin từ trang web của nhà bán lẻ Thế Giới Di Động, các sản phẩm sẽ có mức giá bán lẻ dự kiến lần lượt từ 22.990.000, 12.990.000 và 6.990.000 đồng, đi kèm chế độ bảo hành 12 tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.