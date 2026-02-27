Ông Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Tham gia ứng cử, ông Đạt đưa ra thông điệp hành động với trọng tâm "lấy hành động làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo và lấy cử tri làm nền tảng". Theo ông, vai trò của đại biểu không chỉ dừng lại ở việc phát biểu tại nghị trường mà cần theo sát, giải quyết đến cùng các vấn đề dân sinh. Ba trụ cột hành động Trong chương trình hành động, ông Đạt xác định ba trụ cột chính gồm: đại diện tiếng nói cử tri, tăng cường giám sát và tham gia xây dựng chính sách.

Ở vai trò đại diện, ông cam kết duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, theo chuyên đề và từng nhóm vấn đề cụ thể; bảo đảm các kiến nghị chính đáng của người dân được phản ánh đầy đủ tại các kỳ họp HĐND. Về giám sát, ông cho biết sẽ tập trung vào các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như hạ tầng, cải cách hành chính, môi trường và an sinh xã hội; theo dõi tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng với tinh thần bám sát đến khi có kết quả. Trong công tác xây dựng chính sách, ông Đạt cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm quản trị, sản xuất – kinh doanh để đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và thanh niên khởi nghiệp; hướng tới các chính sách có tính khả thi và hiệu quả thực tế. Tăng cường đối thoại, thúc đẩy phát triển bền vững.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đối thoại với cử tri thông qua các buổi tiếp xúc theo nhóm đối tượng như doanh nghiệp, người lao động, thanh niên, hộ dân cư; đồng thời ứng dụng công nghệ để tiếp nhận và phản hồi kiến nghị minh bạch, đúng thời hạn. Ở góc độ phát triển kinh tế địa phương, ông Đạt đề cập việc gắn tăng trưởng với tạo việc làm bền vững; kiến nghị cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, mặt bằng, chuyển đổi số; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hệ thống đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cải cách hành chính cũng được xác định là nội dung trọng tâm. Ông đề xuất giám sát việc thực thi thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các vấn đề về nhà ở, y tế, giáo dục công lập, hỗ trợ người yếu thế và công nhân thu nhập thấp; cũng như bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy mô hình kinh tế xanh và sản xuất sạch được ông đưa vào chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm.

Ông Phan Tấn Đạt có trình độ cử nhân tài chính; từng được vinh danh "Doanh nhân Sao đỏ năm 2019", "Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2022" và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản TPHCM nhiệm kỳ I (2025–2030) và Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.



