Doanh nhân

Ông Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031

Thứ sáu, 27/02/2026 16:31

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty KSB, được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031 - Ảnh 1.

Ông Phan Tấn Đạt ứng cử đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026–2031

Tham gia ứng cử, ông Đạt đưa ra thông điệp hành động với trọng tâm "lấy hành động làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo và lấy cử tri làm nền tảng". Theo ông, vai trò của đại biểu không chỉ dừng lại ở việc phát biểu tại nghị trường mà cần theo sát, giải quyết đến cùng các vấn đề dân sinh. Ba trụ cột hành động Trong chương trình hành động, ông Đạt xác định ba trụ cột chính gồm: đại diện tiếng nói cử tri, tăng cường giám sát và tham gia xây dựng chính sách.

Ở vai trò đại diện, ông cam kết duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, theo chuyên đề và từng nhóm vấn đề cụ thể; bảo đảm các kiến nghị chính đáng của người dân được phản ánh đầy đủ tại các kỳ họp HĐND. Về giám sát, ông cho biết sẽ tập trung vào các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như hạ tầng, cải cách hành chính, môi trường và an sinh xã hội; theo dõi tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng với tinh thần bám sát đến khi có kết quả. Trong công tác xây dựng chính sách, ông Đạt cho biết sẽ phát huy kinh nghiệm quản trị, sản xuất – kinh doanh để đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và thanh niên khởi nghiệp; hướng tới các chính sách có tính khả thi và hiệu quả thực tế. Tăng cường đối thoại, thúc đẩy phát triển bền vững.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đối thoại với cử tri thông qua các buổi tiếp xúc theo nhóm đối tượng như doanh nghiệp, người lao động, thanh niên, hộ dân cư; đồng thời ứng dụng công nghệ để tiếp nhận và phản hồi kiến nghị minh bạch, đúng thời hạn. Ở góc độ phát triển kinh tế địa phương, ông Đạt đề cập việc gắn tăng trưởng với tạo việc làm bền vững; kiến nghị cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn, mặt bằng, chuyển đổi số; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hệ thống đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cải cách hành chính cũng được xác định là nội dung trọng tâm. Ông đề xuất giám sát việc thực thi thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các vấn đề về nhà ở, y tế, giáo dục công lập, hỗ trợ người yếu thế và công nhân thu nhập thấp; cũng như bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy mô hình kinh tế xanh và sản xuất sạch được ông đưa vào chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm.

Ông Phan Tấn Đạt có trình độ cử nhân tài chính; từng được vinh danh "Doanh nhân Sao đỏ năm 2019", "Doanh nhân tiêu biểu toàn quốc năm 2022" và nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp khoáng sản TPHCM nhiệm kỳ I (2025–2030) và Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.


Tin-ảnh: P.Thanh

ứng dụng công nghệ

chuyển đổi số

hỗ trợ doanh nghiệp

Ủy ban MTTQ

thanh niên khởi nghiệp
Giải đáp nhiều thắc mắc xung quanh Sổ đỏ

Giải đáp nhiều thắc mắc xung quanh Sổ đỏ

Tư vấn 08:32

Sổ đỏ (Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất) là mối quan tâm lớn của nhiều người. Nhất là khi có nhiều vướng mắc khi xin cấp, thay đổi nội dung...

The Parkland - đáp án cho bài toán ở thực và đầu tư dài hạn

The Parkland - đáp án cho bài toán ở thực và đầu tư dài hạn

Dự án 14:25

The Parkland - Imperia Ocean City nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa an cư chất lượng và tiềm năng tăng trưởng ổn định.

Mua hàng trên mạng: Tỉnh táo để tránh bị lừa đảo

Mua hàng trên mạng: Tỉnh táo để tránh bị lừa đảo

Số hóa 15:10

Thời đại số mang đến cho con người một không gian mua sắm rộng mở, nhưng cũng đòi hỏi người tiêu dùng phải thật sự tỉnh táo, tránh bị lừa đảo.

TPHCM: khởi động metro Suối Tiên - Thành phố mới và loạt cầu kết nối với Đồng Nai

TPHCM: khởi động metro Suối Tiên - Thành phố mới và loạt cầu kết nối với Đồng Nai

Dự án 13:04

Metro trở thành “hạt nhân” trong chiến lược đô thị đa cực của TP.HCM. Khởi công loạt cầu ngàn tỉ kết nối TPHCM với Đồng Nai.

Những xu hướng thiết kế nội thất đang định hình năm 2026

Những xu hướng thiết kế nội thất đang định hình năm 2026

Vật tư 08:16

2026 là năm chuyển dịch trong tư duy chọn vật liệu nội thất: Trang trí nhà cửa theo phong cách chân thực; Phòng ngủ vào kỷ nguyên của ánh sáng cảm xúc...

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi: "Bản lĩnh và giá trị nền móng để doanh nghiệp đi đường dài"

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi: "Bản lĩnh và giá trị nền móng để doanh nghiệp đi đường dài"

Doanh nhân 21:24

Doanh nhân Ngô Thị Kim Chi - CEO QUEEN Coffee - đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình khởi nghiệp, triết lý kinh doanh trong giai đoạn mới.

Sonkim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Sonkim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Tài chính 15:45

Lễ ra mắt Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM diễn ra trang trọng tại Tòa nhà Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam ngày 11-2.

Công viên Hoa Xuân 152 Trần Phú chính thức mở cửa từ ngày 10-2

Công viên Hoa Xuân 152 Trần Phú chính thức mở cửa từ ngày 10-2

Dự án 15:40

Công viên Hoa Xuân 152 Trần Phú (P. Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh) vừa hoàn thiện các hạng mục cảnh quan và chính thức mở cửa đón người dân từ ngày 10-2.

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Hội Doanh nhân Sài Gòn - Chi hội 11 lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Doanh nhân 14:48

Hội Doanh Nhân Sài Gòn (DNSG) – Chi hội 11 tổ chức chương trình "Tết Sum Vầy – Xuân Ấm Tình Doanh Nhân", mang không khí xuân ấm áp, nghĩa tình đến cộng đồng.

LUMIÈRE Essence Peak ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Dự án 13:38

Sáng 11-2, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak.

XEM THÊM