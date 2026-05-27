Agribank, German Dental Clinic, Vias Vân Phong Resort hợp tác phát huy sức mạnh cộng hưởng

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện đã diễn ra trang trọng giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn -Chi nhánh TPHCM (Agribank Chi nhánh TPHCM) cùng hệ sinh thái doanh nghiệp bao gồm: Công ty TNHH Nha khoa German (German Dental Clinic) và Công ty CP Vias Vân Phong Resort. Sự kiện đánh dấu bước đi đột phá trong việc thiết lập mối quan hệ đối tác bền vững, tận dụng tối đa thế mạnh nội bộ nhằm cộng hưởng giá trị thương hiệu và tối ưu hóa tiện ích cho khách hàng, cán bộ nhân viên.

Bà Thủy Oshio – Giám đốc Kinh doanh German Dental Clinic phát biểu

Trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi, các bên xác định là đối tác chiến lược lâu dài, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận là thiết lập cơ chế cung ứng dịch vụ chéo, ưu tiên sử dụng sản phẩm trong hệ sinh thái của nhau với chính sách ưu đãi cạnh tranh nhất.

Theo đó, Agribank Chi nhánh TPHCM đóng vai trò là nhà cung cấp toàn diện các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng hiện đại cho quá trình vận hành, phát triển kinh doanh của hai doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort sẽ mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng thẩm mỹ cùng dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ riêng cho tệp khách hàng và nhu cầu của Agribank.

Bà Betty Dương – Tổng Giám đốc German Dental Clinic và Vias Vân Phong Resort bày tỏ niềm tự hào: "Đây không chỉ đơn thuần là một lễ ký kết, mà là cột mốc lớn minh chứng cho sự trưởng thành và mở rộng mạnh mẽ của chúng tôi. Tôi vô cùng tự hào về hành trình từng bước đã qua để hôm nay được đứng cạnh Agribank – một trong những ngân hàng uy tín và được tôn trọng nhất Việt Nam. Sự hợp tác này là cơ hội để xây dựng một nền tảng vững chắc, lâu dài dựa trên niềm tin và tầm nhìn chung, mở ra con đường tương lai vô cùng tươi sáng".

Ông Trịnh Quốc Tuấn – Giám đốc Agribank Chi nhánh TPHCM khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc khơi thông nguồn vốn và hiện đại hóa hạ tầng thanh toán số. "Việc ký kết thỏa thuận hợp tác hôm nay là kết quả của quá trình tìm hiểu, chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển bền vững giữa các bên. Agribank Chi nhánh TPHCM tin tưởng rằng, các giải pháp tài chính số của ngân hàng kết hợp với dịch vụ y tế, du lịch đẳng cấp của Nha khoa German và Vias Vân Phong Resort sẽ tạo nên một chuỗi giá trị toàn diện. Điều này không chỉ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới mà còn mở ra nhiều chương trình ưu đãi chéo, phát triển các sản phẩm đồng thương hiệu mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng khách hàng đôi bên.

Chúng tôi cam kết ưu tiên đáp ứng tối đa và nhanh chóng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án và sẵn sàng làm đầu mối thu xếp vốn đồng tài trợ, cung cấp các giải pháp bảo lãnh cạnh tranh nhằm tối ưu chi phí tài chính cho doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng sẽ triển khai dịch vụ thanh toán số toàn diện, từ quản lý tài khoản bảo mật, chấp nhận thẻ qua máy POS phí ưu đãi, đến các giải pháp chi hộ, trả lương tự động và thanh toán quốc tế hỗ trợ chuỗi cung ứng của đối tác".

Đại diện cho các đơn vị cung ứng dịch vụ y tế và nghỉ dưỡng, bà Thủy Oshio – Giám đốc Kinh doanh German Dental Clinic nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng vốn và định hướng mở rộng quy mô: "Sự đồng hành của Agribank chính là nền tảng vững chắc giúp chúng tôi hiện thực hóa chiến lược mở rộng kinh doanh, bứt phá quy mô mạnh mẽ tại TPHCM và tiến tới mở rộng ra Hà Nội nhằm mang dịch vụ nha khoa tiêu chuẩn quốc tế đến nhiều khách hàng hơn. German Dental Clinic vô cùng vinh hạnh khi được lựa chọn là đối tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cho hơn 42.000 cán bộ, nhân viên Agribank trên toàn quốc với chất lượng y tế cao nhất. Đồng thời, thông qua mối liên kết chặt chẽ này, chúng tôi cam kết sẽ là cầu nối hỗ trợ Agribank trong việc tăng cường hợp tác và khơi thông dòng vốn tài chính cho các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ dòng chảy thương mại Việt – Đức".

Tiếp lời về định hướng xây dựng không gian trải nghiệm đẳng cấp, ông Đường Thành Đạt – Giám đốc vận hành Vias Vân Phong Resort chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng cơ hội được đồng hành để chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống cho Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên và đặc biệt là nhóm khách hàng VVIP của Agribank bằng những chương trình đặc quyền tinh tế, khác biệt. Được hình thành trên nền tảng vùng thiên nhiên trong lành, nguyên bản của Vias Vân Phong Peninsula Resort, chúng tôi hướng tới nâng tầm giá trị tự nhiên bằng sự chỉn chu, chuyên nghiệp cao nhất".