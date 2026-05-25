Nhận mặt bằng văn phòng xong là thi công ngay: Sai lầm đắt giá nhất

Ký xong hợp đồng thuê, nhiều doanh nghiệp lập tức gọi nhà thầu vào đo đạc và bắt đầu thi công. Tâm lý muốn nhanh chóng đưa văn phòng vào hoạt động là điều dễ hiểu, đặc biệt khi tiền thuê mặt bằng đã chạy từ ngày ký hợp đồng.

Tuy nhiên, đây chính xác là quyết định khiến hàng loạt doanh nghiệp phát sinh chi phí ngoài dự toán, kéo dài tiến độ và phải sửa chữa lại sau khi bàn giao.

Sai lầm đắt giá khi thi công văn phòng

Vấn đề không nằm ở việc thi công nhanh hay chậm, mà nằm ở những bước chuẩn bị bị bỏ qua trước khi khởi công.

Những sai lầm phổ biến khi nhận mặt bằng

Phần lớn sự cố trong thi công văn phòng cho thuê bắt nguồn từ 3 lỗi chuẩn bị xảy ra trước khi nhà thầu đặt chân vào công trình.

Lỗi đầu tiên là không kiểm tra năng lực kỹ thuật của mặt bằng. Công suất điện, tải trọng sàn, hệ thống HVAC và vị trí cột kỹ thuật ảnh hưởng trực tiếp đến phương án thiết kế. Bỏ qua bước này, nhà thầu sẽ phát hiện vướng mắc giữa chừng và phải điều chỉnh bản vẽ khi công trình đã khởi công.

Lỗi thứ hai là chưa xác nhận phạm vi cải tạo được phép với ban quản lý tòa nhà. Nhiều tòa nhà có quy định riêng về hạng mục thi công, giờ thi công, vật liệu sử dụng và thủ tục xin phép. Doanh nghiệp không nắm rõ các ràng buộc này trước khi ký hợp đồng thi công sẽ đối mặt với nguy cơ bị yêu cầu dừng thi công giữa chừng.

Lỗi thứ ba là không có hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh trước khi báo giá. Báo giá dựa trên mô tả miệng hoặc bản phác thảo sơ bộ không có giá trị ràng buộc, dẫn đến tranh chấp khối lượng và đơn giá khi công trình hoàn thành.

Những việc cần làm trước khi gọi nhà thầu

Giai đoạn chuẩn bị trước thi công thường mất 2 - 4 tuần nhưng quyết định toàn bộ chi phí và tiến độ thực tế của dự án.

Bước đầu tiên là khảo sát kỹ thuật toàn diện: đo đạc thực tế, kiểm tra tải điện, vị trí hộp kỹ thuật, hướng ánh sáng tự nhiên và điểm kết nối hệ thống cơ điện. Kết quả khảo sát là dữ liệu đầu vào bắt buộc cho bất kỳ phương án thiết kế văn phòng nào có tính khả thi cao.

Bước thứ hai là làm việc với ban quản lý tòa nhà để xác nhận danh mục hạng mục được phép thi công, thủ tục xin giấy phép và lịch thi công hợp lệ. Văn bản xác nhận từ tòa nhà là điều kiện tiên quyết trước khi ký hợp đồng với nhà thầu.

Bước thứ ba là hoàn thiện hồ sơ thiết kế đến mức đủ để lập dự toán chi tiết. Mặt bằng bố trí 2D, phối cảnh 3D và bảng thống kê vật liệu từng hạng mục phải được duyệt trước khi báo giá thi công chính thức.

Giai đoạn chuẩn bị quyết định chi phí thực tế

Doanh nghiệp rút ngắn giai đoạn chuẩn bị không tiết kiệm được thời gian, mà chỉ dịch chuyển vấn đề sang giai đoạn thi công, nơi chi phí xử lý cao hơn 3 - 5 lần so với giải quyết từ đầu.

Quy trình thi công nội thất văn phòng của New Office 24H bắt đầu bằng giai đoạn khảo sát và tư vấn toàn diện trước khi đặt bút ký hợp đồng. Đội ngũ kỹ sư kiểm tra hiện trạng mặt bằng, xác nhận phạm vi thi công với tòa nhà và hoàn thiện hồ sơ thiết kế đến mức đủ để lập dự toán cố định. Doanh nghiệp biết chính xác tổng chi phí trước khi thi công bắt đầu, không có phụ phí phát sinh ngoài hợp đồng.

Chọn đúng đơn vị ngay từ bước đầu

Đơn vị thi công chuyên nghiệp không chỉ thực hiện công trình mà còn đồng hành từ giai đoạn chuẩn bị, giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro phổ biến trước khi chúng xảy ra.

New Office 24H cung cấp dịch vụ thiết kế và thi công nội thất văn phòng trọn gói tại TP.HCM, từ khảo sát thực tế đến nghiệm thu và bảo hành. Mỗi dự án được triển khai theo quy trình 5 bước chuẩn, báo cáo tiến độ hàng ngày và dự toán minh bạch từng hạng mục ngay từ giai đoạn ký hợp đồng.

Nhận mặt bằng đúng thời điểm là lợi thế. Chuẩn bị đúng quy trình trước khi thi công mới là yếu tố quyết định dự án về đích đúng ngân sách và đúng tiến độ.