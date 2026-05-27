Khai mạc triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026

Ngày 27-5, Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026 (Cement & Concrete Expo Vietnam 2026) lần thứ 6 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Sự kiện do Fireworks Trade Media Việt Nam tổ chức, với sự đồng tổ chức của Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM).

Sự kiện quy mô quốc tế với những định hướng chiến lược

Lễ khai mạc vinh dự có sự góp mặt của các nhà hoạch định chính sách, đại diện các hiệp hội chuyên ngành cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế: PGS-TS Lê Trung Thành – Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM); Ông Trần Bá Việt – Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam (VCA); Bà Eugenia LI – Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Hiệp hội Sản phẩm Bê tông và Xi măng Trung Quốc (CCPA); Ông Kenny Yong – Đồng sáng lập, CEO Fireworks Trade Media Group.

Cùng với sự tham gia của hơn 300 đơn vị triển lãm, các ban ngành, đoàn thể, trung tâm xúc tiến thương mại và các nhà máy sản xuất lớn trong toàn ngành.

PGS-TS Lê Trung Thành phát biểu tại lễ khai mạc.

Triển lãm năm nay đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Đức, Ý, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc...

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, sự kiện đã đón tiếp hơn 1.000 lượt khách tham quan và dự kiến sẽ thu hút trên 3.000 khách tham quan chuyên ngành (bao gồm các chủ đầu tư, tổng thầu EPC, kỹ sư, nhà phân phối...) trong suốt 2 ngày diễn ra từ 27 - 28/5/2026.

Chuyển đổi xanh và bài toán tối ưu chi phí vòng đời

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Lê Trung Thành nhấn mạnh: Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, đạo luật quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (như Luật Xây dựng 2025, Luật Chuyển đổi số 2025, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025...).

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có quy mô sản xuất xi măng, bê tông lớn trên thế giới và đã cơ bản làm chủ được công nghệ thiết kế, thi công các công trình phức tạp như nhà cao tầng, cầu dây văng, metro, công trình ngầm...

Tuy nhiên, ngành đang đứng trước bài toán thách thức rất lớn: Vừa phải chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon theo xu hướng toàn cầu, vừa phải đảm bảo giá thành hợp lý khi thị trường xây dựng Việt Nam rất nhạy cảm về chi phí đầu tư ban đầu.

Ông Lê Trung Thành định hướng: "Phát triển ngành bê tông Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh và bền vững nhưng phải bảo đảm hiệu quả kinh tế, phù hợp điều kiện thị trường và khả năng chi trả của nền kinh tế; ưu tiên các giải pháp công nghệ giúp tối ưu tổng chi phí vòng đời công trình thay vì chỉ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu".

Đồng quan điểm, ông Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM) nhận định: Ngành vật liệu xây dựng nói chung và bê tông, xi măng nói riêng đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiết kiệm năng lượng, thiếu hụt cát tự nhiên và biến động giá nguyên liệu. Vì vậy, triển lãm chuyên ngành lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực, đóng vai trò là "cầu nối giao thương", cập nhật các công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển bền vững.



Các nhà khoa học, chuyên gia tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026

Không gian công nghệ toàn diện và Diễn đàn Net Zero chiến lược



Tại không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu toàn diện chuỗi giá trị ngành, bao gồm: Công nghệ sản xuất xi măng phát thải thấp, các loại bê tông xanh, vật liệu carbon thấp; Hệ thống trạm trộn, thiết bị xử lý nguyên liệu, cấu kiện bê tông đúc sẵn (modular construction); Các giải pháp chuyển đổi số đỉnh cao: Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, mô hình BIM và quản trị năng lượng tối ưu cho các nhà mọc thế hệ mới.

Song song với hoạt động trưng bày, chuỗi Hội thảo và Tọa đàm chuyên ngành với chủ đề: "Xây dựng tương lai phát thải thấp – Vai trò của ngành Xi măng và Bê tông trong hành trình Net Zero tại Việt Nam" là điểm nhấn thu hút đông đảo sự quan tâm. Các phiên thảo luận tập trung sâu vào giải pháp giảm phát thải CO2 sản xuất xi măng ít clinker, tái chế vật liệu xây dựng và ứng dụng vật liệu bền vững trong các dự án hạ tầng lớn như đường sắt tốc độ cao hay hệ thống metro.

Chuỗi hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ VABM, VCA cùng các thương hiệu cung ứng thiết bị, sản xuất lớn như FULLER Technologies, Vitravico, Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương, INSEE, SCG... mang đến nhiều giải pháp thực tiễn ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao tuổi thọ công trình.



Các hoạt động giao thương B2B, kết nối kỹ thuật trực tiếp ngay tại triển lãm đang diễn ra hết sức sôi động. Sự kiện không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa 5 nhà: Nhà nước, doanh nghiệp,Viện nghiên cứu, Trường đại học, Hiệp hội nghề nghiệp, Đối tác quốc tế. Qua đó, tạo bước đệm đưa ngành vật liệu xây dựng Việt Nam vươn tầm, hiện đại hơn, thông minh hơn và xanh hơn trong tương lai.