Giải bài toán mái nóng, thấm dột bằng công nghệ phủ đàn hồi phản xạ nhiệt

Trong bối cảnh khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nhu cầu về một giải pháp vừa chống thấm hiệu quả, vừa giảm nhiệt cho công trình đang trở thành ưu tiên của nhiều gia đình, nhà xưởng và chủ đầu tư. Không chỉ đơn thuần là xử lý thấm dột, thị trường hiện nay đang hướng tới các vật liệu có khả năng bảo vệ toàn diện bề mặt mái trước tác động đồng thời của nắng nóng, tia UV và mưa kéo dài.

Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, sản phẩm Flexicoat Thermo của Terraco Việt Nam đang được đánh giá là một trong những dòng sơn chống thấm - chống nóng cao cấp nổi bật nhờ khả năng kết hợp hai chức năng trong cùng một lớp phủ.

Không chỉ chống thấm, mà còn là lớp chống nóng bền bỉ

Điểm khác biệt của Flexicoat Thermo nằm ở việc sản phẩm không đi theo hướng sơn chống nóng hay sơn chống thấm thông thường, mà được phát triển như một hệ phủ bảo vệ mái toàn diện.

Flexicoat Thermo - giải pháp chống thấm có khả năng chống nóng

Trong thực tế, nhiều công trình tại Việt Nam gặp tình trạng mái và tường bê tông bị giãn nở liên tục do nhiệt độ cao ban ngày và co lại vào ban đêm. Quá trình này khiến bề mặt phát sinh các vết nứt nhỏ, tạo điều kiện cho nước thấm xuống trần sau thời gian dài sử dụng. Đây cũng là lý do nhiều loại sơn chống thấm đơn thuần nhanh chóng xuống cấp hoặc mất tác dụng sau một vài mùa mưa nắng, đặc biệt ở những nơi có thời tiết khắc nghiệt.

Flexicoat Thermo được phát triển với gốc nhựa polyme cải tiến có độ đàn hồi cao, giúp lớp phủ có khả năng co giãn theo bề mặt mái mà không dễ nứt gãy. Đồng thời, lớp màng liền mạch giúp hạn chế tối đa tình trạng nước len lỏi qua các khe nối hoặc mao dẫn trên bề mặt bê tông.

Bên cạnh khả năng chống thấm, lớp phủ còn có khả năng chống chịu thời tiết và phản xạ nhiệt tốt - yếu tố đặc biệt quan trọng với các công trình thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng nhiệt đới. Theo các tài liệu kỹ thuật được công bố, sản phẩm phù hợp với nhiều loại bề mặt như bê tông, mái tôn, mái ngói, thép mạ kẽm, gỗ, xi măng fibro hay mái nhẹ công nghiệp.

Giải pháp phù hợp cho khí hậu Việt Nam

Khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tại Việt Nam tạo ra áp lực lớn lên phần mái - khu vực hấp thụ nhiệt và chịu tác động thời tiết mạnh nhất của công trình. Đặc biệt vào mùa hè, nhiệt độ bề mặt mái bê tông có thể vượt mức 60°C, khiến không gian bên trong trở nên oi bức và tiêu tốn nhiều điện năng cho làm mát.

Trong bối cảnh đó, xu hướng sử dụng vật liệu phản xạ nhiệt đang ngày càng phổ biến tại các công trình dân dụng và công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chủ công trình hiện nay không còn muốn sử dụng riêng lẻ từng lớp chống nóng và chống thấm bởi việc thi công chồng lớp dễ phát sinh bong tróc hoặc tăng chi phí bảo trì.

Flexicoat Thermo phù hợp với mọi công trình từ dự án công nghiệp đến dân dụng

Flexicoat Thermo được xem là giải pháp "2 trong 1" khi vừa tạo lớp màng chống nước, vừa giảm hấp thụ nhiệt trên mái. Điều này đặc biệt phù hợp với các công trình như:

Siêu thị, showroom, kho lạnh có mái tôn và thường xuyên cần dùng máy lạnh

Nhà phố có mái bê tông trực tiếp hấp thụ nhiệt

Nhà xưởng, kho hàng mái tôn hoặc mái bê tông

Sân thượng thường xuyên tiếp xúc nắng nóng

Công trình cải tạo cần giảm tải thi công

Ngoài ra, sản phẩm còn có ưu điểm thi công linh hoạt bằng cọ, rulô hoặc máy phun, dễ thi công và có khả năng tiết kiệm thời gian cho các hạng mục diện tích lớn.

Chất lượng đến từ kinh nghiệm toàn cầu

Terraco là tập đoàn sản xuất vật liệu hoàn thiện có mặt tại nhiều quốc gia, với định hướng phát triển các giải pháp phù hợp cho điều kiện khí hậu khắc nghiệt và bền vững với môi trường. Terraco với dải sản phẩm đa dạng, là giải pháp cho nhiều vấn đề khi thi công xây dựng. Dòng Flexicoat Thermo hiện cũng được Terraco giới thiệu tại nhiều thị trường có cường độ nắng nóng cao như Trung Đông, nơi yêu cầu rất khắt khe về khả năng phản xạ nhiệt và độ bền thời tiết của vật liệu mái.

Tại Việt Nam, xu hướng lựa chọn các dòng vật liệu "đa chức năng" như Flexicoat Thermo đang gia tăng, đặc biệt ở nhóm khách hàng chú trọng độ bền dài hạn và hiệu quả sử dụng thực tế thay vì chỉ xử lý sự cố ngắn hạn.

Không dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, sản phẩm còn hướng tới bài toán tiết kiệm năng lượng cho công trình - một trong những xu hướng xây dựng bền vững đang được quan tâm hiện nay. Khi nhiệt lượng hấp thụ từ mái giảm xuống, không gian bên trong cũng dễ duy trì nhiệt độ ổn định hơn, từ đó giảm áp lực cho hệ thống điều hòa và thiết bị làm mát.

Xu hướng mới của vật liệu bảo vệ mái

Việc cải tạo công trình hiện nay không còn chỉ xoay quanh việc xử lý thấm dột, mà còn đang chuyển dịch sang việc tích hợp các tiêu chí cao hơn như khả năng phản xạ nhiệt, độ đàn hồi của vật liệu, tuổi thọ lớp phủ và hiệu quả vận hành công trình.

Flexicoat Thermo cho thấy sự phù hợp rõ rệt với xu hướng: một lớp phủ không chỉ bảo vệ mái khỏi thấm dột mà còn góp phần nâng cao chất lượng không gian sống, giảm nhiệt và tăng độ bền cho công trình theo thời gian.

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng xuất hiện thường xuyên, đặc biệt khi mùa mưa bão đang tới, những giải pháp chống thấm - chống nóng tích hợp như Flexicoat Thermo được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng chú ý cho các công trình hiện đại tại Việt Nam.