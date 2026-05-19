Dự án

Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai tại Aqua City

Thứ ba, 19/05/2026 14:59

Tối 18-5, tại Quảng trường Aqua City, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ công bố về thành lập thành phố Đồng Nai.


Tối 18-5, tại Quảng trường Aqua City, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Sự kiện còn có sự tham dự của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương và thành phố Đồng Nai qua các thời kỳ; các cơ quan đại diện ngoại giao tại TPHCM, đại diện lãnh đạo các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia…

Trước đó, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương từ ngày 30-4-2026. Cùng với Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế, Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam.

Aqua City – tâm điểm trong kỷ nguyên phát triển mới của thành phố Đồng Nai

Trong bối cảnh Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, Aqua City được lựa chọn là địa điểm tổ chức sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển đô thị của địa phương. Điều này cho thấy Aqua City không chỉ là nơi được chọn tổ chức các sự kiện mang dấu mốc lịch sử mà còn thể hiện vai trò ngày càng rõ nét của các đại đô thị quy mô lớn trong quá trình định hình diện mạo đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Có thể nói việc lựa chọn Aqua City là địa điểm tổ chức sự kiện trọng đại của thành phố Đồng Nai là kết quả của quá trình đánh giá trên nhiều yếu tố về vị trí, quy mô, hạ tầng, cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng các hoạt động quy mô lớn. Dự án đồng thời được xem là một trong những đô thị tiêu biểu trong định hướng phát triển đô thị mới của Đồng Nai thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út, cho biết khi lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo điều kiện để Đồng Nai chuyển mình mạnh mẽ trên ba trụ cột lớn: kinh tế, không gian phát triển - hạ tầng và chất lượng sống của người dân. Đồng Nai không hướng đến tăng trưởng đơn thuần mà tập trung xây dựng một đô thị văn minh, đáng sống, nơi người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội và môi trường sống xanh, an toàn. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của quá trình phát triển.

Bày tỏ sự phấn khởi trước dấu mốc phát triển mới của Đồng Nai, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland, cho biết việc Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập Thành phố Đồng Nai sẽ mở ra dư địa phát triển lớn cho địa phương và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo ông Dương Văn Bắc, cùng với hệ thống hạ tầng chiến lược như sân bay Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu hay Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2), tuyến metro Suối Tiên – sân bay Long Thành trong tương lai, Đồng Nai đang đứng trước cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia, thúc đẩy quá trình phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ quy mô lớn trong giai đoạn tới.

"Những đại đô thị được quy hoạch bài bản, có khả năng vận hành thực tế và đáp ứng nhu cầu sống chất lượng cao sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị mới của địa phương. Với Novaland, Đồng Nai là một trong những địa phương chiến lược và chúng tôi cam kết phát triển cùng địa phương một cách bền vững, có trách nhiệm", ông Bắc chia sẻ.

Aqua City quy mô 1.000 ha – dự án tiêu biểu trong chiến lược phát triển đô thị của Đồng Nai

Aqua City có quy mô 1.000 ha với 32 km đường sông tự nhiên bao quanh, quy hoạch dành hơn 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và chuỗi tiện ích nội khu đồng bộ. Tập đoàn Novaland kỳ vọng dự án sẽ là không gian sống sinh thái lý tưởng, đồng thời là điểm đến du lịch, vui chơi giải trí dành cho du khách trong và ngoài nước. Dự kiến khi vận hành toàn diện, đô thị sẽ đón hơn 60.000 cư dân, hình thành cộng đồng văn minh, thịnh vượng.

Việc Aqua City trở thành nơi diễn ra Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai vì thế không chỉ mang ý nghĩa của một địa điểm tổ chức sự kiện, mà còn phản ánh sự chuyển động mạnh mẽ của Đồng Nai trong hành trình phát triển các đô thị hiện đại, quy mô và giàu sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

P.Đình

