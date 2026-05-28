Công bố Bảng xếp hạng 35 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026

Thứ năm, 28/05/2026 12:07

Great Place To Work® vừa công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026, nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026.

Ngày 26-5, Great Place To Work® - cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc - công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam năm nay được đưa ra dựa trên kết quả khảo sát bảo mật danh tính gần 75.000 người lao động, đại diện cho tiếng nói của hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.

Với chủ đề "The new business as usual" (tạm dịch: Chuẩn mực kinh doanh mới), các công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 đã tái định nghĩa thành công thông qua sự tin tưởng, tinh thần đổi mới và tư duy lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm.

Các doanh nghiệp đã vượt ra khỏi những mô hình cũ chỉ tập trung vào lợi nhuận, hướng tới xây dựng những môi trường làm việc nơi hiệu suất và mục đích cùng phát triển song hành. Họ đang làm chủ nghệ thuật lãnh đạo khi con người và AI cùng tồn tại, trao quyền cho các cá nhân trong tổ chức - thay vì chỉ dựa vào chính sách - để cùng định hình văn hóa.

Việc công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam năm nay nhằm tôn vinh những tổ chức như vậy. 

Danh sách 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026

Ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work® ASEAN và ANZ cho biết: "Giữa những biến động của thế giới trong một năm qua, Việt Nam vẫn vững vàng với mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Đóng góp không nhỏ vào mức tăng trưởng chung này là sự kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam".

35 công ty có mặt trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 là những tổ chức hội tụ đủ 5 khía cạnh của hiệu quả kinh doanh gồm: giữ chân nhân tài; tuyển dụng; dịch vụ khách hàng; năng suất; và khả năng thích ứng. 

Đặc biệt, Bảng xếp hạng năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp 5 năm liên tục là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam gồm Capella Hotels and Resorts, Cisco và Ericsson Vietnam Company Ltd.

Song Hà

