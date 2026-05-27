Khai mạc triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026

Thứ tư, 27/05/2026 14:02

Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026 mục tiêu nối công nghệ, thúc đẩy hành trình xanh ngành vật liệu xây dựng.

Ngày 27-5, Triển lãm Quốc tế Máy móc, Thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026 (Cement & Concrete Expo Vietnam 2026) lần thứ 6 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội nghị The ADORA Center (431 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM). Sự kiện do Fireworks Trade Media Việt Nam tổ chức, với sự đồng tổ chức của Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM).

Sự kiện quy mô quốc tế với những định hướng chiến lược

Lễ khai mạc vinh dự có sự góp mặt của các nhà hoạch định chính sách, đại diện các hiệp hội chuyên ngành cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế: PGS-TS Lê Trung Thành – Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ông Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM); Ông Trần Bá Việt – Phó Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam (VCA); Bà Eugenia LI – Phó Tổng Thư ký, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Hiệp hội Sản phẩm Bê tông và Xi măng Trung Quốc (CCPA); Ông Kenny Yong – Đồng sáng lập, CEO Fireworks Trade Media Group. 

Cùng với sự tham gia của hơn 300 đơn vị triển lãm, các ban ngành, đoàn thể, trung tâm xúc tiến thương mại và các nhà máy sản xuất lớn trong toàn ngành.

PGS-TS Lê Trung Thành phát biểu tại lễ khai mạc.

Triển lãm năm nay đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Đức, Ý, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc...

Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, sự kiện đã đón tiếp hơn 1.000 lượt khách tham quan và dự kiến sẽ thu hút trên 3.000 khách tham quan chuyên ngành (bao gồm các chủ đầu tư, tổng thầu EPC, kỹ sư, nhà phân phối...) trong suốt 2 ngày diễn ra từ 27 - 28/5/2026.

Chuyển đổi xanh và bài toán tối ưu chi phí vòng đời

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Lê Trung Thành nhấn mạnh: Đảng, Quốc hội và Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, đạo luật quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (như Luật Xây dựng 2025, Luật Chuyển đổi số 2025, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025...). 

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có quy mô sản xuất xi măng, bê tông lớn trên thế giới và đã cơ bản làm chủ được công nghệ thiết kế, thi công các công trình phức tạp như nhà cao tầng, cầu dây văng, metro, công trình ngầm...

Khách tham quan triản lãm

Tuy nhiên, ngành đang đứng trước bài toán thách thức rất lớn: Vừa phải chuyển đổi xanh, giảm phát thải carbon theo xu hướng toàn cầu, vừa phải đảm bảo giá thành hợp lý khi thị trường xây dựng Việt Nam rất nhạy cảm về chi phí đầu tư ban đầu.

Ông Lê Trung Thành định hướng: "Phát triển ngành bê tông Việt Nam theo hướng hiện đại, xanh và bền vững nhưng phải bảo đảm hiệu quả kinh tế, phù hợp điều kiện thị trường và khả năng chi trả của nền kinh tế; ưu tiên các giải pháp công nghệ giúp tối ưu tổng chi phí vòng đời công trình thay vì chỉ làm tăng chi phí đầu tư ban đầu".

Khách tham quan triển lãm

Đồng quan điểm, ông Tống Văn Nga – Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM) nhận định: Ngành vật liệu xây dựng nói chung và bê tông, xi măng nói riêng đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiết kiệm năng lượng, thiếu hụt cát tự nhiên và biến động giá nguyên liệu. Vì vậy, triển lãm chuyên ngành lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực, đóng vai trò là "cầu nối giao thương", cập nhật các công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển bền vững.

Các nhà khoa học, chuyên gia tại lễ khai mạc triển lãm quốc tế máy móc, thiết bị ngành Bê tông và Xi măng Việt Nam 2026

Không gian công nghệ toàn diện và Diễn đàn Net Zero chiến lược

Tại không gian trưng bày, triển lãm giới thiệu toàn diện chuỗi giá trị ngành, bao gồm: Công nghệ sản xuất xi măng phát thải thấp, các loại bê tông xanh, vật liệu carbon thấp; Hệ thống trạm trộn, thiết bị xử lý nguyên liệu, cấu kiện bê tông đúc sẵn (modular construction); Các giải pháp chuyển đổi số đỉnh cao: Tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, mô hình BIM và quản trị năng lượng tối ưu cho các nhà mọc thế hệ mới.

Song song với hoạt động trưng bày, chuỗi Hội thảo và Tọa đàm chuyên ngành với chủ đề: "Xây dựng tương lai phát thải thấp – Vai trò của ngành Xi măng và Bê tông trong hành trình Net Zero tại Việt Nam" là điểm nhấn thu hút đông đảo sự quan tâm. Các phiên thảo luận tập trung sâu vào giải pháp giảm phát thải CO2 sản xuất xi măng ít clinker, tái chế vật liệu xây dựng và ứng dụng vật liệu bền vững trong các dự án hạ tầng lớn như đường sắt tốc độ cao hay hệ thống metro.

Khách tham quan triển lãm

Chuỗi hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu từ VABM, VCA cùng các thương hiệu cung ứng thiết bị, sản xuất lớn như FULLER Technologies, Vitravico, Công ty TNHH Xây Dựng Công Trình Hùng Vương, INSEE, SCG... mang đến nhiều giải pháp thực tiễn ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao tuổi thọ công trình.

Các hoạt động giao thương B2B, kết nối kỹ thuật trực tiếp ngay tại triển lãm đang diễn ra hết sức sôi động. Sự kiện không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, mà còn thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa 5 nhà: Nhà nước, doanh nghiệp,Viện nghiên cứu, Trường đại học, Hiệp hội nghề nghiệp, Đối tác quốc tế. Qua đó, tạo bước đệm đưa ngành vật liệu xây dựng Việt Nam vươn tầm, hiện đại hơn, thông minh hơn và xanh hơn trong tương lai.

Tin, ảnh: Sơn Nhung

Ngành xây dựng và vật liệu xây dựng bước vào giai đoạn phát triển mới

(NLĐO)- 35 năm hành trình "kết nối và kiến tạo" SACA đã khẳng định vị thế là cầu nối thúc đẩy chuyển đổi số, công nghệ xanh, kết nối giao thương.

Vật liệu xây dựng giá cao, khan hiếm và giải pháp từ TPHCM

(NLĐO) – Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng khiến các dự án đối mặt nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh chi phí, người dân và doanh nghiệp phải mua giá cao.

Triển lãm ngành lương thực – thực phẩm TPHCM 2026 mở cửa đón khách

(NLĐO) – Gần 500 gian hàng của 350 doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam và quốc tế đang đón khách tại HCMC FOODEX 2026

Một doanh nghiệp Việt gây bất ngờ với kế hoạch tổ chức 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến

(NLĐO)- Trong năm 2026, Arobid dự kiến triển khai 120 hội chợ, triển lãm trực tuyến cho các ngành xuất khẩu chủ lực như nông sản, thực phẩm, gỗ, dệt may,...

Ngắm những biệt thự thiết kế độc lạ

Biệt thự không chỉ để ở mà còn để ngắm cảnh bên ngoài; Biệt thự chơi nổi sơn màu đỏ giữa rừng, xe đỗ trên mái nhà; Hay biệt thự giá 5 triệu USD để... chống bão!

Giải bài toán mái nóng, thấm dột bằng công nghệ phủ đàn hồi phản xạ nhiệt

Flexicoat Thermo của Terraco Việt Nam được đánh giá là dòng sơn chống thấm - chống nóng cao cấp, nhờ khả năng kết hợp hai chức năng trong cùng một lớp phủ.

Agribank, German Dental Clinic, Vias Vân Phong Resort hợp tác phát huy sức mạnh cộng hưởng

Ngày 26-5, Agribank Chi nhánh TPHCM ký hợp tác chiến lược toàn diện cùng German Dental Clinic và Công ty CP Vias Vân Phong Resort.

Cơ hội sở hữu nhà phố Vinhomes Saigon Park với đòn bẩy tài chính thông minh

Dự án Vinhomes Saigon Park cùng giải pháp tài chính đột phá từ chủ đầu tư, giúp khách hàng dễ dàng tối ưu hóa dòng vốn và sở hữu BĐS đẳng cấp khu Tây Bắc.

Xu hướng đầu tư bất động sản 2026: Dòng tiền rời "điểm nóng" về đâu?

Thay vì tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, nhà đầu tư đang chuyển hướng sang các tài sản có giá trị thực, khả năng khai thác và thanh khoản rõ ràng.

Cơ hội sinh lời bền vững và an cư lý tưởng tại Monrei Saigon

Monrei Saigon trở thành điểm sáng, đáp ứng trọn vẹn phong cách sống độc bản và tiềm năng sinh lời bền vững trong tương lai…

Nhận mặt bằng văn phòng xong là thi công ngay: Sai lầm đắt giá nhất

Quy trình thi công nội thất văn phòng của New Office 24H bắt đầu bằng giai đoạn khảo sát và tư vấn toàn diện trước khi đặt bút ký hợp đồng.

D'.Diamant Bleu mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp bên hồ điều hòa Việt Hưng

Xu hướng chọn BĐS gần công viên và hồ điều hòa được quan tâm tại Hà Nội. D’.Diamant Bleu nổi bật nhờ vị trí nằm ngay khu vực hồ điều hòa Việt Hưng rộng lớn.

LUMIÈRE Evergreen chào đón những cư dân đầu tiên, mở ra hành trình "Sống là nhiều hơn thế"

Giữa tâm điểm đại đô thị Smart City phía Tây Hà Nội, Masterise Homes chính thức tổ chức lễ bàn giao LUMIÈRE Evergreen.

Synology nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về năng lực phục hồi dữ liệu

AI phát triển kéo theo những cuộc tấn công mạng tinh vi, bảo vệ dữ liệu giờ đây không chỉ là chuyện sao lưu, mà còn là khả năng phục hồi khi sự cố xảy ra.

