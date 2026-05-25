D’.Diamant Bleu mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp bên hồ điều hòa Việt Hưng

Không gian sống giữa khoảng xanh hiếm có tại khu Đông Hà Nội

D’.Diamant Bleu nằm trong khu đô thị Việt Hưng, nơi sở hữu mật độ cây xanh cao và môi trường sống thoáng đãng tại quận Long Biên. Điểm nổi bật của dự án là vị trí gần hồ điều hòa Việt Hưng rộng lớn, mang lại bầu không khí dễ chịu và cảm giác thư thái cho cư dân mỗi ngày. Giữa tốc độ đô thị hóa nhanh của Hà Nội, không gian sống gần mặt nước và công viên đang trở thành yếu tố được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Không chỉ tạo lợi thế về cảnh quan, vị trí dự án còn thuận tiện kết nối với các tuyến giao thông lớn như Nguyễn Văn Linh, Cổ Linh hay cầu Vĩnh Tuy. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm, trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, sân golf Long Biên cùng hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế trong thời gian ngắn.

Không gian căn hộ đề cao cảm giác thư giãn mỗi ngày

D’.Diamant Bleu được phát triển theo mô hình tổ hợp gồm căn hộ cao cấp, văn phòng thương mại và shophouse trên quỹ đất 30.008,7 m². Tổng thể dự án bao gồm 1 tòa căn hộ 21 tầng cùng 2 tòa văn phòng 19 tầng được quy hoạch đồng bộ nhằm mang đến trải nghiệm sống hiện đại cho cư dân khu Đông Hà Nội.

Thiết kế căn hộ tại dự án ưu tiên sự thông thoáng thông qua hệ cửa kính lớn và ban công rộng. Nhờ đó, ánh sáng tự nhiên và gió trời có thể lưu thông dễ dàng trong không gian sống. Các chi tiết nội thất được lựa chọn theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác sang trọng nhưng vẫn gần gũi và tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày.

D’.Diamant Bleu còn đa dạng diện tích căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Không gian mở giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn tầm nhìn về hồ điều hòa và mảng xanh bao quanh dự án, mang lại cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại nơi ở.

Chuỗi tiện ích mang tinh thần nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị

Điểm tạo nên sức hút cho D’.Diamant Bleu là hệ tiện ích được đầu tư theo định hướng phục vụ trải nghiệm sống toàn diện. Cư dân có thể sử dụng bể bơi bốn mùa trong nhà, phòng gym hiện đại, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và vườn BBQ ngay trong khuôn viên dự án.

Không gian Sky Retreat trên tầng cao được thiết kế như nơi thư giãn riêng dành cho cư dân sau ngày dài làm việc. Tại đây, cư dân có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu Đông Hà Nội hoặc tận hưởng những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng cùng gia đình và bạn bè. Ngoài ra, khối đế thương mại tích hợp nhiều cửa hàng, café và nhà hàng cũng giúp cuộc sống thường ngày trở nên thuận tiện hơn.

Những khoảng xanh nội khu được bố trí xen kẽ cùng lối đi bộ và khu sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị và cảm giác an yên cần thiết.

Dự án hướng đến chuẩn sống hiện đại và bền vững

Chung cư D’.Diamant Bleu được phát triển với định hướng tạo nên cộng đồng cư dân hiện đại, nơi giá trị sống không chỉ đến từ vị trí hay tiện ích mà còn nằm ở trải nghiệm lâu dài của mỗi gia đình. Từng chi tiết từ cảnh quan, kiến trúc đến không gian sinh hoạt chung đều được đầu tư theo tiêu chuẩn cao nhằm nâng tầm chất lượng sống tại khu vực Long Biên.

Đồng hành cùng dự án là Tân Hoàng Minh Group, thương hiệu đã tạo dấu ấn qua nhiều công trình bất động sản cao cấp tại Hà Nội. Tinh thần chú trọng tính thẩm mỹ và trải nghiệm cư dân cũng được thể hiện tại D’.Patrimony ở số 94 Lò Đúc, dự án sở hữu vị trí trung tâm cùng khả năng kết nối thuận tiện đến hồ Hoàn Kiếm và nhiều khu vực trọng điểm của thủ đô. Việc phát triển các công trình theo định hướng riêng biệt góp phần gia tăng sức hút cho D’.Diamant Bleu trên thị trường căn hộ cao cấp hiện nay.

Không gian sống xanh, thiết kế tinh tế và tiện ích hiện đại giúp D’.Diamant Bleu trở thành điểm nhấn nổi bật tại Long Biên. Sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm môi trường an cư chất lượng tại Hà Nội.

